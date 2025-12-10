【グラビティ】 突如、謎のHPが出現
グラビティ ロゴ
先日、この時代だからこその願いを謳ったNEW SINGLE「黒」をリリースし、既存のイメージを改変させながらそのシングルを引っ提げたTOUR「死体蹴りTOUR」を現在進行形で廻っているグラビティ。
そんなグラビティのHP、SNSに突如、謎のURLが昨日出現した。
どうやら、これを踏んだ先にある謎のHPには12/21に渋谷WOMBで行われる TOUR FINALまで、毎日違ったコンテンツが掲載されるようだ。
だが、どの時間帯に開いてもコンテンツが表示される訳ではないとのこと。
ただ、こちらも『黒』というシングルのタイトルがヒントになっているようだ。
常に業界に新しい動きを見せて掻き乱しているグラビティ。
彼等はまだまだ予想できない動きと予想のつかない楽曲で我々を楽しませてくれそうだ。
URL： x.gd/sByhb(https://x.gd/sByhb)
グラビティ 「黒」 （A type） ジャケット写真
グラビティ 「黒」 （A type）
収録曲
1. 黒
2. プワゾン
3. 黒 (instrumental)
4. プワゾン (instrumental)
GRA-042 \1,364 (税抜)
グラビティ 「黒」 （B type） ジャケット写真
グラビティ 「黒」 （B type）
収録曲
1. 黒
2. 笑う街
3. 黒 (instrumental)
4. 笑う街 (instrumental)
GRA-043 \1,364 (税抜)
グラビティ 「黒」 配信URL： https://orcd.co/kuro(https://orcd.co/kuro)
グラビティ アーティスト写真
メンバーは、六 (vo)、 myu (g)、 杏 (g)、 リクト。(b)、
2017年に結成。年2回の全国ツアーを行うなど、ますます精力的なライヴ活動を行なっている。
X ▶ https://x.com/official_gravi
Instagram ▶ https://www.instagram.com/gravi_official
TikTok ▶ https://www.tiktok.com/@official_gravi
Web ▶ http://gravioffi.com/