YouTubeで話題のトリオが元日特番に登場！『サーヤ、福田、加納の100億年RADIO』2026年1月1日（木）19:00より放送決定！

株式会社ＴＢＳラジオ

TBSラジオは、2026年1月1日（木）19:00より、元日特番『サーヤ、福田、加納の100億年RADIO』を放送します。

この番組は、登録者数約45万人（2025年12月時点）のYouTubeチャンネル『100億年LOVE』のラランド・サーヤさん、3時のヒロイン・福田麻貴さん、Aマッソ・加納さんの3人がパーソナリティを務めます。

そして、番組ではリスナーの皆様からのメールを大募集！

下記のテーマで募集します。

テーマ１.【由来】

勢いでつけたYouTubeのチャンネル名『100億年LOVE』の名前の由来を、リスナーの皆様に考えていただきます。

テーマ２.【電話】

リスナーさんと電話を繋ぎ、「”100億年LOVE”よりスゴい言葉で３人に愛を伝えたい人」を募集します。

テーマ３.【悩み相談】

お悩み、相談など、3人に聞いてほしい話を広く募集します。

＜メールの宛先＞

okulove@tbs.co.jp

『サーヤ、福田、加納の100億年RADIO』

放送日時：2026年1月1日（木） 19:00～20:00

出演者：ラランド・サーヤ、3時のヒロイン・福田麻貴、Aマッソ・加納