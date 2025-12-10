阪急・能勢電鉄 川西能勢口駅前が光の楽園に / 兵庫県川西市

川西市

兵庫県川西市では、冬のイルミネーションイベント「手をつなぐ光の和」を市の中心市街地に関連する8団体が協働して12月6日から開催しています。川西能勢口駅前歩行者デッキやバスロータリー前花壇で、街を鮮やかに照らすイルミネーションが点灯します。

川西能勢口駅前イルミネーション

このイルミネーション事業は、中心市街地に関連する８団体が協働する川西市中心市街地イルミネーション事業実行委員会主催で行っており、企業・団体・個人より協賛金を集めて設置しています。

実施団体 川西ライオンズクラブ、川西中央ライオンズクラブ、川西ロータリークラブ、川西猪名川

ロータリークラブ、川西市中心市街地活性化協議会、一般社団法人川西青年会議所、川西

市商工会、川西商店連盟

実施場所 阪急・能勢電鉄 川西能勢口駅バスロータリー前花壇、同駅 北側・南側2階歩行者デッキ

川西能勢口駅前に、イルミネーションを設置し光で彩ることで、中心市街地の魅力を高め活性化させることを目的としています。準備にあたっては、市内の県立高校の生徒たちがボランティアで取り付け作業や募金の呼びかけなどを行いました。

2015年から始まった同イベントは、冬の風物詩となり、輝く幻想的なイルミネーションに通勤や通学客も足を止め、写真撮影を楽しんだりしています。

イルミネーションの点灯は2026年2月末まで行われます。

募金の呼びかけ川西能勢口駅前イルミネーション川西能勢口駅前イルミネーション