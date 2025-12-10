CARTA HD、U35限定テックカンファレンス「CoLab Conf（コラコン）」に Generative AI Labの松本翔太が登壇

株式会社CARTA HOLDINGS

株式会社CARTA HOLDINGS(東京都港区、代表取締役 社長執行役員：宇佐美 進典)は、2025年12月13日（土）に虎ノ門ヒルズステーションタワーにて開催される、U35限定テックカンファレンス「CoLab Conf（コラコン）」にプラチナスポンサーとして協賛し、事業横断AIエンジニアリング組織「CARTA Generative AI Lab(https://cartaholdings.co.jp/news/20230414_1/)」に所属する松本翔太が登壇することをお知らせします。

松本は「PoC→事業実装へ。AI CoEが挑むLLM Ops」と題し、広告クリエイティブ判定の事例を含むLLM（大規模言語モデル）を用いたプロトタイプ開発と安定運用可能なプロダクトへ昇華させるための実践的な取り組みを紹介します。

■ 「CoLab Conf（コラコン）」について

「CoLab Conf（コラコン）」は、U35限定テックカンファレンスです。

生成AIの台頭や技術進化の加速により、エンジニアのキャリアはこれまで以上に不確実性を増しています。U35世代が10年後も求められる存在であり続けるには、今何を選び、どう備えるべきか。CoLab Conf（コラコン）では、「AIとキャリア」を軸に業界の第一線で活躍する登壇者たちとともに、未来を生き抜く戦略を考えます。夏の初回開催では、500名以上が参加し、大盛況で幕を閉じたCoLab Conf（コラコン）。その第二回開催となります。

・日程：2025年12月13日（土）12:00-20:00

※18:20-19:40は懇親会を実施します。（事前申込式）

・会場：虎ノ門ヒルズステーションタワー

・参加資格：U35のエンジニア（社会人限定）

・参加費：無料

・主催：株式会社サポーターズ

・公式サイト：https://supporterz-seminar.connpass.com/event/371963/

■セッション概要

- タイトル：PoC→事業実装へ。AI CoEが挑むLLM Ops- 日時：2025年12月13日（土）16:50-17:15- 会場：B会場- 登壇者：株式会社CARTA HOLDINGS CARTA Generative AI Lab 松本翔太

本セッションでは、CARTAの事業横断AIエンジニアリング組織「CARTA Generative AI Lab」が挑む事業を進化させるAIエンジニアリングをご紹介します。

LLMのプロトタイプはできてもプロダクトとして品質を担保し安定運用させることが難しい「PoCの壁」。この壁を越えるため、私たちが実践しているのは事業と二人三脚にエンジニアリングしていく姿勢と「LLM Ops」です。セッションでは、広告クリエイティブ判定など の事例を深掘りし、属人的なPDCAを「LLMOpsを踏まえたプロダクト組み込み」へ昇華させた挑戦を共有。さらに、CTO主導で進める全社的な生産性向上への取り組みも紹介し、(1)CoEによる個別プロダクトへの貢献、(2)全社的なAI推進の両輪で事業をどう加速させているか、その現実的なAI実践をお伝えします。

■CARTA HOLDINGSの技術への取り組み

CARTA HOLDINGSは、エンジニア組織が大切にしている価値観である「CARTA Tech Vision(https://cartaholdings.co.jp/engineering/tech-vision/)」の中で、「先人に感謝し、還元する」という指針を掲げています。CARTA HOLDINGSがテクノロジーを使った事業を推進できているのは、先人が切り拓いてくれた道があったからです。株式会社サポーターズ主催「CoLab Conf（コラコン）【U35限定テックカンファレンス】」に協賛・登壇することは、技術の発展に貢献することとなり、社会にとっても有益なことだと考えています。CARTA HOLDINGSはテクノロジーに携わる人達を支援し、事業のなかで得た知識を技術コミュニティに還元することで社会へ貢献していきます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/137280/table/37_1_f60634344d42e34fae193d13761a788f.jpg?v=202512100627 ]

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社CARTA HOLDINGS 技術広報

techpr@cartahd.com