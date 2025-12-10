Ragate株式会社、AWSパートナーネットワークにおいて「AWSアドバンストティアサービスパートナー」認定を取得

Ragate株式会社

Ragate（ラーゲイト）株式会社(https://www.ragate.co.jp/)（以下、ラーゲイト）は、アマゾン ウェブ サービス（以下 AWS）のパートナープログラム「AWS パートナーネットワーク（APN）」において、高度な技術力と実績が認められ、「AWSアドバンストティアサービスパートナー」認定を取得いたしました。

認定取得の背景と意義

弊社HP記事 URL：https://www.ragate.co.jp/media/news/05x8067-s

「AWSアドバンストティアサービスパートナー」は、AWSに関する高度な専門知識を持つ技術者の育成と、顧客への優れたサービス提供において、特筆すべき実績を上げているパートナーのみが認定されるステータスです。

ラーゲイトはこれまで、AWS LambdaやAmazon DynamoDBなどを活用した「フルサーバーレス」なアーキテクチャ設計に強みを持ち、多くのお客様のインフラ構築、アプリケーション開発、そして開発組織の「内製化」を支援してまいりました。

近年では生成AI開発・AI駆動開発でも評価を高め、AWS ジャパンから「内製化における生成AI活用支援サービスオファリング(https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/202510-inhouseit-with-aws-partners/)」の認定も受けております。

今回の昇格は、当社の専門的な技術力と、顧客のビジネス課題を解決に導いた多数のプロジェクト実績が、AWSより客観的に高く評価されたものです。

Advanced Tier Service認定バッチ

今後の展望

この度の「AWSアドバンストティアサービスパートナー」認定取得を通過点とし、ラーゲイトはさらなる発展に努めてまいります。 今後は、急速に進化する生成AI領域やデータ分析基盤の構築など、AWSの最先端サービスを活用したソリューション展開をさらに強化し、お客様のビジネス価値最大化とDX・AXの加速に貢献してまいります。

企業情報

サービス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/119123/table/53_1_d010069dee19180a47e3ab4628526ee0.jpg?v=202512100627 ]- SaaS戦略とサーバーレス開発を一気通貫で提供(https://www.ragate.co.jp/service/pjuzjthqm)- 最先端AI駆動開発で迅速かつ安全なサーバーレス移行支援(https://www.ragate.co.jp/service/wptgvon2b)- クラウドネイティブ・モダンアプリケーション開発内製化支援(https://www.ragate.co.jp/service/8bhva3caw)- 『EOL/EOS 解消にとどまらない』業務課題起点の業務最適化＆サーバーレスによる中長期コスト削減(https://www.ragate.co.jp/service/aczx7ul8b)- 最先端のAI × DXを1日で速習する生成AI実践講座(https://www.ragate.co.jp/service/lb14wvn0vto)- 生成AI開発内製化と継続的リスキリング・組織定着化実現(https://www.ragate.co.jp/service/d2vzlznw8)- VMware移行とサーバーレス実装による運用効率化(https://www.ragate.co.jp/service/hzq7dvhplo)