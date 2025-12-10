antiquaの“即戦力アイテム”を厳選して6点公開。今季の『大本命アイテム』として特集ページを発表。
株式会社antiqua（本社：大阪府和泉市）は、日常で活躍する人気アイテムの中から、今季特に注目度の高い商品を「今季の大本命BEST6」として選出し、特集ページを公開しました。
リブトップス、テーパードパンツ、ロングコートなど、季節に合わせて活躍するアイテムを幅広くピックアップしています。
■ 今季の大本命 BEST6！
気温が変化する時期は、どんな服を選ぶか迷う場面が増えてきます。日々のコーディネートを考える際にも、参考になるアイテムをひとつのページで確認できると便利です。
antiquaでは、人気のアイテムの中から、トップス・パンツ・アウターを含む大本命アイテムをピックアップし、特集ページとしてまとめました。
素材感や機能に加え、着用写真やコーディネート例も掲載しており、組み合わせのイメージをつかみやすい構成になっています。
以下では、特集に掲載されている6アイテムをご紹介します。
１. 迷った日はこれ！シルエットが整う、進化したシュット美リブトップス
リブ素材で大人気“シュッと美”が進化。
厚すぎず薄すぎない絶妙なリブ生地を採用し、季節に合わせやすい着心地と、すっきりと見えるシルエットの両方を備えているのが特徴です。一枚で着ても、レイヤードのインナーとしても活躍し、幅広いコーディネートに取り入れやすいトップスです。
■ シュッと美リブトップス
品番：AY-00081
カラー：各7色
TYPE：Vネック / ボートネック
サイズ：Onesize
価格：3,990円（税込）
商品URL：https://www.antiqua.co.jp/view/item/000000028994
２. 豊富なカラー展開が魅力。毎日のコーデに取り入れやすい、万能テーパード
伸縮性のある素材を使用し、動きやすさと美しいラインを両立したテーパードパンツです。豊富なカラーバリエーションと2サイズ展開で、自分に合う一本を選びやすい点も特徴。オン・オフ問わず幅広いシーンで活用でき、ワードローブに加えることでコーディネートの幅が広がります。
■ ストレッチテーパードパンツ
品番：AY-00012
カラー：全9色
サイズ：M / L
価格：2,970円（税込）
商品URL：https://www.antiqua.co.jp/view/item/000000019491
３. 大きめファスナーがアクセントのロングコート
フロントに施した大きめのファスナーがポイントとなり、シンプルな中にも存在感を加えてくれるロングコートです。中綿入りで暖かく、フード付きのため実用性も高く、季節に合わせて取り入れやすいデザイン。デイリーウェアとしてはもちろん、コーディネートの雰囲気を変えたいときにも活躍する一着です。
■ BIGファスナーロングコート
品番：YP-00146
カラー：ブラック / グレー / ダークパープル
サイズ：Onesize
価格：15,490円（税込）
商品URL：https://www.antiqua.co.jp/view/item/000000024449
４. セルフカットで丈調整ができる。きれい見えと快適さを両立した人気ワイドパンツ
裏起毛素材のあたたかさと、ジョーゼットの落ち感を兼ね備えたワイドパンツです。伸縮性があるため動きやすく、長時間の着用にも適している点が特徴。セルフカット仕様で、自分に合った丈に調整できる機能も備えており、さまざまな体型やスタイリングに対応しやすい一本となっています。
■ 裏起毛ジョーゼットワイドパンツ
品番：PY-00820
カラー：ブラック / グレー / エクリュ
サイズ：Onesize
価格：3,990円（税込）
商品URL：https://www.antiqua.co.jp/view/item/000000028779
５. 一枚でも重ね着でも活躍するベーシックカットソー
綿100％のしっかりとしたバスク生地を使用したロングスリーブTシャツです。ゆとりのあるシルエットで、一枚で着用した際も程よい存在感があり、レイヤードにも取り入れやすいデザイン。季節を問わず使えるため、ワードローブの定番として活躍するアイテムです。
■ バスクロンT
品番：ZA-00114U
カラー：全9色
サイズ：M / L / XL
価格：2,970円（税込）
商品URL：https://www.antiqua.co.jp/view/item/000000020882
６. 冬の装いに役立つ、快適な発熱リブニット
吸湿発熱素材を使用し、季節に合わせて取り入れやすいあたたかさを持つリブニットです。ベーシックカラーから差し色まで幅広い展開があり、M/Lの2サイズで自分に合うフィット感を選べます。インナーとしても、トップスとしても活用でき、スタイルに合わせて使い分けられる汎用性が魅力です。
■ 発熱 ヒートリブインナー ニット
品番：AY-00061
カラー：全6色
サイズ：S-M / M-L
価格：2,990円（税込）
商品URL：https://www.antiqua.co.jp/view/item/000000024093
▼ 今回紹介した大本命アイテムをまとめて閲覧できる特集ページを公開しています。ぜひご覧ください。
■ 今季の大本命 BEST6 特集
https://www.antiqua.co.jp/view/page/pickupitem
株式会社 antiqua
antiquaはインターネット通販サイトを中心にファッション、生活雑貨、ヨガウェア等幅広いブランドを展開。シンプルな中に変形デザインやモードなライン、大人の遊び心あるハイデザインを取り入れ、女性らしく見せるシルエットや素材にこだわった商品を展開するアパレルブランド。
