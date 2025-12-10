神奈川県あるあるネタ満載！TVアニメ＆ドラマ化 ご当地マンガ『#神奈川に住んでるエルフ』最新刊6巻、12月10日発売！コミックス限定の描き下ろし４コマも収録！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、コミックELMO『#神奈川に住んでるエルフ 6巻』（漫画：鎧田）を、2025年12月10日（水）に発売します。

新刊発売を記念した法人別店舗特典をご案内いたします！

『#神奈川に住んでるエルフ』6巻 最新刊発売！

＃神奈川に住んでるエルフ 6

発売日：2025年12月10日

価格：897円（本体815円＋税10%）

サイズ：A5

ISBN：9784867168806

https://micromagazine.co.jp/book/?book_no=2007

東京都の真下に位置する神奈川県。

県内それぞれの地域で別にひっそりするでもなく普通に暮らしているエルフたち。

アオハルな学校生活やはじめての同人誌制作、そして大河ドラマ化に向けた署名運動!?

人間たちも必見！エルフたちの「人生を推す」方法がここにある!!

関東No.２の地で始まる異色ファンタジーコメディー ＴＶドラマも好評、ＴＶアニメも始まった待望の第６巻！

コミックス限定の描き下ろし４コマも収録！

※「コミックELMO」掲載話、第36話～42話までを収録しています。

法人特典

アニメイト神奈川店・町田店

アニメイト神奈川店・町田店様

書泉ブックタワー様

ブックファースト新宿店・町田店様

文教堂様

※一部対象店舗での実施となります。

https://www.bunkyodo.co.jp/topic/notification/topics2025112812/

有隣堂様

シリーズ好評発売中！

＃神奈川に住んでるエルフ 1

発売日：2021年4月09日

価格：897円（本体815円＋税10%）

サイズ：A5

ISBN：9784867161289

東京都の真下に位置する神奈川県。

横浜、横須賀、相模原、平塚……様々な地域に別にひっそりするでもなく普通に暮らしているエルフたち。

今日も横浜駅で本を探したり、みなとみらいで買い物をしたり、オークとケンカしたり(?) と現代エルフライフを謳歌中。

関東No.2の地で始まる、人間もエルフも必見の“令和最新版”の異色ファンタジーコメディー！

＃神奈川に住んでるエルフ 2

発売日：2022年4月11日

価格：897円（本体815円＋税10%）

サイズ：A5

ISBN：9784867162729

神奈川県に普通に暮らしているエルフたち――今度は湘南を舞台に「どこからどこまでが湘南か」について大激論！？

＃神奈川に住んでるエルフ 3

発売日：2023年4月10日

価格：897円（本体815円＋税10%）

サイズ：A5

ISBN：9784867164105

神奈川県内 各自治体公認（待ち）！

東京都の真下に位置する神奈川県。

県内唯一のサービスエリア、日本一大きい中華街……様々なスポットでも別にひっそりするでもなく普通に暮らしているエルフたち。

シウマイ・サウナ・メロンパン――現代エルフの好きなものと転職活動・免許更新――現代エルフでもちょっと面倒なものの間で、今回も慌ただしい！？

＃神奈川に住んでるエルフ 4

発売日：2024年5月10日

価格：897円（本体815円＋税10%）

サイズ：A5

ISBN：9784867165713

三浦港で漁をしてたり、厚木で肉食に目覚めたり、５人チームで配信者になったり、様々な地域に別にひっそりするでもなく普通に暮らしているエルフたち。

今日も地元愛つよめの（ポンコツ）エルフたちは現代エルフライフを満喫中。

そして今回は何かと微妙に扱われがちな県央の魅力を再発見!?

＃神奈川に住んでるエルフ 5

発売日：2025年3月10日

価格：897円（本体815円＋税10%）

サイズ：A5

ISBN：9784867167250

県内それぞれの地域で別にひっそりするでもなく普通に暮らしているエルフたち。

足柄山で相撲を取ったり、猫の妖精たちに囲まれたり、相模原市でラーメンに沼ってみたり！

ハレの日だってケの日だって、暮らしはいつでも特別――。

神奈川県に住むエルフたちが楽しく風土を教えてくれる第５巻！

コミックELMO『#神奈川に住んでるエルフ』

特設サイト：https://comicelmo.jp/special/kanael/(https://comicelmo.jp/special/kanael/)

アニメ＆ドラマ情報

アニメ『#神奈川に住んでるエルフ』

＜TVアニメ公式サイト＞

https://animationid.com/kanael

■放送情報

・放送開始：2025年12月4日（木）～

・放送局 ：tvkテレビ神奈川

・放送枠 ：毎週木曜12:00～13:30「猫のひたいほどワイド」 内

※12:00～12:30の「3局ネット枠」で放送のため、チバテレ・テレ玉でもご覧いただけます。

再放送

・毎週木曜22:00～22:55「猫のひたいほどワイド」

・毎週火曜22:55～23:00

■公式SNS

ドラマ・アニメ公式X：＠kanael_tvk(https://x.com/kanael_tvk)

※公式ハッシュタグは #かなエル

【ライトアニメ(R)について】

大日本印刷株式会社（本社：東京都 代表取締役社長：北島義斉、以下「DNP」）が開発した、従来のアニメーション制作手法と比較してアニメーション制作にかかる時間やコストを大幅に抑制できる新しいフローを用いたアニメーション制作手法です。より気軽に・早く・多様なアニメ作品を楽しみたいという生活者のニーズに応えて、より低コストかつタイムリーにアニメを提供したいという思いから、本事業の総称としています。

2023年12月に株式会社イマジカインフォス（本社：東京都 代表取締役社長：前田 起也、以下「イマジカインフォス」）とMOUを締結し、ライトアニメ事業の推進を行っています。

アニメ『#神奈川に住んでるエルフ』放送記念トークショー＆先行上映会 開催！

・公演名：アニメ『#神奈川に住んでるエルフ』放送記念トークショー＆先行上映会

・出演者：林勇、西山宏太朗、永塚拓馬

※出演者は都合により変更となる場合がございます。予めご了承ください。

・日程：2025年12月27日（土）［全2回公演］

１. 14:30開場／15:00開演

２. 17:30開場／18:00開演

・会場：関内ホール 大ホール（横浜市中区住吉町4-42-1）

・料金：前売 6,000円（税込）／当日 6,500円（税込）

※全席指定

※未就学児は1名まで膝上無料（座席が必要な場合は有料）

■チケット販売

tvkチケットカウンター（WEB）

https://ticket.aserv.jp/tvkticket/uketsuke.do?jigyoCode=769&koenGroupCode=1114(https://ticket.aserv.jp/tvkticket/uketsuke.do?jigyoCode=769&koenGroupCode=1114)

■お問い合わせ：tvkチケットカウンター

TEL：0570-003-117（平日10:00～15:00）

https://tvk-ticket.jp/

実写ドラマ『#神奈川に住んでるエルフの「どきどき！エルフどき！」』

■放送情報

・放送開始：2025年9月30日（火）～

・放送局：tvkテレビ神奈川

・放送枠：毎週火曜12:00～13:30「猫のひたいほどワイド」 内

※12:00～12:30の「3局ネット枠」で放送のため、チバテレ・テレ玉でもご覧いただけます。

再放送

・毎週木曜22:55~23:00

毎週木曜の放送後に配信公開

https://tver.jp/series/srs4a4glsq

ドラマ公式特設サイト：https://www.tvk-yokohama.com/kanaeldoki/

「聖なる夜はエルフどき！」12月24、25日は関内ホールに集合！！

ｔｖｋお昼の情報番組「猫のひたいほどワイド」内で毎週火曜日に放送中の『＃神奈川に住んでるエルフの「どきどき！エルフどき！」』の番組イベント開催決定！

12月24日・25日は関内ホールに集合！！

チケット販売はこちら！⇒ https://www.tvk-ticket.jp/details/post-136.html

コミックELMO

笑って、ときめいて、ホロッと泣けるコミックが大集結！

あなたの推しがきっと見つかる――

「コミックELMO」は、マイクロマガジン社発の女性向けコミックレーベルです。

『組長娘と世話係』や、『なつめとなつめ』『＃神奈川に住んでるエルフ』など、 笑って、ときめいて、ホロッと泣けるコミックが大集結！

コミックELMOの作品は、マイクロマガジン社が誇る5大レーベルが集うマンガポータルサイト『ライコミ』でお読みいただけます。

コミックELMO公式サイト：https://comicelmo.jp/

コミックELMO編集部X：https://x.com/COMIC_ELMO

Instagram：https://www.instagram.com/comic_elmo/

TikTok：https://www.tiktok.com/@comic_elmo

【お問い合わせ先】

mm_koukoku@microgroup.co.jp