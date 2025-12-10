Funds Startups代表の前川が、12/16（火）開催「MUFG Startup Summit 2025」に登壇

Funds Startups株式会社

Funds Startups株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：前川 寛洋、以下 当社）は、2025年12月16日（火）・17日（水）に開催される「MUFG Startup Summit 2025」のセッションに代表の前川が登壇することをお知らせします。

MUFG Startup Summitは、スタートアップを起点とした新たなビジネス機会の創出や、事業成長を加速させる実践的経営ノウハウの提供など、革新的なアイデアの創出と発展の場となるオフラインイベントとしてTAKANAWA GATEWAY Convention Centerで開催されます。

前川は16日（火）13:30からのセッション「オピニオンリーダーが紡ぐ～ディープテックスタートアップの成長ストーリー～」に登壇し、ディープテック企業のデットでの資金調達戦略の核心について解説予定です。

■登壇概要

・イベント名：MUFG Startup Summit 2025

・イベントURL： https://www.bk.mufg.jp/houjin/lp/summit/index.html

・登壇日時： 2025年12月16日(火) 13:30 - 14:15

・会場：TAKANAWA GATEWAY Convention Center

・セッションタイトル： オピニオンリーダーが紡ぐ～ディープテックスタートアップの成長ストーリー～

・概要：

日本を代表するディープテックスタートアップ「京都フュージョニアリング」による大型資金調達やグローバルを視野に入れた実際の事業展開事例をもとに、成長ストーリーの描き方を徹底解説します。

ディープテックスタートアップの成長に欠かせない「エクイティ」「助成金」「デット」の調達戦略の核心にも迫ります。

・登壇者：

京都フュージョニアリング株式会社 上之段 琢磨氏、株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ 郷治 友孝氏、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 吉村 友希氏、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 塚原 伸介氏、前川 寛洋

*肩書省略、サイト掲載順

■前川 寛洋プロフィール

株式会社エンリッション（HRスタートアップ）で、国内事業・経営企画管掌の執行役員を務めた後、2020年にファンズ入社。取締役CFOを務める。国内外の機関投資家、事業会社、VC等から計54億円の資金調達を主導。2023年にFunds Startupsを創業。代表パートナーとして、約40億円のベンチャーデットファンドを運営。その他、スタートアップファイナンスおよびベンチャーデットの専門家として、スタートアップ推進議連の有識者、全銀協の新株予約権付融資に関する検討会の委員等を務める。

■Funds Startupsについて

Funds Startups株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：前川寛洋）は「社会的インパクトを創出するスタートアップが、最も理想的な成長を遂げられる仕組みを開発する」をミッションに据え、ファンズ株式会社の100%子会社として2023年12月に設立されました。Funds Startupsでは、Funds Venture Debt FundのGPとして、ファンド運営ならびに金融機関へのベンチャーデットに関する支援を中心に行います。今後については当事業を中核としつつも、スタートアップ専門の投資銀行部門のような役割として、スタートアップの資金調達手段の多様化や環境整備等も手掛けていく予定です。

