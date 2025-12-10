『PSO2 ニュージェネシス ver.2』エクストラデュエル「星崩の猛攻」に新ステージ追加！

株式会社セガ

株式会社セガは、好評サービス中の『PSO2 ニュージェネシス ver.2』（以下、NGS ver.2）にて、エクストラデュエル「星崩の猛攻」へのStage.7～8の追加をはじめとするアップデートを、2025年12月10日（水）に実施しました。

■デュエルクエストに新ステージを追加

エクストラデュエル「星崩の猛攻」にStage.7～8を追加します。強力なスターレスやハイエネミーとの戦いに挑戦してみましょう。

Stage.7では「ゼレヴィン」が、Stage.8では「リングウェッジ」が待ち受けているほか、新たなボスエネミーとして「ハイ・ゼレヴィン」「ハイ・リングウェッジ」が登場します。

Rank.5クリア時には、エネミーの一部を模したアクセサリー「ヴァエルリング」と「リングウェッジフットリング」が獲得可能ですので、ぜひ挑戦してアイテムを手に入れてください。

今回のステージの追加にあわせて、称号タスクも追加されます。タスクを達成して「N-マスターキューブ」を獲得しましょう。

■新たなビルドパーツを追加

BP「和太鼓」やBP「三味線」など、楽器のビルドパーツが登場します。

新しいビルドパーツで、クリエイティブスペースやチームスペースをさらに飾り付けてみましょう。

■ミッションパス第51弾「NGS Season51」登場！

豪華報酬が手に入るミッションパスの第51弾となる、「NGS Season51」が登場します。

タスクをクリアして「スター」を獲得、一定数のスターを集めることで「ティア」（段階）が上がり、ティアに応じた報酬を受け取ることができます。

スタンプや注目のアクセサリーのほか、「マイショップ出店3日」や「SGスクラッチ景品交換券」など貴重なアイテムも前回に引き続きラインナップされています。

さらに、今回は『ファンタシースターオンライン2』に登場した防具のアクセサリー「ヤークトフェル」や新たなアクセサリー「ラッピートートバッグ」、「ラッピーヘアピン」が手に入るほか、モーション変更アイテム「グライド：スノーチューブ」の色違い版が登場するので、逃さず入手しましょう。

※「ティア」はミッションパスの進み具合を表す数値で、この数値を上昇させることでアクセサリーや素材アイテムなど、さまざまな報酬を受け取ることができます。

■SGスクラッチのラインナップを更新（「リファインドフォームDec'25」）

配信期間：2025年12月10日（水）12:00～2026年4月8日（水）11:00まで

SGスクラッチに新たなアイテムを追加します。ナーデレフのトータルウェア3種類に加えて、『ファンタシースターオンライン2』で配信した「カウンタコート」や「マリアージュドレス」が『NGS』仕様にアレンジされて登場します。

回数ボーナスではロビーアクション「強打」が登場しますので、そちらにもご注目ください。

【おすすめアイテム】

レオパードイヤー

ネコ科の動物をモチーフとした耳です。

丸みのある、やや短い形状が特徴的です。

ルミナスホーン

全体が発光している角です。

2本角のバージョンも同時に配信します。

■2つのリバイバルACスクラッチが登場

配信期間：2025年12月10日（水）12:00～12月24日（水）メンテナンス開始まで

・ロビアク＆モーションリバイバル

リバイバルACスクラッチ「ロビアク＆モーションリバイバル」が登場します。「武器反映ポーズ5」「なかよしポーズ2」といったロビーアクションや、「腰に手を当てる」シリーズの待機モーションなどを再配信します。

回数ボーナスでは「C/ロイスハルフィニリアS」も入手可能です。

・AC支援アイテムセレクトDec'25

AC支援スクラッチ「AC支援アイテムセレクトDec'25」を配信します。「ラディ」系能力や、冒険に役立つサポートアイテムが再入手できます。

今回の回数ボーナスでは、初回の12回で1枚目の「景品交換券」、30回で「スキルリング強化代用材/＋1」が入手できます。手に入れた武器・防具を強化して、さらなる高みを目指しましょう。

その他、アップデート内容の詳細は公式サイトをご確認ください。

https://pso2.jp/players/update/2025-12/

◆『NGS ver.2』とは

2012年にサービスを開始した国産オンラインRPG『ファンタシースターオンライン2』（PSO2）シリーズ最新作。全世界の総登録ユーザー数は1,100万を突破しています(2023年6月時点)。

2023年6月には超進化アップデートとなる『NGS ver.2』の配信を開始。

究極のキャラクタークリエイトには、新たな表現として「トゥーン表示」機能が追加され、さらに進化。世界に1人だけの英雄を作って冒険にでかけましょう。

また、新コンテンツ「クリエイティブスペース」では、自分だけの島を丸ごと一つ編集することが可能に。様々な建材や機能を駆使し、多種多様な遊びを作り出すことができます。

最大32人ものプレイヤーが行き交うシームレスなオープンフィールドに、「ポータブルホログラム」などの新要素も加わり、冒険の世界にさらなる繋がりや広がり、新たな出会いや驚きが生まれます。

新エネミー種「スターレス」など、強大な敵との戦闘では、簡単操作の爽快なアクションでスピード感のある戦闘が楽しめます。

集え。創れ。想うままに。

『NGS ver.2』公式PV：https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE(https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE)

【『NGS ver.2』商品概要】

商品名 ：PSO2 ニュージェネシス ver.2

対応機種 ：PlayStation(R)4、Windows PC、クラウド版（Nintendo Switch(TM)、Windows PC）

サービス時期 ：

2021年6月9日（水）サービス開始

PSO2 ニュージェネシス ver.2 2023年6月7日（水）サービス開始

価格 ：基本プレイ無料（一部有料アイテムあり）

ジャンル ：オンラインRPG

メーカー ：株式会社セガ

CERO表記 ：D区分（17歳以上対象）

著作権表記 ：(C)SEGA

公式サイト ：https://pso2.jp

公式Discord ：https://discord.com/invite/kH6dDMQqCX

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。