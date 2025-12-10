次世代の主役を育てる挑戦の場『GOKKO ACTING LABO』第11期開催中！！

株式会社GOKKO「GOKKO ACTING LABO」11期参加メンバー

日本一のショートドラマクリエイター（※）「ごっこ倶楽部」を運営する株式会社GOKKO（本社：東京都、代表取締役 多田 智・田中 聡）は、次世代俳優向けワークショップ「GOKKO ACTING LABO」第11期を開催いたしました。本ワークショップは、急成長する縦型ショートドラマを舞台に、次世代スター俳優を発掘・育成する実践型プロジェクトです。

※再生数、フォロワー数において日本一（2025/12月現在）

記念すべき第11期となる今回は、これまで以上に「現場で通用する演技力」と「ショートドラマ時代を生き抜く発信力」を磨くプログラムとして、強い覚悟を持ったメンバーが集結しました。

■ なぜ「GOKKO ACTING LABO」を開催するのか？

映像の視聴スタイルが大きく変化し、俳優に求められるスキルも日々アップデートされています。

TikTokやYouTubeショートなどのSNSで作品が視聴されるいま、

"数十秒で観客を惹きつける瞬発的な演技力"

"カメラを意識した細かな表現"

拡散されることを前提とした“見られる芝居”がより強く求められています。

「GOKKO ACTING LABO」は、こうした時代の変化に対応できる俳優を育てるために生まれた、少人数制・実践型の演技ワークショップです。単なる“習い事としての演技レッスン”ではなく、「すぐに現場に立てる俳優」「ショートドラマで結果を出せる俳優」を生み出すことを目的としています。

ここは「学んで終わり」の場所ではなく、「俳優としてのキャリアが本格的にスタートする場所」です

■「GOKKO ACTING LABO」の特徴

1. 実戦形式の演技指導

単なる演技レッスンではなく、カメラの前で即興演技や撮影現場を想定したトレーニングを実施。撮影後は編集した映像を客観的に振り返り、演技のクオリティを高めます。

2.業界直結のチャンス

卒業生には、GOKKO関連作品への出演オファー（ギャランティー有）が約束されます。

3.完全無料のトライアウト形式

本気で演技に挑む人だけが対象です。参加態度や出席率によっては、途中辞退をお願いすることもあります。

■「GOKKO ACTING LABO」11期 参加メンバー（五十音順・敬称略)

有川綜馬

有川綜馬

■TikTok

https://www.tiktok.com/@arikawa_sowa/(https://www.tiktok.com/@arikawa_sowa)

■Instagram

https://www.instagram.com/soma.a_s29/(https://www.instagram.com/soma.a_s29/)

■X

https://x.com/soma__arik/(https://x.com/soma__arik)

大谷桃加

■TikTok

https://www.tiktok.com/@ll4yhk/(https://www.tiktok.com/@ll4yhk/)

大谷桃加笠水上詩

笠水上詩

■TikTok

https://www.tiktok.com/@lx.tau/(https://www.tiktok.com/@lx.tau/)

■Instagram

https://www.instagram.com/lx_uta/(https://www.instagram.com/lx_uta/)

川崎海翔

■TikTok

https://www.tiktok.com/@klxtz1125/(https://www.tiktok.com/@klxtz1125/)

■Instagram

https://www.instagram.com/_kaito1125/(https://www.instagram.com/_kaito1125/?igsh=NnFkNDk1NnYyaXRt&utm_source=qr#)

川崎海翔木村伊吹

木村伊吹

■TikTok

https://www.tiktok.com/@ibuki.kimura/(https://www.tiktok.com/@ibuki.kimura/)

■Instagram

https://www.instagram.com/ibuki.kimura/(https://www.instagram.com/ibuki.kimura/)

■X

https://x.com/ibukibuki88/(https://x.com/ibukibuki88/)

佐藤倖斗

■TikTok

https://www.tiktok.com/@yukito0x0/(https://www.tiktok.com/@yukito0x0/)

■Instagram

https://www.instagram.com/yukito___sato/(https://www.instagram.com/yukito___sato/)

■X

https://x.com/yukito___sato/(https://x.com/yukito___sato/)

佐藤倖斗趙世伊

趙世伊

■TikTok

https://www.tiktok.com/@sei_gokko/(https://www.tiktok.com/@sei_gokko)

■Instagram

https://www.instagram.com/sei_gokko/(https://www.instagram.com/sei_gokko/)

■X

https://x.com/sei_gokko/(https://x.com/sei_gokko/)

鈴々木響

■TikTok

https://www.tiktok.com/@hibiki__0106/(https://www.tiktok.com/@hibiki__0106/)

■Instagram

https://www.instagram.com/hibiki__0106/(https://www.instagram.com/hibiki__0106/)

■X

https://x.com/hibiki__0106/(https://x.com/hibiki__0106/)

鈴々木響染矢彪我

染矢彪我

■TikTok

https://www.tiktok.com/@hyuga0605/(https://www.tiktok.com/@hyuga0605)

■Instagram

https://www.instagram.com/hyugasomeya/(https://www.instagram.com/hyugasomeya/)

高峰じゅり

■Instagram

https://www.instagram.com/takamine_juri/(https://www.instagram.com/takamine_juri/)

■X

https://x.com/Takamine_Juri/(https://x.com/Takamine_Juri/)

高峰じゅり麻里瑠

麻里瑠

■TikTok

https://www.tiktok.com/@my.155cm(https://www.tiktok.com/@my.155cm)

■Instagram

https://www.instagram.com/_malilu.jp/(https://www.instagram.com/_malilu.jp/)

道下きりな

■TikTok

https://www.tiktok.com/@michisita_kirina(https://www.tiktok.com/@michisita_kirina)

■Instagram

https://www.instagram.com/kirina_michisita__box/(https://www.instagram.com/kirina_michisita__box/)

■X

https://x.com/gxhok752237/(https://x.com/gxhok752237/)

道下きりな杜川ゆの

杜川ゆの

■TikTok

https://www.tiktok.com/@yuno.mo8(https://www.tiktok.com/@yuno.mo8)

■Instagram

https://www.instagram.com/yuno_mo8(https://www.instagram.com/yuno_mo8)

森口陽太

■TikTok

https://www.tiktok.com/@utatane_hutonnonaka(https://www.tiktok.com/@utatane_hutonnonaka)

■Instagram

https://www.instagram.com/hina_o412/(https://www.instagram.com/hina_o412/)

森口陽太渡辺千尋

渡辺千尋

■TikTok

https://www.tiktok.com/@chiiiiiiy___26/(https://www.tiktok.com/@chiiiiiiy___26/)

■Instagram

https://www.instagram.com/chiiiiiiy___26/(https://www.instagram.com/chiiiiiiy___26/)

■X

https://x.com/chiiiiiiy___26/(https://x.com/chiiiiiiy___26/)

■ 講師紹介

山本タク

山本タク

脚本家・演出家

演劇企画ユニット劇団山本屋主宰

震災や未解決事件を題材とした作品をコミカルかつリアルに描き出す。自ら俳優として世界最高峰の英国エジンバラフェスティバルで五つ星を獲得。海外公演含め数多くの舞台、ドラマ、映画に出演した経歴も持つ。近年はTBSスター育成プロジェクト「私が女優になる日＿」のコーチで特集されるなどジャンルを問わず活躍している。

【講師】

ワタナベエンターテイメントカレッジ 2010年～2017年

立教大学 2009年～2010年

ステイラック 2017年～現在



【主な作品】

「天才てれびくんthe Stageサヨナラ生放送～てれび戦士の決断～」

「天才てれびくんthe Stage Dreaming～時空をこえる希望の歌～」

「スーパーダンガンロンパ2 THE STAGE 2017」（脚本、演出）

男子高校ミスターコンテスト（演技監修）

「Starry Sky on STAGE SEASON2」（演出）

人狼TLPT「#48:WITCH III」（演出）

「華Doll* THE STAGE -Another Universe- Part.II」（脚本、演出）

「乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった… THE STAGE」

セーリング連盟後援企画「風を切れ」（脚本、演出）

神戸港150周年記念公演「午前5時47分の時計台」

世田谷観音奉納野外公演「天泣に散りゆく」

「石田衣良短編小説 LAST &SEX」（演出）

「チェーホフ かもめ」（潤脚、演出）

■“株式会社 GOKKO”とは？

今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。次世代エンターテイメントリーダーが集まるクリエイティブカンパニー。

“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」。2021年5月に6人で結成し、2022年に株式会社GOKKOを設立。

企画から脚本、撮影、編集、投稿、マーケティングまでを一気通貫・ワンチームで行う世界水準の制作体制を取り入れ、これまで制作・投稿した動画は4,000本。累計再生数は100億回（2025年9月時点）&SNSでの総フォロワー数560万人* を突破。

再生数、フォロー数、いいね数においてショートドラマカテゴリーの中で日本No.1を誇る“これからの時代のドラマ表現のあり方”を世の中に提示し続けるクリエイター集団。

*共同アカウントを含む

■ 会社概要

所在地：東京都

代表者：共同代表 代表取締役 田中聡 代表取締役 多田智

♧ コーポレートサイト：https://gokkoclub.jp/

♧ TikTok：https://www.tiktok.com/@gokko5club(https://www.tiktok.com/@gokko5club/)/(https://www.tiktok.com/@gokko5club/)

♧ Instagram：https://instagram.com/gokko5club/(https://instagram.com/gokko5club)

♧ YouTube：https://www.youtube.com/@gokko5club(https://www.youtube.com/@gokko5club/)/(https://www.youtube.com/@gokko5club/)

♧ X：https://twitter.com/gokko5club(https://twitter.com/gokko5club/)/(https://twitter.com/gokko5club/)

縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」：https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz

本記事内の画像をご使用の際はクレジット表記をご記載ください：

(C) 2025 STUDIO GOKKO. All rights reserved.