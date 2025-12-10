- Sonny Label meets オガワナツミ - Holiday Special Collaboration Itemが登場！

株式会社アーバンリサーチ

URBAN RESEARCH Sonny Labelから、イラストレーターのオガワナツミ氏描き下ろしによる、ホリデーシーズンを彩るスペシャルなコラボレーションアイテムが登場！

家族や恋人、ペットや趣味など、LOVEなものと一緒に過ごす心暖まる冬をイメージしたラインナップになっています。

オガワナツミ コラボニット(https://www.urban-research.jp/shop/g/gLAA7-22C004/?_ga=2.245417732.1821554754.1765352569-604587.1723687207)

no. LAA7-22C004

price：\7,920(tax incl.)

color：ブラウン / ブルー / グレー

size：FREE

『Happy Winter』をテーマにオリジナルで描き下ろしていただいたイラストを、ダブルジャガードのニットで再現。

ふんわり毛足のあるバルキーな糸を、ざっくりと編み上げることで大人のこなれ感を演出。

フロントはシンプルなデザインで、合わせるボトムを選ばず大人も着やすい雰囲気に仕上げました。

オガワナツミ コラボモールヤーンニット(https://www.urban-research.jp/shop/g/gLAA7-22C005/?_ga=2.245417732.1821554754.1765352569-604587.1723687207)

no. LAA7-22C005

price：\7,920 (tax incl.)

color：ベージュ / ブラウン / チャコール

size：FREE

『LOVE』をテーマにオリジナルで描き下ろしていただいたイラストを刺繍したモールヤーンニット。

毛玉ができづらく、チクチク感がない糸を使用。滑らかなタッチも魅力です。

オガワナツミ コラボスウェットフーディー(https://www.urban-research.jp/shop/g/gLAA7-11C011/?_ga=2.246034052.1821554754.1765352569-604587.1723687207)

no. LAA7-11C011

price：\7,920 (tax incl.)

color：グレー / ブラウン / ブラック

size：M / L

『LOVE』をテーマにオリジナルで描き下ろしていただいたイラストをバックに刺繍したスウェットフーディー。胸元にもメッセージロゴの刺繍をワンポイントに施しました。

ヘビーウェイトの肉厚な生地を使用し、安心感のある着心地です。

オガワナツミ / イラストレーター

1993年新潟県生まれ。

様々なアーティストやブランドとのコラボグッズのデザインや、テレビ番組などのロゴやキャラクターのデザインを手がける。

Instagram @ ogwillust(https://www.instagram.com/ogwillust/)