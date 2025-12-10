70周年の日本フィルをお得に聴く《芸劇シリーズ2公演セット券》《名曲コンサート3公演セット券》発売！千住真理子の2大ヴァイオリン協奏曲（9月）カーチュン・ウォン編曲《展覧会の絵》（10月）他～

公益財団法人 日本フィルハーモニー交響楽団

公益財団法人日本フィルハーモニー交響楽団（東京都杉並区、理事長：石塚邦雄）は、人気のホールで週末にお届けする２つのお得なセット券を1月30日（金）より発売いたします。最早・最安でお得に気軽にクラシックコンサートをお楽しみください。

芸劇シリーズ（東京芸術劇場） ２公演セット券

2026年に70周年を迎える日本フィルが、最も得意とする交響作品を集めた5月16日（土）の第262回芸劇シリーズは、藤岡幸夫の熱いタクトで。9月6日（日）の第263回芸劇シリーズは、大人気ヴァイオリニストの千住真理子が、メンデルスゾーンとチャイコフスキーの2大ヴァイオリン協奏曲を大友直人の指揮で披露。1公演あたりＳ席6,000円、Ａ席5,000円という破格値で週末の午後をお楽しみください。

セット券価格

S席セット 12,000円 A席セット 10,000円

指揮：藤岡幸夫（クレジット：Shin Yamagishi）芸劇シリーズ１.

日本フィル創立70周年記念 日本フィルの「交響3題」！

第262回芸劇シリーズ

2026年5月16日（土）14:00 東京芸術劇場

指揮：藤岡幸夫

チャイコフスキー：交響曲第5番 ホ短調 op.64

ベルリオーズ：幻想交響曲 op.14

シベリウス：交響詩《フィンランディア》 op.26

S\8,500 A\7,000 B\6,000 C\5,000 D\3,500 Ys（25歳以下）\2,500 Gs（70歳以上）\5,000

１回券発売日 2026年2月17日（火）10時

芸劇シリーズ２.

千住真理子の2大ヴァイオリン協奏曲

第263回芸劇シリーズ

2026年9月6日（日）14:00 東京芸術劇場

指揮：大友直人

ヴァイオリン：千住真理子

モーツァルト：歌劇《皇帝ティートの慈悲》序曲

メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 ホ短調

チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調

S\8,500 A\7,000 B\6,000 C\5,000

D\3,500 Ys（25歳以下）\2,500

Gs（70歳以上）\5,000

１回券発売日 2026年6月4日（木）10時

千住真理子（クレジット：Kiyotaka Saito(SCOPE)）大友直人 (C)Rowland Kirishima日本フィルハーモニー交響楽団 (C)飯田耕治東京芸術劇場（池袋）アクセス :https://www.geigeki.jp/access/JR・東京メトロ・東武東上線・西武池袋線、池袋駅西口より徒歩2分

名曲コンサート（サントリーホール） ３公演セット券

芸劇シリーズと同じく日本フィルの得意とする交響作品を集めた藤岡幸夫が指揮する5月17日（日）第413回名曲コンサートと、話題の指揮者カーチュン・ウォンが編曲した中国楽器が大活躍する《展覧会の絵》、前半には注目のピアニスト務川慧悟のチャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番をお贈りする10月24日（土）の第414回名曲コンサート、そして、サーの称号を持つピアニスト、スティーヴン・ハフを迎えるベートーヴェン《皇帝》とホール自慢のオルガンも大活躍するサン＝サーンスの交響曲第3番《オルガン付き》をお楽しみいただける11月21日（土）第415回名曲コンサートの豪華3公演セット券です！1公演あたりＳ席6,500円、Ａ席5,500円で。

セット券価格

S席セット 19,500円 A席セット 16,500円

名曲コンサートセット１.

日本フィル創立70周年記念 日本フィルの「交響3題」！

第413回名曲コンサート

2026年5月17日（日）14:00 サントリーホール

指揮：藤岡幸夫

チャイコフスキー：交響曲第5番 ホ短調 op.64

ベルリオーズ：幻想交響曲 op.14

シベリウス：交響詩《フィンランディア》 op.26

S\9,000 A\7,500 B\6,500 C\5,500 P\4,500 Ys（25歳以下）\2,500 Gs（70歳以上）\5,500

※１回券発売日 2026年2月17日（火）10時

カーチュン・ウォン (C)Ayane Sato名曲コンサートセット２.

第414回名曲コンサート

2026年10月24日（土）14:00

サントリーホール

指揮：カーチュン・ウォン［首席指揮者］

ピアノ：務川慧悟

打楽器：ベンジャミン・ウー

笛子：リー・チンツン

扬琴：マ・フアン

胡琴：タン・マンマン

琵琶：ワン・スーウェン

チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番

ムソルグスキー（カーチュン・ウォン編曲）：組曲《展覧会の絵》

S\9,000 A\7,500 B\6,500 C\5,500 P\4,500 Ys（25歳以下）\2,500 Gs（70歳以上）\5,500

※１回券発売日 2026年7月7日（火） 10時

務川慧悟（クレジット：Yuji Ueno）Benjamin BooLee Jun ChengMa HuanWANG SiyuanWANG Siyuan

Stephen Hough (credit Sim Canetty-Clarke)名曲コンサートセット３.

第415回名曲コンサート

2026年11月21日（土）14:00

指揮：カーチュン・ウォン［首席指揮者］

ピアノ：サー・スティーヴン・ハフ

ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番《皇帝》

サン＝サーンス：交響曲第3番《オルガン付》

S\9,500 A\8,000 B\7,000 C\6,000 P\4,500

Ys（25歳以下）\2,500 Gs（70歳以上）\6,000

※１回券発売日 2026年7月23日（木）10時

サントリーホール アクセス :https://www.suntory.co.jp/suntoryhall/access/六本木一丁目駅 3番出口東京メトロ南北線 改札より徒歩約5分溜池山王駅 13番出口東京メトロ銀座線 改札より徒歩約7分東京メトロ南北線 改札より徒歩約10分

【チケット購入】

日本フィル・サービスセンター

☎ 03-5378-5911（平日10時～17時）

eチケット♪ https://eticket.japanphil.or.jp

【問い合わせ】

日本フィル・サービスセンター 電話：03-5378-5911（平日10時-17時）

【主催】

公益財団法人日本フィルハーモニー交響楽団