ジーンズブランド「Wrangler」、幻のジーンズと呼ばれる1964年モデルがついに復刻。

ジーンズブランドWrangler（ラングラー）は、製造期間はわずか1年、マニアの間で幻のジーンズと呼ばれる11MWZと24MJZの1964年モデルを復刻する。

さらに、Wrangler ARCHIVESの中でも人気の1951年モデル、1958年モデルが日本製となり再復刻。

幻と呼ばれる1964年モデルの「11MWZ」と「24MJZ」

【11MWZ 1964MODEL】

11MWZは13MWZへと品番を変更していくが、その最中の1964年に、シームを巻き縫いにせずオープンシームで縫製したセルビッジ仕様の11MWZが発表されたことがある。製造期間はわずか1年、そしてWranglerのジーンズには珍しいセルビッジの見えるオープンシームで縫製であることから、この「11MWZ 1964モデル」は、後にマニアの間では貴重なヴィンテージ・ジーンズとして知られることになる。

今回、その「11MWZ 1964モデル」がARCHIVESとしてついに復刻。専用に開発したブラウン×グリーンのラインが入ったオリジナルのセルビッジデニム。通常のWranglerが採用する巻き縫いではなく脇割り仕様。ヴィンテージファン垂涎のコレクターズアイテムとしての魅力を放つ。

Lot No.WM1164-189

Size.28/29/30/31/32/33/34/36/38 inch

Price.35,200円（税込）

2025年12月13日発売

【24MJZ 1964MODEL】

「11MWZ 1964MODEL」の復刻に合わせ、同じく1964年の「24MJZ」も初復刻。

左右に付いた胸ポケット、ペン差しの仕様がボタンホール、フロントヨークのタブ、ウエストアジャスターなど実用面を追求しながら変貌を遂げたWranglerを代表するモデルの1つ。「11MWZ 1964MODEL」と同じ、専用に開発したブラウン×グリーンのラインが入ったオリジナルのセルビッジデニムを使用。セットアップで揃えたい。

Lot No.WM9164-189

Size.36/38/40/42/44 inch

Price.59,400円（税込）

2025年12月13日発売

1951年モデル

【11MW 1951MODEL】

Wranglerブランドとして初の本格的ジーンズ。それがバックポケットにサイレント"W"を冠した「11MW」だ。

馬具への傷を防ぐ"ノースクラッチリヴェット"や乗馬時に使いやすい高さのバックポケットとウォッチポケット、7 本ベルトループなどのちに継承される「7 ICONS」が導入されている。

内股・脇、共に巻き縫いが採用されるなど、他ブランドとは一線を画す唯一無二なWranglerを代表するジーンズ。

Lot No.WM1151-189

Size.28/29/30/31/32/33/34/36/38 inch

Price.35,200円（税込）

2025年12月13日発売

【111MJ 1951MODEL】

前身であるプロトタイプ「11MJ」を基に改良を加えた「111MJ」。

「丸カン」と呼ばれる円形のバータックで留めた二重のプリーツやスナップボタン留めのフラップポケット＆カフス、そして背中のアクションプリーツと連動するエラスティックバンド、サイドアジャスターといったフィット感に訴求するディテールの数々...。まさに戦後生まれのデニムブランド、Wranglerが理想とする次世代機能服の新秩序がこの1着に凝縮されているのである。

Lot No.WM9151-189

Size.36/38/40/42/44 inch

Price.59,400円（税込）

2025年12月13日発売

1958年モデル

【11MWZ 1958MODEL】

11MWからのマイナーチェンジを経て誕生した「11MWZ」。ボタンフライからZIPPERフライへと変更され、オフセットされていた後中

心ループもセンターへ。「7 ICONS」は継承しながらも、後ポケットラベルが革からプラスチックへと変更され、縄目で描かれた「ROPE Wrangler」も、内巻きから外巻きへと変更されている。

フロントフライにジッパーを採用した「11MWZ」の登場はロデオライダーたちを守る、信頼のおけるギアとして絶賛された。

Lot No.WM1158-189

Size.28/29/30/31/32/33/34/36/38 inch

Price.35,200円（税込）

2025年12月13日発売

【11MJZ 1958MODEL】

111MJをベースにしながら、様々なディテールがマイナーチェンジされ誕生した「11MJZ」。

身頃に2つのスラッシュポケット、左胸にスナップボタン留めのフラップポケットなど、同時代の平均的なデニムジャケットにはない独創的なディテールが目を引く。そして最も特徴的であるのがフロントの合わせがトップのみボタンで、メインにはジッパーを用いている点であろう。その利便性やフィッティングをアシストするように背中には左右3本ずつのエラスティックバンドが施され、またそのフィット性の高さから、"丸カン"を配したプリーツはシングルへと簡素化されている。それらのディテールすべてが斬新なデザインである。

Lot No.WM9158-189

Size.36/38/40/42/44 inch

Price.59,400円（税込）

2025年12月13日発売

Wrangler ARCHIVES

https://wrangler-jeans.jp/features/wrangler_archives_ss2026.html