入場無料！絵本やマジック、映画上映で、子どもの権利を楽しく学ぼう！12月13日（土）「令和７年度 かわさき子どもの権利の日のつどい」を開催します！

川崎市

川崎市では、子どもが一人の人間として尊重され、自分らしく生きていくことを支えるために、「子どもの権利条約」の理念を踏まえ、平成13（2001）年4月に全国で初めて「川崎市子どもの権利に関する条例」を制定しました。

条例では、11月20日を「かわさき子どもの権利の日」とし、前後１か月間には子ども夢パーク共同事業など多彩なイベントを実施しています。そのメインイベントである「かわさき子どもの権利の日のつどい」を12月13日に開催し、マジックと音楽と絵本の世界を通じて子どもの権利について学ぶことができるステージショーや短編映画の上映など、様々な企画を実施します。

▲出張！ミニ子ども夢パークで工作体験▲小中学生が描いた人権ポスターの展示

日 時 令和７年１２月１３日（土）１０時～１５時

会 場 高津市民館（高津区溝口1-4-1ノクティ2 11階・12階）

主 催 川崎市・川崎市教育委員会

実 施 かわさき子どもの権利の日事業実行委員会（川崎市PTA連絡協議会、川崎市青少年育成連盟、川崎市民生委員児童委員協議会、川崎市子ども会議推進委員会、川崎人権擁護委員協議会、川崎市幼稚園協会、川崎市教職員組合）

※入場無料（講演会を除き、事前申込みはありません。）

◆大ホール企画 マジックと音楽と絵本のショー（先着順）

▲クイズラリー参加者には子どもの権利グッズセットなどをプレゼント！(写真は例)

【午前の部】11:00～11:45(10:45開場)

【午後の部】14:30～15:15(14:15開場)

マジック・音楽・絵本の世界を通じて、大友剛さん・西野博之さんと一緒に子どもの権利を楽しく学ぼう！

※定員：各回500名、費用：無料、申込：不要（当日直接）

◆大ホール企画 短編映画上映会（先着順）

▲大友剛さん（ミュージシャン・マジシャン・翻訳家）▲西野博之さん

『パンダコパンダ』13:00～13:40（12:45開場）

宮崎駿＆高畑勲コンビによる人気アニメーション作品を上映！

※定員：500名、費用：無料、申込：不要（当日直接）

◆その他企画（クイズラリーでオリジナルグッズセットを先着100名にプレゼント！）

- 出張！ミニ子ども夢パーク（大会議室）10:00～15:00工作や昔あそびなど、子ども夢パークの楽しい体験ができます。- 人権ポスター展示（市民ギャラリー）10:00～15:00市内の小中学生が描いた代表作品約40点を展示- 子どもの権利条例パネル展示（市民ギャラリー）10:00～15:00- 子どもの権利条約かるた体験（和室）10:00～15:00かるたで楽しく子どもの権利を知ることができます。- 子どもの権利条約関連書籍の展示（和室）10:00～15:00子どもの権利条約関連書籍の展示の他、ぬりえもできます。- CAPプログラムワークショップ（第４会議室）12:00～13:30＜ＣＡＰとは？＞C：Child（こどもへの）・A：Assault（暴力）・P： Prevention（防止・予防）の略。人権意識・エンパワメント・コミュニティの 3つを柱に、子どもが、いじめ・虐待・体罰・誘拐・性暴力など、様々な暴力から自分の心と体を守る予防教育プログラムです。- 子どもの権利についてあなたの意見を聴かせてください！（大会議室前廊下）10:00～15:00特設ブースを設置予定です。- 講演会「もう不登校で悩まない！おはなしワクチン」（視聴覚室）10:00～12:00不登校についての知識を学び、不登校の子どもへの接し方を参加者とともに考えます。（※要事前申込み）講演会の申込みは以下のサイト（外部サイト）からhttps://peatix.com/event/4619893/view

【川崎市ホームページ：川崎市子どもの権利に関する条例について】

https://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/60-2-1-0-0-0-0-0-0-0.html

問合せ先

川崎市こども未来局 青少年支援室

青少年育成・子どもの権利担当 湯川

電話 044-200-2689