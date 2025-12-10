「ZETA DIVISION」CREATOR部門のSHAKAが主催する『LEGENDUS League of Legends Arena Supported by Riot Games』開催決定

GANYMEDE株式会社

GANYMEDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西原 大輔）が運営するプロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」は、所属クリエイターのSHAKAが主催する『LEGENDUS League of Legends Arena Supported by Riot Games』を2025年12月17日(水)にオンラインにて開催いたします。

今回の『LEGENDUS League of Legends Arena Supported by Riot Games』では人気ストリーマー16名が集結。それぞれペアを組み、熱きチーム戦が繰り広げられます。

イベント概要

タイトル：LEGENDUS League of Legends Arena Supported by Riot Games

日時：2025年12月17日(水) 18:00~

主催：SHAKA (ZETA DIVISION CREATOR部門所属)

出演者紹介

イベントの見どころ

『LEGENDUS League of Legends Arena Supported by Riot Games』では豪華ストリーマー陣が2人１組でチームを結成し、プライドを懸けて激突！

本イベントの特殊ルールとして “自身が一度使用したチャンピオンは使用禁止” が設けられ、チャンピオンBANとの駆け引きも重要に。

また、優勝者ペアを決定する要素としてチェックメイト形式を採用。

規定ポイントに到達するとチェックとなり、その後、先に1位を獲れば優勝となる。

最後まで生き残り、栄光を掴むのは果たしてどのチームなのか。

頭脳、運、技術、絆。全てが試されるLEGENDUSが今、幕を開ける。

SHAKAについて

日本を代表する世界的ストリーマー。

配信の総視聴時間は常に日本トップを走り、2023年12月には世界ランキング1位を獲得。

選手時代はFPSゲーム「AVA」の公式大会で通算18回優勝、日本代表として4年連続世界大会に出場するなど輝かしいキャリアを持つ。その確かなゲームスキルとユーモア溢れるトークで、Z世代の若者を中心に圧倒的な知名度を誇る。

近年では自身発案のイベントシリーズ「LEGENDUS」をプロデュース。後楽園ホールや

東京体育館といった大型会場を熱狂させるなど、ゲーム配信者を超えた存在となっている。

X : https://x.com/avashaka

YouTube : https://www.youtube.com/@SHAKAch

Twitch : https://www.twitch.tv/fps_shaka

『LEGENDUS』について

オーガナイザーは世界トップクラスの実力と実績を持つレジェンドストリーマー SHAKA

そんなSHAKAがおくるイベント『LEGENDUS』が2024年5月に始動！

SHAKAがやりたいことを全部やる。

─ これから起こる全ての伝説は、ここにある。

リーグ・オブ・レジェンドについて

2009年10月に米国でサービスを開始。2016年9月時点で月間アクティブプレイヤーが１億人を突破し、世界各地で大規模な大会が行われている人気オンラインゲームです。

マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナ（通称MOBA）と呼ばれる5人対5人の対戦型PCゲームで、プレイヤーが操作する「チャンピオン」と呼ばれるキャラクターで相手本陣の攻略を競います。

RTS（リアルタイムストラテジー）のテンポと迫力にRPG要素を加え、スピード感のある展開が特徴で、その競技性の高さから、eSportsの代名詞として世界中でプロリーグが開催されています。

毎年行われているeスポーツ最高峰の世界的祭典である「League of Legends World Championship(WCS)」は視聴者数9,960万人を記録するなど大きな注目を集めていて、多彩なキャラクターや作りこまれた世界観、映像や音楽、などゲーム以外のコンテンツも魅力で、コスプレやファンアートをはじめとした熱狂的なコミュニティ活動も各地で行われています。

公式サイト：https://www.leagueoflegends.com/ja-jp/

公式X：https://x.com/LoLJPOfficial

「ZETA DIVISION」について

2018年に設立されたZETA DIVISIONは、ゲーミングライフスタイルを確立させ新たなカルチャーを発信し続けるリーディングブランドです。ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーをより豊かにし、新しいクリエーターを探し、次世代の文化を形成します。既存の文化にとらわれない新たなスタイルを発信しつづけ、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した未来を目指し、活動してまいります。

Web：https://zetadivision.com

X：https://x.com/zetadivision

Instagram：https://www.instagram.com/zetadivision

YouTube：https://www.youtube.com/c/ZETADIVISION

TikTok：https://www.tiktok.com/@zetadivision