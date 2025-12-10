【銀座かねまつ】雨の日も“きれい”をキープ。「GORE-TEX」シリーズから新モデルデビュー！
◆銀座かねまつが提案する〈GORE-TEX〉のこだわり
GORE-TEXシリーズは、「雨の日でも靴下まで濡れずに過ごせる安心感」と、「一日中さらっと心地よい履き心地」が特長です。
さらに、かねまつならではのきれいめ服に合わせやすいデザインで、天候を気にせずスタイリングを楽しんでいただける点が大きな魅力です。
今回、新たに2つのモデルが加わり、機能性とファッション性を両立した“かねまつのGORE-TEX”の魅力が、より幅広いシーンに寄り添うラインナップとなりました。
◆新作アイテム紹介
1. 厚底スニーカー
防水透湿性素材〈GORE-TEX〉を採用し、雨の日でも安心して履けるスニーカー。
外羽根デザインでありながら、ベロ部分を袋状構造にすることで水の浸入を防ぐ仕様が嬉しいポイントです。さらに、滑りにくいソールを使用しているため、雨天時はもちろん、寒冷地でも高いグリップ性を発揮。快適性とデザイン性を両立した、デイリーに活躍する一足。
詳細を見る :
https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4120255UE254404--99000900>mk=0
2. インナーボアブーツ
人気のインナーボアブーツに〈GORE-TEX〉の機能を搭載した、晴雨兼用のショートブーツ。
トレンド感のある厚底スニーカーソールに加え、EVAソールと防滑性に優れたハイドロストッパーソールをドッキング。高いグリップ力を誇ります。
シンプルなデザインながら、ふわふわのインナーボアと、美しいシルエットが魅力。
天候を選ばず履けるため、1足持っておくととても便利な万能ブーツです。
詳細を見る :
https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4120255UE254414--25950800>mk=0
◆販売場所
全国の銀座かねまつ店舗（アウトレット店を除く）および公式通販サイト
◆公式通販サイトで手軽にコレクションをチェック
銀座かねまつの公式通販サイト「シューズコンシェルジュ」にて、最新コレクションを公開中です。
スマートフォンやパソコンから簡単にアクセスでき、外出先でも気軽にチェックしていただけます。
カタログには、各アイテムの詳細情報やスタイリングのアイデアが盛りだくさん。
忙しい毎日の中で、ファッションのインスピレーションを手軽に得られる内容です。
https://www.shoesconcierge.jp/
◆会社概要
会社名：株式会社かねまつ
所在地：東京都中央区銀座4-6-10
代表者：兼松 真也
設立：1947年9月
URL: https://www.ginza-kanematsu.co.jp
事業内容：レディースシューズ、ハンドバッグ、レザーアイテム等のファッション専門店