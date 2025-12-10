P’s-first春日部店オープンのお知らせ

ペッツファーストホールディングス株式会社

“Pets always come first”を理念に掲げるペッツファーストホールディングス株式会社（本社:東京都目⿊区、社長：正宗伸麻、以下 当社グループ）は、アークランズ株式会社（本社：新潟県三条市、社長：佐藤好文、以下 アークランズ）が運営する「NICO PET春日部店」内にペットショップ『P’s-first春日部店』を2025年12月10日（水）にオープンいたします。

P’s-first春日部店 概要

【住所】 埼玉県春日部市下柳769番地1 スーパービバホーム春日部店 NICOPET内

【営業時間】 9:00～20:00 ※休息時間：14:00～14:30

【定休日】 商業施設に準ずる

【WEBページ】 https://www.pfirst.jp/storedetails?storeId=832

この度グランドオープンするP’s-first春日部店は、スーパービバホーム春日部店内「NICO PET春日部店」への出店となります。親会社であるアークランズのグループ企業として、当社の強みである透明性の高いペット販売・一頭一頭への徹底した健康管理・ペットとお客様の生涯に寄り添うアフターサポートの提供を引き続き行いながら、ホームセンターを母体とするアークランズ・NICOPETの広々とした売り場と圧倒的な商品ラインナップを活かすことで、ペットに関するあらゆるニーズを一か所で満たせる、利便性の高い店舗づくりを目指します。両社で連携することで、ペットとお客様の暮らしに寄り添い、より安心で豊かなペットライフをご提案してまいります。

また、当社グループの透明性の高いペット販売プロセスと健康管理体制をアークランズと共に推進することにより、ペット業界全体の健全化を推進してまいります。

■P’s-first春日部店 店舗紹介

P’s-first春日部店で提供するサービスの一部をご紹介いたします。

●ペット販売

子犬・子猫のウェルネスを何よりも最優先に考え、日々の健康管理を徹底し、清潔で快適な空間の中でペットたちが心身健やかに過ごせる環境をいつも整えています。一頭一頭の性格や特性を熟知したスタッフが、お客様のライフスタイルやご希望に合わせて、お迎えのお手伝いやペットライフのアドバイスをいたします。

●お迎え後のサポート

安心してペットライフをお過ごしいただ＜ために、充実したサポート体制を整えています。体調や食事、排泄、しつけのお悩みなどをお伺いし、丁寧にアドバイスをさせていただきます。さらに、その後も飼育に関するご相談はお客様相談センターにて、専門知識を持つスタッフが「食事の選び方」「トイレのしつけ」など、日々の悩みに寄り添いながらサポートいたします。

●ほっとサポート

ほっとサポートは、P’s-firstでペットをお迎えいただいたお客様限定でご加入いただける、当社オリジナルのアフターサポートサービスです。生命保障や猫のFIP等に対する保障、万が一迷子になった際の捜索支援サービスなどに加え、健康診断や混合ワクチン接種等のチケットのご提供、さらに提携する全国の動物病院やペットホテルなどを優待価格でご利用いただける特典もご用意しています。

このような日々のペットライフを支えるサポートをパッケージ化し、生涯にわたって安心してペットとの暮らしをお楽しみいただける仕組みを整えています。

その他にも、販売前のペットの健康と福祉を最優先に考えた取り組みと、ペットとお客様が共に快適に暮らせるサービスを拡充し、順次導入してまいります。

■NICO PET春日部店 店舗紹介

●ペットフード・ペット用品販売

毎日使う消耗品、フードをはじめ、お手入れ用品、犬具、ペットウェア、ペットハウス等ペットとの暮らしに必要な商品を1万点以上取り扱っています。ペットフードは、犬猫の種類、年齢、健康に合せた毎日の食事から安心の無添加おやつ、特別の日用のスイーツまで幅広く品揃いたします。

大切なペットと一緒に快適な生活を送るためのペット用品を多種多様に取り扱っています。

●ビューティーサロン

明るく清潔なサロンで、シャンプー、カットに加えて、爪切り ・ 足裏バリカン ・足周りカット ・耳そうじ ・肛門腺しぼりを行います。

一例：トイプードル

シャンプーカットコース…7,500円～（税込8,250円～）

受付時間 10:00～19:00（予約優先）

●ペットホテル

冷暖房完備の宿泊施設で愛犬、愛猫をお預かりします。1時間単位のお預かりや日帰りコース、多頭飼い宿泊割引もあります。

一例：小型犬・猫 1泊2日…4,000円～（税込4,400円～）

お預かり受付時間 9:00～19:30

●セルフウオッシュ

トリミングテーブル、シャンプー台、大型スタンドドライヤー、レザーエプロンが揃った洗い場で愛犬・愛猫を洗うことができます。

30分 600円～（税込660円～）

ご利用時間 9:00～19:30（最終受付 18:30）予約制

●ドッグトレーニング

よりよいドッグライフを送っていただくため多くのレッスン内容をご用意しております。ワンちゃん、飼い主様、トレーナーで友好的な関係を築き、コミュニケーションの奥深さと素晴らしさを一緒に学べます。

一例：小型犬 月4日間コース…26,000円／月～（税込28,600円～）

※別途 入園金10,000円（税込11,000円）

●鳥類・小動物・爬虫類・両生類の取り扱い

鳥類、小動物、爬虫類・両生類など様々なペット生体を取り扱います。ペットの知識に長けた専門スタッフが日々丁寧に管理を行い、飼い主の好みと飼育環境に合った新しい家族との出会いを提案します。

■会社案内

【会社名】ペッツファーストホールディングス株式会社

【所在地】〒153-0063 東京都目黒区目黒1-24-12オリックス目黒ビル9F

【資本金】100百万円

【売上高】14,659百万円（2024年度実績）

【従業員数】1,281名（うち獣医師 97名 愛玩動物看護師 119名※業務委託含む）2025年12月1日時点

【代表者】代表取締役会長CEO 坂本晴彦

取締役社長COO 正宗伸麻

【ニュースレター】https://www.pfirst.jp/newsletter.html

※2025年6月6日、ペッツファーストホールディングス株式会社は、アークランズ株式会社のグループ会社となりました。

【会社名】アークランズ株式会社

【所在地】〒955-8501 新潟県三条市上須頃445番地

【資本金】6,462百万円

【売上高】 315,700百万円（2025年2月期）

【従業員数】13,094名

【代表者】代表取締役会長CEO 坂本晴彦

代表取締役社長COO 佐藤好文

【その他】

アークランズ株式会社は「くらし、満たす。こころ、満たす。」をスローガンに業界をリードする生活価値提供グループを目指し、ホームセンターの「ムサシ」、「ビバホーム」、とんかつ専門店「かつや」、からあげ定食専門店「からやま」等の「住」と「食」に関わる事業を展開します。独自の進化と変化を続ける事で専門性を極め、お客様の「もっとくらしを豊かにしたい」というおもいにお応えします。

■お問い合わせ先

【本掲載内容について】

ペッツファースト株式会社 広報室

電話番号 03-6910-4500

担当者 西河・小野