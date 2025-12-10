JPYC株式会社、次世代金融カンファレンスMoneyX 2026の企画・運営として参画決定

株式会社CoinPost

一般社団法人WebX実行委員会が主催し、JPYC株式会社、Progmat, Inc.、SBIホールディングス株式会社および株式会社CoinPostが企画・運営を担当する次世代金融カンファレンス「MoneyX（マネーエックス）」が、2026年2月27日（金）ザ・プリンスパークタワー東京にて開催されます。

JPYC株式会社は、本カンファレンスの共催企業として参画いたします。

▼企業紹介

JPYC株式会社は、日本円建ステーブルコイン「JPYC」の発行を通じて、価値移転の高速化・低コスト化を軸にした新しい金融インフラ構築を推進しています。

Web2 と Web3 の橋渡しとなる実用的な決済基盤の普及を目指し、デジタルマネーの社会実装に向けた取り組みを幅広いパートナーとともに進めています。

▼代表取締役のコメント

岡部 典孝 （Founder ＆ CEO）

MoneyX 2026 に共催企業として参画できることを大変光栄に思います。

ステーブルコイン制度が整備され“通貨のデジタル化”が実社会の選択肢となる中で、MoneyXは産業・制度・技術の壁を超えて未来の議論ができる、“デジタル通貨時代の本格到来”を象徴するイベントになると確信しています。

JPYC社としても、日本を代表する円建ステーブルコインを社会基盤として育てていくために、より多くの関係者の皆様と迅速に議論を重ね、実装のステップを共に進めていきたいと考えています。当日は有意義な議論ができることを楽しみにしております。

▼MoneyXとは

MoneyXは、ステーブルコインの正式認可や改正資金決済法の施行を背景に、「通貨そのものの進化と社会実装」をテーマとして開催される次世代金融カンファレンスです。通貨が社会や産業、文化の中でどのように流通し、活用されていくのかという実装面に焦点を当て、ステーブルコインやトークン預金、地域通貨、デジタル証券など多様なテーマを通じて “通貨の再定義” を描き出します。産官学のリーダーたちが議論を行うとともに、参加者にはネットワーキングと知見共有の場を提供します。

▼問い合わせ先

- 開催日： 2026年2月27日（金）10:00～18:00- 会場：ザ・プリンスパークタワー東京- 主催： 一般社団法人WebX実行委員会- 企画・運営： JPYC株式会社 / Progmat, Inc. /SBIホールディングス株式会社 / 株式会社CoinPost

MoneyX事務局（moneyx@webx-asia.com）