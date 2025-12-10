ヨツバ印刷、オリジナルクッキー缶の「法人向け特設ページを公開」！1個から小ロット対応のお菓子缶・ギフト缶サービスを本格展開（2025/12/10）

株式会社MAW

大阪市中央区に本社を構えるヨツバ印刷（株式会社MAW）は、BtoB向けオリジナルプリントサービスを展開する企業として、この度「オリジナルクッキー缶の法人向け特設ページを公開」いたしました。企業ノベルティ、ショップ物販、周年・季節イベント用ギフトなど、幅広いBtoBシーンに対応する新サービスを紹介しています。

今回公開した法人向け特設ページでは、フタ天面にブランドロゴや記念ビジュアルをフルカラーでプリントできる「オリジナルクッキー缶（お菓子缶・ギフト缶）」の特徴や活用メリットをわかりやすく掲載しています。クッキー・焼き菓子・紅茶などを詰めて利用でき、ギフト性や保存性が高く、ブランド訴求力のあるパッケージ商材として多くの企業様に採用されています。金属缶は使用後も小物入れとして長く手元に残るため、企業ブランドを継続的に想起させる“残るノベルティ”としても人気です。

ヨツバ印刷のオリジナルクッキー缶制作サービスは、1個からの小ロット制作に対応しながら、大ロットの量産まで同じ窓口で進行できる点が特長です。まずはテスト企画として少量制作し、反応を確認してから本格展開するなど、在庫リスクを抑えたBtoB運用が可能です。また、複数デザイン・店舗別仕様・シーズン別デザインなど、法人特有の複雑な内訳管理にも対応し、分納や複数拠点納品など運用面の要望にも柔軟にお応えします。

さらに、クッキー缶特有の金属反射・光沢を考慮した色再現や、ロゴの可読性を意識したレイアウト提案など、法人案件に求められる品質基準で印刷・検品を実施。入稿テンプレートやオンラインで使えるレイアウト確認ツールも用意しており、デザイン経験の少ない担当者様でもスムーズに進行できる仕組みを整えています。

ノベルティ・物販・ギフト企画の強化や、ブランド価値向上を目指す企業・店舗・団体担当者様は、この機会に公開された「法人向け特設ページ」をご確認いただき、ヨツバ印刷のオリジナルクッキー缶をご検討ください。

【商品の特徴】

◆ 1個から数千個まで対応できる柔軟なロット設計

ヨツバ印刷のオリジナルクッキー缶は、1個からの小ロット制作に対応しつつ、大量生産まで同一窓口で対応できる点が特長です。テスト企画や限定キャンペーン向けの少量制作から、全国展開の販促・物販用の大ロットまで、ステップに合わせた運用が可能。初期投資を抑えたい企業様に最適です。

◆ 高級感のある金属缶×フルカラー印刷でブランド価値を向上

フタ天面にロゴやビジュアルをフルカラーでオリジナルプリント可能。ギフト性とプレミアム感を演出します。

◆ ノベルティ・物販・ギフトなどBtoBシーンに最適な設計

展示会・周年記念・採用イベントなど法人ニーズに対応。複数デザイン・店舗別仕様にも柔軟に対応します。

◆ 入稿テンプレートとオンラインツールでデザイン初心者でも安心

ガイド付きテンプレートで制作の不安を解消。デザイン経験が少ない担当者様でもスムーズに進行できます。

◆ 複数拠点納品・分納・短納期など法人向け運用フロー

本社・店舗・倉庫・会場など、法人案件に必須の配送・分納・納期調整に対応しています。

◆ “残るパッケージ”として長期的にブランド訴求

使用後も小物入れとして活用されるため、企業ブランドの長期的な想起に寄与します。

