東京・府中発 ギターロックバンド koboreTVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』オープニングテーマ曲「Magic」が1月6日(火)にデジタルリリース決定！

日本コロムビア株式会社

東京・府中発ギターロックバンドkoboreが、2026年1月6日(火)に新曲「Magic」をデジタルリリースすることが決定し、併せてジャケット写真を公開した。

本楽曲はTVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』のオープニングテーマ曲のために書き下ろした楽曲となり、“出会い”によって日常が魔法に変わる瞬間を描いており、優しさと切なさが溶け合うエモーショナルな楽曲に仕上がっている。

TVアニメ放送に先駆け、音源を使用したメインPVも公開された。新曲「Magic」をいち早く聴くことができるので、ぜひチェックしてほしい。

また、2026年3月に東京・名古屋・大阪の3都市で開催する対バン企画kobore pre.「FULLTEN」のオフィシャル2次先行が受付中なので奮って応募しよう。

koboreのこれまで培ってきたライブ力、対バン企画『FULLTEN』ならではの化学反応と熱気をぜひ会場で体感して欲しい。

＜メインPV第2弾＞

URL： https://www.youtube.com/watch?v=4JenstiukSo

＜リリース情報＞

2026.1.6 (Tue) Digital Release

「Magic」

＜TVアニメ情報＞

TVアニメ「異世界の沙汰は社畜次第」1月6日(火)より放送開始！

働けば働くほど異世界で恋愛フラグが立つ！？

氷の貴公子×効率厨サラリーマンが織りなす異世界BL！

シリーズ累計200万部突破！

氷の貴公子×効率厨サラリーマンが織りなす大人気異世界BLが待望のTVアニメ化！

＜イントロダクション＞

三十路目前のサラリーマン・近藤誠一郎は、ある日、聖女召喚に巻き込まれて異世界のロマーニ王国に転移してしまう。

昼夜を問わず働き続け社畜根性が染みついていた誠一郎は、異世界でも仕事を要求し、王宮の経理課で働くことに。

経理課の立て直しを進める忙しい日々のなか、誠一郎が手に入れたのは『疲れが吹っ飛ぶ栄養剤』。

栄養剤のおかげで、元からあった体調不良も疲労もなくなり感激するが、異世界の魔素耐性のない誠一郎は副作用のせいで命の危機に！

助かるためには、魔力のある人に「魔力を馴染ませてもらう」必要があり、誠一郎は『氷の貴公子』と呼ばれる第三騎士団団長アレ

シュに身をゆだねることになるが――

AT-X 毎週火曜 23:00～ ※リピート放送 毎週木曜11:00～／毎週月曜17:00～

TOKYO MX 毎週火曜 24:30～

BS11 毎週火曜 24:30～

サンテレビ 毎週火曜 24:30～

KBS京都 毎週火曜 24:30～

※放送日時は変更となる場合がございます。

公式サイト： https://iseshachi.com

公式X： https://x.com/iseshachi_anime

ティザーPV： https://www.youtube.com/watch?v=r1CXRVLbPG0

メインPV第1弾： https://www.youtube.com/watch?v=cX5gmf2hVjg

(C)2026 八月八・大橋キッカ／KADOKAWA／「異世界の沙汰は社畜次第」製作委員会

＜公演概要＞

kobore pre.『FULLTEN』

2026年3月19日(木) 名古屋 DIAMOND HALL

open 18:00 / start 19:00

Guest：to be announced...

2026年3月22日(日) 大阪 BIG CAT

open 16:30 / start 17:30

Guest：to be announced...

2026年3月27日(金) 恵比寿 LIQUIDROOM

open 18:00 / start 19:00

Guest：to be announced...

ticket \4,500(税込)

■オフィシャル2次先行

受付期間：12月6日(土)10:00～12月14日(日)23:59

URL： https://eplus.jp/kobore2026/

＜kobore10周年特設サイト＞

URL： https://columbia.jp/kobore/

＜ディスコグラフィ＞

2025.11.26 (Wed)

Digital Best Album「kobore -10 YEARS BEST-」

配信URL： https://kobore.lnk.to/10YEARSBEST

<収録曲>

01.夜に焦がれて 02.幸せ 03.テレキャスター 04.ヨルノカタスミ 05.夜に捕まえて 06.爆音の鳴る場所で 07.夜空になりたくて

08.エール! 09.ダイヤモンド 10.STRAIGHT SONG 11.この夜を抱きしめて 12.当たり前の日々に 13.君にとって

14.スーパーソニック 15.キュートアグレッション 16.イヤホンの奥から

2025.10.29 (Wed) Digital Release

「夜に焦がれて」

配信URL： https://kobore.lnk.to/yorunikogarete

2024.11.27(Wed) Release

5th Album「FLARE」

初回限定生産盤【CD+メンバーイラストトレカ(全5種ランダム)+バンドロゴ3Dラバーフィギュア】

：COCP-42398 / 税込\5,500

通常盤：COCP-42395 / 税込\3,300

<収録曲>

01. 熱狂02. エール！03. Don’t cry anymore 04. ためいき05. ドーナツ06. スウィートドリーム07. BABY

08. メリーゴーランド09. パノラマガール10. KIDS 11. パーフェクトブルー 12. STRAIGHT SONG 13. 突然閃光少年少女

14. 36.5 ※映画「ココでのはなし」主題歌15. リボーン16. 愛が足りない ※CDのみ収録

配信URL： https://kobore.lnk.to/FLARE

■Profile

2015年結成。

2016年にリリースした demo CD『ヨルノカタスミ』をきっかけに、2017年ビクターロック祭りに

O.A出演を果たすなど注目を集める中、同年2017年9月に1st mini album『アケユクヨル ニ』を

リリース、全国31ヶ所のツアーを行う。その後、休む事なくライブと音源制作を重ね2018年3月には

シングル 『アフレル』をリリース、全国12ヶ所のツアーを行う。そのわずか2ヶ月後の5月には

2nd mini album『ヨル ヲ ムカエニ』を リリース、タワレコ メンに選出される。

リリースツアーは全国53ヶ所にも及ぶロングツアーを行った。2019年1月にはキャリア初となる

フルアルバム『零になって』をリリース、全国22ヶ所のツアーを行う。

「ROCK IN JAPAN」「 MONSTER baSH」「MURO FESTIVAL」「FREEDOM NAGOYA」など数々の

大型フェスに出 演が決まる中、息をもつかせぬスピードで新作となる 1st EP『音楽の行方』のリリース、 全国ツアー「ダイヤモンドTOUR2019」を開催し、年末にはFM802「RADIO CRAZY 2019」にも出演。

2020年8月に2nd album『風景になって』でメジャーデビューし、全国35ヵ所をまわるツアーを 開催。

2021年2~3月で全国8箇所をまわるワンマンツアー「kobore HARU ICHIBAN TOUR 2021」、 6月~7月で

9箇所をまわる対バンツアー「FULLTEN TOUR 2021」、9月~11月で23箇所をまわる

「koboreワンマンツアー2021「ZERO RANGE TOUR」」を開催。

2022年3月に3rd album『Purple』をリリースし、全国29ヵ所をまわる「VIOLET TOUR 2022」を開催。

10月に は、koboreとしての初のアニメタイアップ曲となる、フジテレビ系TVアニメ

「デジモンゴーストゲーム」のエ ンディング主題歌『STRAWBERRY』をリリースし。同月に全国7ヵ所をまわる対バンツアー「HOWLING TOUR 2022」を開催。

2023年3月に4th album『HUG』をリリースし、同年5月に全国19箇所をまわる「kobore one man 2023「この 夜を抱きしめてツアー」を開催。 同年8~12月の5ヶ月に渡り、3年ぶりの対バン企画「FULLTEN」を地元・府中Flightにて開催。

2024年2~3月にかけて「FULLTEN」を東名阪福、7月には金沢・仙台・札幌で開催。 さらに、同企画を10~11月に東名阪で開催。

同年に11月27日に5th album『FLARE』をリリースし、対バン12箇所、ワンマン9箇所、計21箇所をまわる「全国ツアー「FLARE TOUR 2025」の開催。

2025年結成10周年を迎え、地元である府中の森芸術劇場にて初となるホール公演の開催を発表し、

チケットはSOLD OUTし、大盛況に終わった。

2026年3月には約1年半ぶりとなる自主対バン企画kobore pre.『FULLTEN』の開催を東名阪にて発表。

類まれなスピード感で急成長を続けるkoboreからまだ目が離せない。

＜Information＞

