『PSO2 ニュージェネシス ver.2』エクストラデュエル「星崩の猛攻」に新ステージ追加！

株式会社セガ

株式会社セガは、好評サービス中の『PSO2 ニュージェネシス ver.2』（以下、NGS ver.2）にて、エクストラデュエル「星崩の猛攻」へのStage.7～8の追加をはじめとするアップデートを、2025年12月10日（水）に実施しました。




■デュエルクエストに新ステージを追加


エクストラデュエル「星崩の猛攻」にStage.7～8を追加します。強力なスターレスやハイエネミーとの戦いに挑戦してみましょう。


Stage.7では「ゼレヴィン」が、Stage.8では「リングウェッジ」が待ち受けているほか、新たなボスエネミーとして「ハイ・ゼレヴィン」「ハイ・リングウェッジ」が登場します。


Rank.5クリア時には、エネミーの一部を模したアクセサリー「ヴァエルリング」と「リングウェッジフットリング」が獲得可能ですので、ぜひ挑戦してアイテムを手に入れてください。


今回のステージの追加にあわせて、称号タスクも追加されます。タスクを達成して「N-マスターキューブ」を獲得しましょう。












■新たなビルドパーツを追加


BP「和太鼓」やBP「三味線」など、楽器のビルドパーツが登場します。


新しいビルドパーツで、クリエイティブスペースやチームスペースをさらに飾り付けてみましょう。





■ミッションパス第51弾「NGS Season51」登場！


豪華報酬が手に入るミッションパスの第51弾となる、「NGS Season51」が登場します。


タスクをクリアして「スター」を獲得、一定数のスターを集めることで「ティア」（段階）が上がり、ティアに応じた報酬を受け取ることができます。


スタンプや注目のアクセサリーのほか、「マイショップ出店3日」や「SGスクラッチ景品交換券」など貴重なアイテムも前回に引き続きラインナップされています。


さらに、今回は『ファンタシースターオンライン2』に登場した防具のアクセサリー「ヤークトフェル」や新たなアクセサリー「ラッピートートバッグ」、「ラッピーヘアピン」が手に入るほか、モーション変更アイテム「グライド：スノーチューブ」の色違い版が登場するので、逃さず入手しましょう。


※「ティア」はミッションパスの進み具合を表す数値で、この数値を上昇させることでアクセサリーや素材アイテムなど、さまざまな報酬を受け取ることができます。









■SGスクラッチのラインナップを更新（「リファインドフォームDec'25」）


配信期間：2025年12月10日（水）12:00～2026年4月8日（水）11:00まで



SGスクラッチに新たなアイテムを追加します。ナーデレフのトータルウェア3種類に加えて、『ファンタシースターオンライン2』で配信した「カウンタコート」や「マリアージュドレス」が『NGS』仕様にアレンジされて登場します。


回数ボーナスではロビーアクション「強打」が登場しますので、そちらにもご注目ください。





















【おすすめアイテム】



レオパードイヤー


ネコ科の動物をモチーフとした耳です。


丸みのある、やや短い形状が特徴的です。






ルミナスホーン


全体が発光している角です。


2本角のバージョンも同時に配信します。






■2つのリバイバルACスクラッチが登場


配信期間：2025年12月10日（水）12:00～12月24日（水）メンテナンス開始まで



・ロビアク＆モーションリバイバル


リバイバルACスクラッチ「ロビアク＆モーションリバイバル」が登場します。「武器反映ポーズ5」「なかよしポーズ2」といったロビーアクションや、「腰に手を当てる」シリーズの待機モーションなどを再配信します。


回数ボーナスでは「C/ロイスハルフィニリアS」も入手可能です。



・AC支援アイテムセレクトDec'25


AC支援スクラッチ「AC支援アイテムセレクトDec'25」を配信します。「ラディ」系能力や、冒険に役立つサポートアイテムが再入手できます。


今回の回数ボーナスでは、初回の12回で1枚目の「景品交換券」、30回で「スキルリング強化代用材/＋1」が入手できます。手に入れた武器・防具を強化して、さらなる高みを目指しましょう。






その他、アップデート内容の詳細は公式サイトをご確認ください。


https://pso2.jp/players/update/2025-12/




◆『NGS ver.2』とは


2012年にサービスを開始した国産オンラインRPG『ファンタシースターオンライン2』（PSO2）シリーズ最新作。全世界の総登録ユーザー数は1,100万を突破しています(2023年6月時点)。


2023年6月には超進化アップデートとなる『NGS ver.2』の配信を開始。


究極のキャラクタークリエイトには、新たな表現として「トゥーン表示」機能が追加され、さらに進化。世界に1人だけの英雄を作って冒険にでかけましょう。


また、新コンテンツ「クリエイティブスペース」では、自分だけの島を丸ごと一つ編集することが可能に。様々な建材や機能を駆使し、多種多様な遊びを作り出すことができます。


最大32人ものプレイヤーが行き交うシームレスなオープンフィールドに、「ポータブルホログラム」などの新要素も加わり、冒険の世界にさらなる繋がりや広がり、新たな出会いや驚きが生まれます。


新エネミー種「スターレス」など、強大な敵との戦闘では、簡単操作の爽快なアクションでスピード感のある戦闘が楽しめます。



集え。創れ。想うままに。



『NGS ver.2』公式PV：https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE(https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE)




【『NGS ver.2』商品概要】


商品名 ：PSO2 ニュージェネシス ver.2


対応機種 ：PlayStation(R)4、Windows PC、クラウド版（Nintendo Switch(TM)、Windows PC）


サービス時期 ：


2021年6月9日（水）サービス開始


PSO2 ニュージェネシス ver.2　2023年6月7日（水）サービス開始


価格 ：基本プレイ無料（一部有料アイテムあり）


ジャンル ：オンラインRPG


メーカー ：株式会社セガ


CERO表記 ：D区分（17歳以上対象）


著作権表記 ：(C)SEGA


公式サイト ：https://pso2.jp


公式Discord ：https://discord.com/invite/kH6dDMQqCX




■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。