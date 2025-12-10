韓国の音楽プロデューサー250、STUTS、小袋成彬ほか豪華アーティストが登場！　蓮沼執太による実験的音楽プロジェクトも。坂本龍一のトリビュートフェス第一弾出演者を発表

株式会社J-WAVE

RADIO SAKAMOTO ‑ Uday ― NEW CONTEXT FES × DIG SHIBUYA ―

ラジオ局J-WAVE（81.3FM）は、20年にわたり放送してきた坂本龍一氏（1952-2023）のレギュラープログラム『RADIO SAKAMOTO』の「意思」を受け継ぎ、進化・拡張させる一夜限りのトリビュート・フェス『RADIO SAKAMOTO ‑ Uday ― NEW CONTEXT FES × DIG SHIBUYA ―』（以下、Uday）を、2年目となる2026年2月13日（金）に再び開催いたします。この日のために、坂本氏に縁の深い豪華アーティストたちが集結。この度、第一弾出演者を発表。そして本日より【最速】チケット先行予約がスタートしました。

【出演アーティスト】

同イベントには、これまで坂本龍一やYMOと数々の共演、作品を作り上げてきたアーティストたちが一挙集結。第一弾のラインナップは、アルバム『Ppong』が2023年の韓国ミュージックアワードで「Album of the Year」「Musician of the Year」を含む4つの賞を受賞し、そして坂本龍一を敬愛する韓国の音楽プロデューサー・250（イオゴン）、虎ノ門広告祭で坂本龍一の手掛けた名作広告音楽をサンプリングし、時代を超えたコラボレーション楽曲を制作した、プロデューサー／トラックメーカー・STUTS、力強くソウルフルな歌声と繊細なアレンジを兼ね備え、作詞・作曲・編曲まで一貫して手がけるイギリス在住のミュージシャン／プロデューサー・小袋成彬、そして独創的なサウンドで注目を集める韓国を代表する電子音楽家・KIRARA。

また、今回のduo MUSIC EXCHANGE会場では、今年大きな話題を呼んだ展覧会「坂本龍一 | 音を視る 時を聴く」や「sakamotocommon OSAKA 1970/2025/大阪/坂本龍一」でも実施した、音楽家・蓮沼執太がキュレーションする実験的音楽プロジェクト「HEAR HERE -GATHERING」を開催。ここに集結する多様なアーティストは今後随時発表していきます。

＜出演＞

・250

・STUTS

・小袋成彬

・KIRARA

・蓮沼執太 presents「HEAR HERE -GATHERING」

...and more

【最速チケット先行予約 受付スタート】

『RADIO SAKAMOTO ‑ Uday ― NEW CONTEXT FES × DIG SHIBUYA ―』のチケット【最速】先行予約エントリーを、J-WAVEのリスナーズ・コミュニティ【J-me】会員限定で、12月10日(水)18:00から12月21日(日)23:59まで受け付けます。新規ご入会の方でもOK。入会費は無料です。受付は抽選式となります（先着順ではありません）。チケットをいち早く手に入れるチャンスをお見逃しなく！

公式ホームページ： https://www.j-wave.co.jp/special/uday2026/

追加出演者、ステージの割り振りやタイムテーブルは後日発表予定。続報をお楽しみに！

■イベント概要

タイトル：「RADIO SAKAMOTO Uday -NEW CONTEXT FES × DIG SHIBUYA-」

日程：2026年2月13日(金)

時間：18:00OPEN & START 22:00CLOSE予定

会場：Spotify O-EAST／duo MUSIC EXCHANGE／東間屋

チケット料金：8,800円（税込）※ドリンク代別

出演者：250、STUTS、小袋成彬、KIRARA、蓮沼執太 presents「HEAR HERE -GATHERING」、and more

主催：J-WAVE

共催：SHIBUYA CREATIVE TECH実行委員会

協賛：Digital Garage, Inc.

制作：J-WAVE

公式サイト：https://www.j-wave.co.jp/special/uday2026/

■Udayとは

“渋谷をアートやテクノロジーの国際的イノベーション拠点にする”ことを目指すテクノロジーアートのイベント「DIG SHIBUYA」と連携し、J-WAVEとDigital Garageが音楽領域を拡張。

再開発が続く渋谷を“象徴的な未来都市”と捉え、街から聴こえる多様なFUTURE SOUNDをキュレーションするトリビュートイベントです。

20年にわたりリスナーに支持されてきた『RADIO SAKAMOTO』の遺伝子を受け継ぎ、坂本龍一氏との“新たな対話のはじまり”を紡ぎます。

タイトルの「Uday」（ウダイ）は、ヒンズー語で「日の出」「始まり」を意味します。イベントコンセプトの「未来の始まり」を象徴する言葉として命名。

■DIG SHIBUYA 2026概要

開催日程：2026年2月13日(金)から2月15日(日)の3日間

開催場所：渋谷公園通り周辺エリア 他

主催：SHIBUYA CREATIVE TECH実行委員会・独立行政法人日本芸術文化振興会・文化庁

共催：渋谷区

後援：一般財団法人渋谷区観光協会、一般社団法人渋谷未来デザイン

委託：2025年度（令和7年度）日本博2.0事業（委託型）

URL：https://digshibuya.com

instagram：https://www.instagram.com/digshibuya/