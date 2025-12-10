「アイドルマスター」をオリジンに持つアイドル、如月千早が「THE FIRST TAKE」に再登場！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第618回公開の詳細が発表となったことをお知らせいたします。

第618回は、今年20周年を迎えたゲーム・アニメ・音楽・ライブを中心としたメディアミックス型コンテンツ「アイドルマスター」をオリジンに持つアイドル、如月千早が初登場。

前回の「約束」のパフォーマンスが大反響を呼んだ彼女が今回披露するのは、『アイドルマスター』シリーズを代表する楽曲の一つである「M@STERPIECE」。

765PRO ALLSTARSのアンセムであるとともに、『アイドルマスター』シリーズの歴史が詰まったブランドの垣根を越えて歌い継がれる”傑作”を「THE FIRST TAKE」だけのスペシャルアコースティックアレンジにて一発撮り披露。

■番組詳細

如月千早 - M@STERPIECE / THE FIRST TAKE

<12/10(水)22時よりプレミア公開>

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XjqGXi2zABE ]

URL:https://youtu.be/XjqGXi2zABE

■YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」チャンネルトップページ

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

■如月千早 コメント

「たくさんの家族のような仲間を代表してこの歌を歌いました。もしよかったらこの歌をきっかけにそんな私たちのことを、これからもっともっとたくさん知っていただけたら嬉しいです。」

■「THE FIRST TAKE」（ザ・ファースト・テイク）

アーティストによる一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル。

19年11月15日開設、現在チャンネル登録者数は1150万人（※12/9時点）。

19年12月LiSA「紅蓮華」が公開、現在までの再生回数は1.4億回。

20年3月DISH//(北村匠海)「猫」が公開、現在までの再生回数は2.2億回。

20年5月YOASOBI「夜に駆ける」が公開、現在までの再生回数は1.5億回。

24年3月Creepy Nuts「Bling‐Bang‐Bang‐Born」が公開、現在までの再生回数は1億回を超え、ここ数年の音楽シーンを彩るヒット曲たちが「THE FIRST TAKE」でパフォーマンスされている。

20年11月配信専門レーベル「THE FIRST TAKE MUSIC」を設立し、LiSA×Uru「再会 (produced by Ayase)」配信。

21年12月milet×Aimer×幾田りら「おもかげ (produced by Vaundy)」配信。配信された2曲共に1億ストリーミングを超えるヒット曲となる。

21年6月「THE FIRST TAKE」から派生した音楽情報WEBサイト「THE FIRST TIMES」をスタート。オウンドメディアならではの独自性の高いコンテンツを展開している。

22年5月初の有観客ライブ「INSIDE THE FIRST TAKE supported by ahamo」を舞浜アンフィシアターにて2日間に渡り開催した。

22年9月アヴリル・ラヴィーン、ハリー・スタイルズ、マネスキンなど海外アーティストが多数出演する「THE FIRST TAKE INTERNATIONAL」をスタートさせ、現在までの再生回数は約2億回。海外からの視聴、登録者数が増加している。

24年8月縦型プラットホーム(YouTube Shorts、TikTok、Instagram Reels)に特化し、アーティストたちが60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する新企画「FLASH THE FIRST TAKE」をスタート。

24年8月18日チャンネル登録者数が1000万を超える。

24年11月15日チャンネル開設5周年を迎えた。

25年4月チャンネル初となる音楽フェスの生配信を実施。「日本の響きを世界へ」をコンセプトに掲げ横浜で開催された「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025」を独占生配信。同月、台湾と、マレーシアにて行われた同フェスの海外公演の模様も公開。

25年8月香港の地上波TV局ViuTVの人気音楽番組「CHILL CLUB」とタッグを組み、オーディションプロジェクト「CHILL CLUB X THE FIRST TAKE: The Stage of Voice」を開催。1000名を超える応募の中から選ばれたVincy So（蘇詠淳）がTHE FIRST TAKEに出演した。

25年９月チャンネルでアーティストが使用しているモニターヘッドホン「MDR-CD900ST」と「THE FIRST TAKE」のコラボレーションモデルを発売。

■「THE FIRST TAKE」 OFFICIAL

Web Site: https://www.thefirsttake.jp/

Instagram: https://www.instagram.com/the_firsttake/

X: https://x.com/The_FirstTake

TikTok: https://www.tiktok.com/@the_first_take

Playlist: https://lnk.to/sfhklx

THE FIRST TIMES: https://www.thefirsttimes.jp/

■如月千早 プロフィール

東京都出身。765プロダクションに所属するアイドル。

2026年1月にはソロとしては初となる日本武道館単独公演を2DAYS予定している。

歌を愛し、つねに高みを目指しストイックに音楽に向き合う姿勢と

その卓越した歌声は多くのファンを魅了している。

■『アイドルマスター』シリーズとは

『アイドルマスター』とは、2005年にアミューズメント施設向けゲーム機からスタートしたアイドルプロデュースゲームです。

プロデューサーとしてアイドルを育成するゲームシステムや、個性豊かなキャラクター、楽曲が多くのお客様に支持を受けています。

これまでに家庭用ゲームソフトをはじめ、ラジオ、テレビアニメ、モバイルコンテンツからステージイベントまでさまざまなクロスメディア展開をしています。

『アイドルマスター』『アイドルマスター シンデレラガールズ』『アイドルマスター ミリオンライブ！』『アイドルマスター SideM』『アイドルマスター シャイニーカラーズ』などが存在しており、2024年には6年ぶりの完全新作となる『学園アイドルマスター』を発表いたしました。

現在、「アイマス20周年イヤー」として20周年展開を行っており、2025年7月26日に20周年を迎えました。

＜関連リンク＞

アイドルマスター ポータル：https://idolmaster-official.jp/

アイドルマスター 公式X：https://x.com/imas_official

アイドルマスター 20周年特設サイト：https://idolmaster-official.jp/20th_anniversary

＜権利表記＞

(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※情報は発表日時点のものとなります。

※期間・内容は予告なく変更となる場合がございます。

※詳細は各特設ページおよびアイドルマスター ポータルをご確認ください。