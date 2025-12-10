システムファイブ、キヤノン EOS C50と同時購入でブラックマジックデザイン製品がおトクになるキャンペーン開催中。1/30 16時まで

株式会社システムファイブ

株式会社システムファイブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川 行洋）は、1月30日（金）16時まで、キヤノン EOS C50と同時購入すると対象のブラックマジックデザイン製品がおトクにお求めいただけるキャンペーンを開催いたします。

編集ソフト・カラーグレーディング用パネルをご用意。

セットだともっとおトクに！

撮影から編集までをよりスムーズにしたい方に、大変おすすめです。

システムファイブで、この機会にぜひEOS C50をご検討ください。

詳細はこちら :https://info.system5.jp/whatsnew/archives/138091

内容

キャンペーン対象商品

キヤノン デジタルシネマカメラ「EOS C50(https://www.system5.jp/products/n_1212732)」

選べるブラックマジックデザイン製品

EOS C50をカートに入れる際に同時購入する製品も選択してください。

- DaVinci Resolve Studio（ライセンスキー版）(https://www.system5.jp/products/n_1168359)メーカー希望小売価格：\48,980(税込) ⇒ 【59%OFF】\20,000(税込)で追加購入可能！- DaVinci Resolve Micro Color Panel (EN／パネルラベル英語表記)(https://www.system5.jp/products/n_1189441)メーカー希望小売価格：\82,980(税込) ⇒ 【51％OFF】\40,000(税込)で追加購入可能！- 【おすすめ】DaVinci Resolve Studio（ライセンスキー版） ＋ DaVinci Resolve Micro Color Panel (EN／パネルラベル英語表記)メーカー希望小売価格合計：\131,960(税込) ⇒ 【58％OFF】\55,000(税込)で追加購入可能！

※DaVinci Resolve Studioのドングル版、Micro Color Panelの日本語表記版に変更することも可能です。ご希望のお客様は、お手数ですがご注文時に連絡事項欄にてお知らせください。

キャンペーン期間

2026年1月30日（金）16時まで

EOS C50ご購入はこちら :https://www.system5.jp/products/n_1212732

【12/16開催】キヤノン 映像制作機器 相談会

「キヤノン 映像制作機器 相談会」を12月16日(火)にシステムファイブ ショールームにて開催します。

InterBEEでも話題となった「Canon Multi-Camera Control」を、最新モデル「CR-N400」「CR-N350」「EOS C50」とともに体験できるイベントです！

当日はメーカー説明員が常駐し、カメラの特長や操作方法をわかりやすく丁寧にご案内します。

初心者の方でも安心してご参加いただけます。

■日時

2025年12月16日(火)

10:30～ / 12:00～ / 13:30～ / 15:00～ / 16:30～（各枠1時間）

※参加無料・予約優先制

詳細を見る :https://info.system5.jp/whatsnew/archives/137787

さらにおトクに！レビューでポイントプレゼント！

システムファイブのオンラインショップでキヤノンの新製品「EOS C50」を購入してレビュー投稿し、掲載されると「100～最大5,000ポイント」プレゼントいたします！

2026年2月28日(土)23:59までに当店で購入の上、商品出荷14日以内に投稿条件に沿ってレビュー投稿をしてください。

詳細を見る :https://info.system5.jp/whatsnew/archives/135726

株式会社システムファイブについて

1989年に名古屋で創業した放送業務用映像システムインテグレーターです。映像業界トップのアクセス数を誇る映像制作者向けポータルサイト「SYSTEM5.jp」の運営を通じて、機材販売や技術セミナー等、各種専門サービスを提供しています。東京・半蔵門では映像機器・音響機器の専門ショールーム「PROGEAR半蔵門」を運営。各種機材を展示・販売しています。

社名 ： 株式会社システムファイブ（System5 Co., Ltd.）

代表者 ： 代表取締役社長 小川 行洋

本社所在地 ： 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル1階

ウェブサイト：https://www.system5.jp/