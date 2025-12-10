「KANOA MEGA BROCK FES 2026」 第一弾アーティストとして10-FEET出演決定のお知らせ
いつもカノアラウレアーズ福岡を応援いただき、誠にありがとうございます。
先日お知らせした「KANOA MEGA BROCK FES 2026」開催決定に続き、第一弾出演アーティストとして、10-FEETの出演が決定いたしました。
10-FEETは、昨年の「KANO FES」でも圧巻のライブパフォーマンスで会場を一体にしてくれました。
国内外で絶大な人気を誇るロックバンド 10-FEET が、2026年の会場をさらに熱く盛り上げます。ぜひご期待ください。
出演アーティストは今後も追加発表予定です。続報を楽しみにお待ちください。
出演アーティスト
10-FEET【2月15日（日）】
10-FEET コメント
こんにちは！10-FEETです。
このたび、2026年2月14日、15日に北九州市立総合体育館で開催される『カノアメガブロックフェス2026』に出演が決定しました！
10-FEETは2月15日に出演させていただきます。
昨年に続いて2回目ということで、また呼んでいただけて本当に嬉しいです。
スポーツと音楽がひとつになる、あの熱気の中で、僕たちも全力でライブを届けたいと思っています。
2月15日、北九州で皆さんに会えるのを楽しみにしています。
一緒にめちゃくちゃ熱い1日にしましょう！
※第二弾以降のアーティストは後日発表
開催概要イベント名
KANOA MEGA BROCK FES 2026（カノア メガ ブロック フェス2026）
開催日程
2026年2月14日（土）・15日（日）
会場
北九州市立総合体育館
対戦相手
福岡ギラソール
試合開始時間
両日 12:00（試合終了後にライブ実施）
主催
株式会社カノア
チケット概要
チケット販売スケジュール
・FC 1次先行販売（プラチナ会員） 12月15日（月） 10:00～
・FC 2次先行販売（レギュラー会員・キッズ会員） 12月20日（土） 10:00～
・一般販売 1月5日（月） 10:00～
チケットサイトはこちらから :
https://more.tiget.net/@/kanoa-vb25-26
会場図面
※ライブは２.キュバルシート側が正面となります。
※試合終了後、１.カノアシート、３.C＆S学院シート、４.エキサイティングシート、５.コートエンドA、Bはキュバルシート側へ移動し、立ち見でライブを観賞することができます。
【ご案内順】
1． カノアシート
2． C＆S学院シート1列目、エキサイティングシート1列目
3． C＆S学院シート2列目、エキサイティングシート2列目
4． コートエンドA、B1列目
5． コートエンドA、B2列目
チケット価格
イベント開催決定に伴い、当初発表していたチケット価格から価格改定を行っております。
予めご了承ください。
※キュバルシートは特典で限定タオルがついております。タオルデザインについては後日ご案内させていただきます。
カノアラウレアーズ福岡 ファンクラブ入会はこちら
ファンクラブ入会はこちらからOFFICIAL FAN CLUB :
https://funclub-kanoaohana.thefam.jp/
よくある質問（FAQ）
Q：未就学児は無料ですか？
A：未就学児の入場については座席が必要な場合はチケットが必要となります。
Q：チケットの払い戻しは？
A：試合中止等、主催側都合の場合の払い戻しは中止の際の公式発表をご確認ください。
Q：チケットは試合とライブの両方に使えますか？
A：はい。すべてのチケットは「試合観戦＋ライブ」の両方にご利用いただけます。
Q：試合だけ、ライブだけのチケットはありますか？
A：本イベントは “通しチケットのみ” となっており、個別での販売はありません。
Q：会場には駐車場がありますか？
A：北九州市立総合体育館には一般利用可能な駐車場がありますが、混雑が予想されます。
交通アクセス等に関しましては後日改めてご案内させていただきます。
お問い合わせ
カノアラウレアーズ福岡 事務局
0947-85-8355 / info@kanoa-vb.com