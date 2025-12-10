暗号資産販売所「CoinTrade」で定期入金サービス開始のお知らせ

株式会社マーキュリー

株式会社マーキュリー（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：都木 聡、以下「当社」）は、当社の提供するサービス「CoinTrade（コイントレード）」において、銀行口座から自動振り替えが可能となる定期入金サービスの提供を2025年12月10日より開始することをお知らせいたします。

■CoinTrade（コイントレード）」

サービスURL：https://coin-trade.cc/

■定期入金サービス概要

「CoinTrade（コイントレード）」においてサービス提供を行う定期入金については、現在「CoinTrade（コイントレード）」及び「CoinTrade Stake（コイントレードステーク）」で提供している※積立サービスをよりシームレスに、より便利に利用可能となるサービスとなります。

「CoinTrade（コイントレード）」アプリのホーム画面より、2タップで銀行口座登録画面に進むことができ、お客様の利便性を第一に考えました。また、今まではお客様自ら振込を実施し、「CoinTrade（コイントレード）」口座へ入金反映の確認後に、売買、ステーキング、レンディング、積立てなどのサービスを利用することができました。

今回サービスリリースを行う、定期入金サービスでは一度登録するとお客様自身が手続きを行う必要が無く、決められた日時に決められた金額が「CoinTrade（コイントレード）」口座へ入金され、お客様を煩わせることなく、シームレスにサービスを利用することが可能となりました。

※定期入金サービスにて入金された日本円は積立以外のサービスでも利用可能です。

当社は2021年2月に正式に暗号資産交換業者の登録を完了し、2021年3月に暗号資産販売所「CoinTrade（コイントレード）」のサービスを開始いたしました。「CoinTrade（コイントレード）」はシンプルなトレードビュー、直感的なインターフェース、東証プライム市場上場企業グループが提供する世界最高水準セキュリティを持つ安心で快適なトレードが可能な暗号資産販売所サービスです。また、2022年7月に、暗号資産で安定的な資産運用ができる仕組みである「CoinTradeStake（コイントレードステーク）」のサービスも開始いたしました。さらに、2024年7月には「CoinTradeLending（コイントレードレンディング）」のサービスを開始し、暗号資産運用のパイオニアとして、今後も暗号資産・ブロックチェーン分野における新たなサービスを開発することでお客様に愛されるサービスを提供するために邁進していく所存です。

CoinTrade（コイントレード）」

CoinTradeStake（コイントレードステーク）

サービスURL：https://coin-trade.cc/services/stake/

CoinTrade Lending（コイントレードレンディング）

サービスURL：https://coin-trade.cc/services/lending/

【マーキュリー会社概要】

会社名 株式会社マーキュリー

所在地 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー 12階

代表者 代表取締役社長 都木 聡

登録番号 暗号資産交換業者（登録番号 関東財務局長 第00025号）

設立年月 2017年9月

資本金 5億円（2025年11月末現在）

加入協会 一般社団法人日本暗号資産等取引業協会（JVCEA）

一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会 (JCBA)

一般社団法人ブロックチェーン推進協会（BCCC）

一般社団法人日本ブロックチェーン協会（JBA）

※このページに掲載されているプレスリリースその他の情報は、発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な後発事象によって変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

＜リスク情報について＞

「CoinTrade（コイントレード）」で取り扱っている商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。なお、本プレスリリースは投資の勧誘や暗号資産の売買を推奨するものではありません。