【ルイ・ヴィトン】モノグラム・ヘリテージ キャンバスで仕立てたメンズバッグの新作が登場

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

今年のホリデーシーズンに向け、新色が仲間入りした「モノグラム・ヘリテージ」。メゾンが誇るクラフツマンシップを注ぎ込んだ、鮮やかな色彩とルイ・ヴィトンのシグネチャーが際立つ本コレクションには、さまざまなカテゴリーにわたってユニークで多彩なアイテムが揃います。

補強されたコーナーやフロントパッチ、ファスナー引き手にレザーをあしらった「トロカデロ・ウェアラブルウォレット」。エクリュのコットンライニングを備え、スマートフォンをはじめとする小物類をすっきりと収納することが可能。取外し＆調節可能なショルダーストラップにより、肩掛けや斜め掛けバッグとしても楽しめます。

製品名：トロカデロ・ウェアラブル ウォレット

価格：294,800円

素材：モノグラム・ヘリテージ キャンバス

サイズ：W 20 x H 13 x D 6.5 cm

メゾンを象徴する「Marque L. Vuitton Deposee」のシグネチャーが際立つ「キーポル・バンドリエール 25」。鮮やかな色合いがあらゆる装いに華やかさを添えるデザイン。取外し＆調節可能な「Louis Vuitton」シグネチャー入りストラップにより、肩掛けや斜め掛けバッグとしても楽しめます。内装にはカラーのコットンライニングがあしらわれています。

製品名：キーポル・バンドリエール 25

価格：404,800円

素材：モノグラム・ヘリテージ キャンバス

サイズ：W 25 x H 15 x D 11 cm

レトロな雰囲気を演出する「ナイル」。内側にフラットポケットが付属したメインコンパートメントと、ファスナー式のフロントポケットを備えたアイテムです。取外し可能なレザーのトップハンドルとショルダーストラップにより、多彩な持ち方が楽しめるデザイン。フロントポケットには、ヴィンテージ感漂う「Marque L. Vuitton Deposee」シグネチャーがプリントであしらわれています。

製品名：ナイル

価格：422,400円

素材：モノグラム・ヘリテージ キャンバス

サイズ：W 25 x H 17.5 x D 11 cm

ファレル・ウィリアムスによって再解釈された「Marque L.Vuitton Deposee」シグネチャーが際立つ「ラッシュ・バムバッグ」。フロントのファスナー式ポケットとメインコンパートメントにより、毎日の必需品がスムーズに取出せるデザイン。調節可能なストラップで、ウエストポーチとして、または肩掛けや斜め掛けでも楽しめます。

製品名：ラッシュ・バムバッグ

価格：374,000円

素材：モノグラム・ヘリテージ キャンバス

サイズ：W 30 x H 15 x D 8 cm

大胆カラーが、すっきりとしたラインにヴィンテージの雰囲気を添える「ディスカバリー・バックパック PM」。必需品を簡単に取出せる広々とした外ポケット付きで、コットンライニングが施された内装には3つのポケットを配しました。使い心地のよい調節可能なストラップとトップハンドルによって多彩な持ち方を楽しむことができ、普段使いや旅行にも活躍します。

製品名：ディスカバリー・バックパック PM

価格：477,400円

素材：モノグラム・ヘリテージ キャンバス

サイズ：W 30 x H 40 x D 20 cm

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。