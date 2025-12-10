TVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』MORISAKI WINが担当するEDテーマ「Back to Back」2026年1月7日より配信開始!!

日本コロムビア株式会社

シリーズ累計200万部突破、氷の貴公子×効率厨サラリーマンが織りなす大人気異世界BL『異世界の沙汰は社畜次第』。

本作は、聖女召喚に巻き込まれた三十路手前のサラリーマン・近藤誠一郎(CV.伊東健人)が、転移先の異世界ロマーニ王国でも経理課で働くことになり、氷の貴公子・アレシュ(CV.前野智昭)らと出会っていく様子が描かれている、異世界×仕事×BLといった異色の組み合わせが生み出す新感覚ファンタジー物語。

本作品のエンディングを飾るMORISAKI WINが歌う「Back to Back」の配信が2026年1月7日よりスタートすることが決定いたしました。

本楽曲は物語のテーマでもある「仕事」を頑張る人にそっと寄り添う様な心地の良いリズムにMORISAKI WINの柔らかい歌声でやさしく背中を押してくれる様な暖かくハートフルな1曲となりました。

▼商品概要

タイトル：Back to Back

作詞・作曲：園田健太郎 編曲：岸田勇気

iTunes Store、レコチョクなど国内主要ダウンロード配信サイトにてご購入頂けます。またApple Music、LINE MUSIC、 Spotifyなど国内主要ストリーミング配信サイトでもお楽しみ頂けます。

本日18時に公開となったTVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』メインPV第2弾では、MORISAKI WIN 「Back to Back」の音源のほか、森崎ウィンが演じるシーロのボイスに触れることができるのでぜひご覧ください。

メインPV第2弾： https://www.youtube.com/watch?v=4JenstiukSo

(C)2026 八月八・大橋キッカ／KADOKAWA／「異世界の沙汰は社畜次第」製作委員会

■スタッフ

原作：八月 八（KADOKAWA刊）

原作イラスト：大橋キッカ

監督：石平信司

助監督：山田 晃

シリーズ構成：中村能子

キャラクターデザイン：藤井まき

美術監督：黛 昌樹

色彩設計：桂木今里

撮影監督：下崎 昭

編集：白石あかね

音響監督：はたしょう二

音響効果：出雲範子

録音：鶴巻慶典

音響制作：サウンドチーム・ドンファン

音楽：大橋 恵

音楽制作：日本コロムビア

アニメーション制作：スタジオディーン

製作：「異世界の沙汰は社畜次第」製作委員会

■キャスト

近藤誠一郎 :伊東健人

アレシュ・インドラーク :前野智昭

ノルベルト :山下誠一郎

カミル :東地宏樹

ユーリウス :山口智広

白石優愛 :鎌倉有那

イスト :虎島貴明

シーロ :森崎ウィン

オルジフ :興津和幸

セリオ :井澤詩織

シーグヴォルド :小野友樹

■MUSIC

＜オープニングテーマ＞

kobore「Magic」

＜エンディングテーマ＞

MORISAKI WIN 「Back to Back」

■放送情報

2026年1月6日（火）よりAT-X 、TOKYO MX、BS11ほかにて放送開始！

各配信サイトでも順次配信予定！

AT-X 毎週火曜 23：00～ ※リピート放送 毎週木曜11：00～／毎週月曜17：00～

TOKYO MX 毎週火曜 24：30～

BS11 毎週火曜 24：30～

サンテレビ 毎週火曜 24：30～

KBS京都 毎週火曜 24：30～

※放送日時は変更となる場合がございます。

■HP

https://iseshachi.com/

■公式X

https://x.com/iseshachi_anime

◆プロフィール

俳優・アーティスト

森崎ウィン/MORISAKI WIN

生年月日：1990年8月20日

ミャンマーで生まれ育ち、小学校4年生の時に来日、その後中学2年生より芸能活動を開始。

2020年、アジアから世界に発信するエンターテイナー“MORISAKI WIN”として7月1日に「パレード - PARADE」

でメジャーデビュー。「パレード - PARADE」はスズキソリオバンディットCMソングに起用され、音楽配信チャート1位を獲得、1stアルバム「Flight」では、5つの音楽配信サービスで1位を獲得した。以降、世界を意識し海外作家を起用したシングルのリリースを重ねる中、「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」の主題歌やアニメ作品の主題歌も担当し、さらに海外からも注目を浴びる。2023年には待望の2ndアルバム「BAGGAGE」もリリースし、アーティストとして幅広い活躍を魅せている。

俳優としても様々な役を演じ活躍する中で、2018年に公開されたスティーヴン・スピルバーグ監督の映画「レディ・プレイヤー1」で主要キャストに抜擢され、ハリウッドデビューを果たす。その後も数多くの映画やドラマに出演し、2020年に映画「蜜蜂と遠雷」で第43回日本アカデミー賞新人俳優賞。主演を務めた連続ドラマ『本気のしるし』では釜山国際映画祭2021のASIA CONTENTS AWARDSにてBest Newcomer-Actor賞を受賞。その劇場版は第73回カンヌ国際映画祭「Official Selection2020」作品に選出。2023年のNHK大河ドラマ『どうする家康』では二代将軍の徳川秀忠を演じた。2024年1月に公開し大ヒットを記録した劇場版『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』では新キャラクターのグリフィン・アルバレストのCVを担当した。そして、WOWOWの「アクターズ・ショート・フィルム4」で監督、出演をつとめた「せん」が「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア 2024」でグランプリである「ジョージ・ルーカス アワード」を受賞。

また、2020年ミュージカル『ウエスト・サイド・ストーリー』Season2で主演トニー役、21年ミュージカル『ジェイミー』で主演ジェイミー役、22年にミュージカル「ピピン」では単独主演、23年には、ミュージカル『SPY×FAMILY』（25年に再演）で主演のロイド役を務めるなど舞台でも活躍中。

母国ミャンマーでも2018年より観光大使を務め、現地でもドラマの主演やCMに数多く出演し圧倒的な知名度を誇る。

◆LIVE情報

Back to Back Billboard Live

カルテット編成で魅せる特別公演

2026年2月8日(日)THE CLUB NAGASAKI

1stステージ 開場13:00 開演14:00 / 2ndステージ 開場16:00 開演17:00

https://www.nagasakistadiumcity.com/the_club/

2026年2月11日(水・祝)ビルボードライブ大阪

1stステージ 開場15:00 開演16:00 / 2ndステージ 開場18:00 開演19:00

https://www.billboard-live.com/osaka/details

2026年2月14日(土)ビルボードライブ横浜

1stステージ 開場14:00 開演15:00 / 2ndステージ 開場17:00 開演18:00

https://www.billboard-live.com/yokohama/details

◆公式HP

コロムビアインターナショナル

https://columbia.jp/morisakiwin/

スターダストプロモーション:

https://www.stardust.co.jp/section1/profile/morisakiwin.html

◆公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@MORISAKIWINOfficial

◆各SNS

TikTok

https://www.tiktok.com/@morisakiwinofficial

Instagram

https://www.instagram.com/win_morisaki_official/?hl=ja

Twitter

https://twitter.com/win_morisaki_

Facebook

https://www.facebook.com/winmorisaki/