EngageLab、デジタルセキュリティとユーザー体験を強化する高度な行動分析型 CAPTCHA を発表

METAVERSE CLOUD PTE. LTD.

AI 駆動型オムニチャネル顧客エンゲージメントおよびマーケティングテクノロジーのグローバルリーダーである EngageLab(https://www.engagelab.com/ja_JP?utm_source=Referral&utm_medium=PRT&utm_campaign=CPT) は、本日、新しい行動分析型 CAPTCHA ソリューションを発表しました。同社は、世界中の企業向けにデジタルエンゲージメントとセキュリティ関連の製品ラインナップを拡充するものです。

自動化された攻撃- 偽登録、クレデンシャルスタッフィング（ID・パスワード総当たり攻撃）、クーポン不正利用、データスクレイピングなど - が増加する中、金融、ゲーム、EC、ブロックチェーン、公共サービスなど多岐にわたる業界の企業は、収益、企業評価、顧客の信頼に対するリスクが高まっています。EngageLab の行動分析型 CAPTCHA は、人間のユーザーとボットを正確に識別し、正当な顧客にはスムーズで直感的な体験を保証することで、これらの課題に対処するよう設計されています。

「伝統的な CAPTCHA はユーザーにストレスを与えることが多く、高度なボットを阻止することができません」と EngageLab の創設者兼 CEO であるクリス・ロー氏は語ります。「当社の行動分析型 CAPTCHA は、AI による分析とインタラクティブな認証を活用し、ユーザー体験を犠牲にすることなく堅牢な保護を提供します。このソリューションにより、クライアントは登録、ログイン、取引、マーケティングキャンペーンに至るまで、あらゆるデジタル接点を安全に保つことができます。」

主な特徴とメリット

- AI 駆動型行動分析：リアルタイムで自動化された脅威を検知・遮断し、新しい攻撃パターンに適応- ユーザーフレンドリーな認証：ゲーミフィケーションされた魅力的なチャレンジで、利用者の離反を削減- シームレスな統合：軽量な SDK と柔軟なアーキテクチャにより、Web、モバイル、API で迅速な導入が可能- 包括的なアナリティクス：リアルタイムダッシュボードにより、セキュリティとユーザーのトレンドに関する実行可能なインサイトを提供- グローバルコンプライアンス：プライバシー重視のデータ処理と国際基準の遵守- 24 時間 365 日テクニカルサポート：継続的な保護と業務の継続性を保証高度な行動型キャプチャ

すでに EngageLab の CAPTCHA は、アカウント作成、SMS 認証、フラッシュセール、高価値データ照会などの重要なビジネスシナリオにおいて、クライアントの不正を削減し、運用コストを抑制し、顧客満足度を向上させる役割を果たしています。

EngageLab の新しい CAPTCHA により、企業はついに堅牢なセキュリティとスムーズなユーザージャーニーの適切なバランスを実現でき、収益、企業評価、顧客の忠誠度を守ることができます。

EngageLabについて

EngageLabは、AIを活用したオムニチャネル顧客エンゲージメントの世界的リーディングカンパニーです。AppPush、WebPush、Email、OTP、SMS、WhatsAppなど多様なチャネルを通じて、企業のグローバルな顧客接点の最適化を支援しています。