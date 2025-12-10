テレビCM『Everybody bitbank』シリーズ 、「BRAND OF THE YEAR 2025」において「消費者を動かしたCM展開」を受賞

ビットバンク株式会社

暗号資産取引所「bitbank」を運営するビットバンク株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長 CEO：廣末紀之、以下「ビットバンク」）は、2025年12月11日にCM総合研究所が主催する「BRAND OF THE YEAR 2025」において、テレビCM『Everybody bitbank』シリーズが、「消費者を動かしたCM展開」を受賞しました。

「消費者を動かしたCM展開」とは、CM総合研究所が毎月3,000人に実施している「CM好感度調査」において、上位にランクインし、業績の向上に貢献したCM展開に贈られる広告賞です。本年度は対象期間にオンエアされた 2,648社、6,596銘柄、13,937作品が対象となりました。その中から、毎月3,000人の男女に実施した「月例CM好感度調査」によって優れたCM好感度を獲得した 202 銘柄を対象に、業績の向上に貢献した148銘柄が「消費者を動かしたCM展開」として選出されています。

ビットバンクとして初となるテレビCMは、すでに暗号資産の取引経験がある方はもちろん、これまで取引経験のない方にもサービスを認知していただけるよう、「暗号資産を通じて新しい世界が広がる喜び」を直感的に感じていただける内容を目指して制作いたしました。

テレビCM『Everybody bitbank』シリーズは、全4篇（『登場』篇、『セキュリティ』篇、『No.1』篇、『手数料』篇）で構成されています。

プロ野球選手・山本由伸さんが出演するシリーズでは、“驚き” や “喜び” などの感情をダイナミックに表現し、「感情を爆発させる姿」を通じて暗号資産がもたらす新しい世界観を訴求しています。

また、数多くのバラエティ番組の司会を務める村上信五さんが出演するシリーズでは、村上さんならではの関西弁を生かしたメッセージとともに、「驚き」「喜び」「スマート」さといった多彩な表情を通じてサービスの魅力を分かりやすく伝えています。

テレビCM『Everybody bitbank』シリーズは、「消費者を動かしたCM展開」に選出され、今回の受賞に至りました。初めてのテレビCM展開において、大変栄誉ある評価をいただくことができました。

本受賞を励みに、今後もお客様にとって価値あるサービスの提供を目指してまいります。

引き続き、ビットバンクをよろしくお願いいたします。

■調査概要

調査対象：2025年度のCM展開（東京キー5局）：2648社／6596銘柄／13937作品

期間：2024年11月度～2025年10月度（2024年10月20日～2025年10月19日）

関東一都六県在住の一般モニター男女3000人の「月例CM好感度調査」12カ月分より集計



ビットバンクのサービス

●暗号資産取引所・販売所 ＜ https://bitbank.cc/(https://bitbank.cc/) ＞

おかげさまで2年連続オリコン顧客満足度(R) No.1 ※1 ！

暗号資産取引所「bitbank」は、ビットコインやイーサリアムなど人気の暗号資産を売買できます。現物取引に加え信用取引もおこなえる取引所、簡単に購入・売却できる販売所を提供しております。現在、取り扱う暗号資産はすべてオーダーブック（板取引）に対応しており、さらに、国内アルトコイン取引量No.1 ※2 を誇ります。創業以来、ハッキング被害ゼロを実現する信頼性の高いセキュリティと豊富な取扱銘柄を提供する「bitbank」で、一歩先の暗号資産トレードを。

※1 2025年 オリコン顧客満足度(R)調査「暗号資産取引所 現物取引」で 2 年連続総合 1 位を獲得（https://life.oricon.co.jp/rank-cryptocurrency/cash-transaction/））

※2 2024年1月～2025年4月のJVCEA統計情報自社調べ



●公式オウンドメディア「ビットバンクプラス」 ＜ https://bitbank.cc/knowledge(https://bitbank.cc/knowledge) ＞

ブロックチェーン、暗号資産や投資に関する様々な情報を初心者の方にも分かりやすく発信する公式オウンドメディアです。世界中の最新のトピックスやビットコインをはじめとする暗号資産のマーケット情報、当社が取り扱っているすべての暗号資産銘柄のチャート掲載、新しいトピックやプロジェクト情報、そして暗号資産用語集などをご紹介しています。

●事業法人向けサービス「bitbank Prime」＜ https://bitbank.cc/special/prime/(https://bitbank.cc/special/prime/) ＞

「bitbank Prime」では、業種を問わず、暗号資産取引やトレジャリー戦略を検討する法人のニーズに応じて、最適なサービスを提供いたします。専属のカスタマーサポート、カストディ、期末時価評価課税の適用除外、サブアカウント作成、IPホワイトリストといった機能をご利用いただけるほか、お客様からのご意見やご要望を踏まえ、機能やサービスのさらなる拡充に努めてまいります。