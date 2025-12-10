大野雄二＆ギャラクシー『キャプテンフューチャー 音楽集』オリジナル・サウンド・トラックのアナログレコード再発決定！本日より予約受付開始！

株式会社ローソンエンタテインメント

▶商品詳細ページ https://www.hmv.co.jp/news/article/251205125(https://www.hmv.co.jp/news/article/251205125)

1978年から79年にかけて放映された伝説のTVアニメ「キャプテンフューチャー」。このたび、オリジナル・サウンド・トラック『キャプテンフューチャー 音楽集』のアナログレコードの再発が決定いたしました。発売日は2026年3月25日(水)となり、本日12月10日(水)18:00より予約受付を開始いたします。

「キャプテンフューチャー」は、音楽をアニメ「ルパン三世」のサウンドでも知られる大野雄二が手がけ、本作では"宇宙×ジャズ×ファンク"というアプローチで、唯一無二のギャラクティック・グルーヴを生み出しました。ベーススラップが強烈にファンキーな「アンドロメダの彼方に」、スペイシーでメロウなローズが揺れる「おやすみフューチャーメン」、ギターカッティングとブラスセクションが絡み合い、疾走感あふれる「異次元のエデン」、そしてギャラクシーの演奏によるタイトなグルーヴなど、あの宇宙冒険譚を彩った名曲群が蘇ります。アニメ、ジャズ・ファンク、レアグルーヴ、シンセ・サウンドがお好きな方にはぜひ聴いていただきたい一枚です。



【商品概要】

- 発売タイトル：『キャプテンフューチャー音楽集』／大野雄二＆ギャラクシー- 価格：4,400円(税込)- 品番：HMJA-226- フォーマット：アナログレコード（LP 1枚組）- 発売日：2026年3月25日(水)- 予約開始日：2025年12月10日(水)18:00～

＜収録曲＞

Side A

1 . 夢の舟乗り

2. アンドロメダの彼方に

3. 渦巻くサルガッソー

4. 流れ星のダンス

5. 時のロストワールド

6. 忍びよるインベーダー

7. おやすみフューチャーメン

8. おいらは淋しいスペースマン

Side B

1. きらめくインナースペース

2. 透明惑星へワープ

3. アストロノートの詩

4. OK! キャプテン

5. イカルスの星

6. 陽気なエイリアン

7. 異次元のエデン

8. ポプラ通りの家