男女二つの魂を宿す、新たなバーチャルアーティスト「SHINO」誕生！デビューDigital Single「EGO」12月17日リリース

株式会社アニメイトホールディングス

2025年12月17日（水）、フロンティアワークス（アニメイトグループ）とヤマハミュージックコミュニケーションズが手がける歌・ダンス・CGが融合した新アーティストプロジェクトより、新たなバーチャルアーティスト「SHINO（シノ）」のデビューが決定！同日0:00にアグレッシブなハード系EDMのデジタルシングル「EGO」をリリースする。

SHINOは一つの身体に“男性”と“女性”の二つの魂を宿した、楽曲や演出に応じて人格が切り替わるアーティスト。SHINO-BEAT（男性人格）、SHINO-LOOP（女性人格）の2形態によって、歌声・言葉遣い・所作・ダンスが変化する新しい表現を、EDM・ソウル・ファンクなどリズム主体のワールドワイドな音楽とともにお届けする。

楽曲配信に続いて今後は、ミュージックビデオ、CGとダンスが一体となった立体的なライブパフォーマンス、SNS展開など、リアルとバーチャルを横断する発信を予定。新しい“人格の切り替え式ライブ体験”に注目して欲しい。

そして早くも2026年1月7日には、第2弾シングル「SUSHI BOYS HERO」のリリースも決定している。

＜配信情報＞

■タイトル：「EGO」

■配信開始日：2025年12月17日（水）0:00

■品番：YCCI-10600

■形態：DL／ST

■ダウンロード配信価格：\261（税込）ほか

■配信リンク：https://SHINO.lnk.to/EGO

■キャスト / 制作チーム

▼ボーカル

松岡 侑李

透明感と表現力を兼ね備えたバーチャルアーティスト「SHINO」の歌声を担当。

曲中の人格切り替え演出に合わせ、可憐さ・力強さ・柔らかさを自在に歌い分ける実力派シンガー。

________________________________________

▼イラストレーター

ぽん豆°

男女キャラクターやケモミミなど幅広いキャラクター表現に定評。

「色を軸に惹かれるイラスト」を理想に、SHINOの二人格が共存する世界観を描き出す。

________________________________________

▼コレオグラファー

REIKA（レイカ）

世界大会優勝経験を持つ振付師・ダンサー。

国内外アーティストのMV・ライブ振付のほか、自身もステージに立つ表現者として活躍。

SHINOでは、人格の切り替わりが“目に見えるダンス表現”として立ち上がる振付を担当。

________________________________________

▼男性ダンサー

根本 琉空（ネモト ルクア）

幼少期よりダンスコンテストで数々の入賞歴を持ち、TV、MV、CM、ライブ出演など多方面で活躍。

JO1やBE:FIRST×ATEEZのMV出演、avex「dino」メンバーなど、17歳にして豊富な実績を持つパフォーマー。

________________________________________

▼女性ダンサー

菊池 はな（ohana）

Girls、Jazz Funk、HipHop、Jazzを中心に活躍する新進気鋭のダンサー。

しなやかさと強さを併せ持つパフォーマンスでSHINOの女性人格を立体的に表現。

■商品紹介ページ：https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1212