竹内まりや x JOURNAL STANDARD世代を超えて世界中で愛されるシンガーソングライター竹内まりやとJOURNAL STANDARDがスペシャルコラボレーション

［ご本人コメント］

株式会社ベイクルーズ

45年前にLAで撮影した私のジャケ写を、

ジャーナルスタンダードさんの嬉しい発案によって、

こんな素敵なTシャツにしてもらえる日が来ようとは！！

国も世代も超えて、たくさんの方々に着ていただけたら幸せです。

竹内まりや

［オンラインストア先行予約］

オンラインストア先行予約 : 12/12(金)午前11:00～

URL:https://baycrews.jp/item/detail/journalstandard/cutsew/26071610008010

店頭発売 : 12/24(水)より順次発売開始

展開店舗：二子玉ライズ、ルクア大阪、大宮ルミネ、札幌パルコ、福岡、名古屋タカシマヤ、新宿flags、アクセ広島、表参道 Men’S、VISIT京都三条、辻堂、仙台、ルミネ横浜

［ITEM］

Mariya Takeuchi PLASTIC LOVE

COLOR : 白、黒

SIZE : S,M,L,XL

PRICE : \9,900(税込み)

1980年、LAにて撮影されたポートレートを忠実にプリント。

背面には1984年に発表された代表曲、「Plastic Love」のリリックを

プリントしたスペシャルなTシャツです。

[PLOFILE]

竹内まりや

1978年11月、シングル「戻っておいで・私の時間」でデビュー。

「September」「不思議なピーチパイ」などがヒット。結婚後は作家としても「元気を出して」「駅」など多くの作品を他アーティストに提供しながら、1984年に自らもシンガーソングライターとして活動を再開。以降、独自のスタンスで音楽活動を続けている。

1994年のベスト・アルバム『Impressions』が350万枚の大ヒットを記録し、その後も『Bon Appetit!』がミリオンを達成。デビュー30周年の2008年にリリースしたコンプリート・ベスト・アルバム『Expressions』 もミリオンを達成している。2014年に発表したアルバム『TRAD』は、第56回日本レコード大賞「最優秀アルバム賞」を受賞。

また、33年ぶりとなる6都市9公演の全国ツアーも行い、約75,000人を動員した。2015年、「第6回 岩谷時子賞」を受賞。2018年11月からデビュー40周年を迎え、2019年には第69回芸術選奨 文部科学大臣賞(大衆芸能部門)を受賞、40周年記念アルバム「Turntable」はオリコン週間アルバムランキングで１位を獲得。「昭和・平成・令和、3時代で1位を獲得した初の女性アーティスト」となると同時に、「アルバム女性最年長1位獲得アーティスト」となり話題をさらった。そして年末には「第61回輝く！日本レコード大賞」にて特別賞を受賞、さらには「第70回NHK紅白歌合戦」にてファン待望の初出場を果たした。

2020年にはキャリア初の映像作品『souvenir the movie ～MARIYA TAKEUCHI Theater Live～(Special Edition)』を発売し、オリコン週間DVDランキングにて1位を獲得した。2023年デビュー４５周年を迎えた。2025年には11年ぶりに全国７都市１４公演のアリーナツアーを行い、約14万人を動員した



・MARIYA TAKEUCHI OFFICIAL SITE

https://www.mariyat.co.jp/

・YOUTUBE

https://www.youtube.com/@mariyatakeuchiofficial

・X

https://www.youtube.com/@mariyatakeuchiofficial

・「Plastic Love」 MV

https://youtu.be/T_lC2O1oIew?si=wUt-j0dQkA_si4Dk

Alan Levenson(アラン・レベンソン)

東海岸で育ち、写真家になる夢を追い求めて西海岸へ移住。

30年以上にわたり、有名人、ミュージシャン、アスリート、ビジネスリーダー、労働者、そして一般の人々を撮影してきました。

被写体にはビル・ゲイツ、タイガー・ウッズ、スティーブ・ジョブズ、そしてもちろん竹内まりやも含まれます。現在はカリフォルニア州サンタモニカ在住。

家族とビーチを愛し、地域活動家として時間を費やしている。

Alan Levenson

https://www.alanlevenson.com/intro

