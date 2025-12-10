大野雄二＆ギャラクシー『キャプテンフューチャー 音楽集』オリジナル・サウンド・トラックのアナログレコード再発決定！本日より予約受付開始！
▶商品詳細ページ https://www.hmv.co.jp/news/article/251205125(https://www.hmv.co.jp/news/article/251205125)
1978年から79年にかけて放映された伝説のTVアニメ「キャプテンフューチャー」。このたび、オリジナル・サウンド・トラック『キャプテンフューチャー 音楽集』のアナログレコードの再発が決定いたしました。発売日は2026年3月25日(水)となり、本日12月10日(水)18:00より予約受付を開始いたします。
「キャプテンフューチャー」は、音楽をアニメ「ルパン三世」のサウンドでも知られる大野雄二が手がけ、本作では"宇宙×ジャズ×ファンク"というアプローチで、唯一無二のギャラクティック・グルーヴを生み出しました。ベーススラップが強烈にファンキーな「アンドロメダの彼方に」、スペイシーでメロウなローズが揺れる「おやすみフューチャーメン」、ギターカッティングとブラスセクションが絡み合い、疾走感あふれる「異次元のエデン」、そしてギャラクシーの演奏によるタイトなグルーヴなど、あの宇宙冒険譚を彩った名曲群が蘇ります。アニメ、ジャズ・ファンク、レアグルーヴ、シンセ・サウンドがお好きな方にはぜひ聴いていただきたい一枚です。
【商品概要】
- 発売タイトル：『キャプテンフューチャー音楽集』／大野雄二＆ギャラクシー
- 価格：4,400円(税込)
- 品番：HMJA-226
- フォーマット：アナログレコード（LP 1枚組）
- 発売日：2026年3月25日(水)
- 予約開始日：2025年12月10日(水)18:00～
＜収録曲＞
Side A
1 . 夢の舟乗り
2. アンドロメダの彼方に
3. 渦巻くサルガッソー
4. 流れ星のダンス
5. 時のロストワールド
6. 忍びよるインベーダー
7. おやすみフューチャーメン
8. おいらは淋しいスペースマン
Side B
1. きらめくインナースペース
2. 透明惑星へワープ
3. アストロノートの詩
4. OK! キャプテン
5. イカルスの星
6. 陽気なエイリアン
7. 異次元のエデン
8. ポプラ通りの家