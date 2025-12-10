【本日18時より先着先行スタート】CHROMA WAVE - HIPHOP ARENA、2026年1月31日(土)・2月1日(日) ララアリーナ東京ベイで2DAYS開催決定
色で混ざり、言葉でつながる。
東京ベイからアジアへ--“CHROMA WAVE”が放つ、最旬ヒップホップの横断体験。
株式会社KOLLECTION（所在地：大阪府東大阪市、代表：金 賢秀）は、日韓ヒップホップの対話と共振をテーマにした2デイズフェス
「CHROMA WAVE - HIPHOP ARENA」 を、
2026年1月31日(土)・2月1日(日) に
ララアリーナ 東京ベイ にて開催いたします。
第1弾出演アーティストとして、
韓国から Loco / BIG Naughty / pH-1 / meenoi の出演が決定。
日本からの出演アーティストは後日発表となります。
本公演は全席指定に加え、アリーナ立見エリアの設置も予定。
音楽・映像・照明・演出すべてを“色の波＝CHROMA”で束ねた、
アリーナ規模の没入型ヒップホップ体験 をお届けします。
■ チケット先行販売情報（本日18:00スタート／先着）
本公演のチケットは、
本日18:00より ローソンチケット にて先行販売（先着）にて受付を開始いたします。
※予定枚数に達し次第、受付終了となります。
※一般発売およびアリーナ立見エリアの詳細は後日発表予定です。
【チケット料金（全席指定）】
・VIP指定席：\26,000
・SS指定席：\18,000
・S指定席：\14,000
・A指定席：\9,000
▼チケット販売ページ
https://l-tike.com/chromawave/
※営利目的の転売禁止。
※公式リセール未実施の場合、個人間売買は無効となる場合があります。
※未成年者の入場可否、年齢確認、再入場、撮影・録音に関するルールは公式サイトをご確認ください。
■ ABOUT “CHROMA WAVE”
ヒップホップは、言葉と現場のカルチャー。
“CHROMA（色）”をキービジュアルに、国や言語の違いを越え、
同じビートで合流する瞬間 を東京ベイから世界へ発信します。
単なる音楽フェスではなく、
ステージ構成・演出・導線設計までを含めた
アーティストと観客が双方向につながる体験型ヒップホップ・アリーナフェス。
それが「CHROMA WAVE」です。
Every Bar, Every Beat.
ひとつの小節が、会場じゅうの心拍に同期する--それがCHROMA WAVE。
■ 出演アーティスト（第1弾）
DAY 1：2026年1月31日(土)
Loco
meenoi
and more…
DAY 2：2026年2月1日(日)
pH-1
BIG Naughty
and more…
※追加アーティストは順次発表予定
※出演日・演目は予告なく変更となる場合があります
■ 公演概要
公演名：CHROMA WAVE - HIPHOP ARENA 2026
会場：ララアリーナ 東京ベイ
日程：
2026年1月31日(土)
2026年2月1日(日)
開場 / 開演：
1/31(土) 15:00開場 / 16:00開演
2/1(日) 14:00開場 / 15:00開演
主催：株式会社KOLLECTION
企画：株式会社Linq
制作協力：exline
運営：SOGO TOKYO
■ スポンサー / パートナー募集
本公演では、以下領域でのパートナー企業様を募集しております。
カラー / ビューティ
ストリート / ファッション
ドリンク / フード
モビリティ
決済 / フィンテック
会場内外の多面的な掲出・体験型プロモーションメニューをご用意しております。
お問い合わせ：
sponsor@chromawave.jp
■ 公式情報
公式サイト：https://chromawave.jp
公式X：https://x.com/chroma_wave_jp
公式Instagram：https://www.instagram.com/chromawave_official
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@chroma_wave_official
ハッシュタグ：
#CHROMAWAVE #JPxKR #HIPHOP
■ 会社概要
株式会社KOLLECTION
アジアのポップカルチャーを「体験」でつなぐことをミッションに、
音楽・エンタメ領域の企画制作、アーティストキャスティング、イベント運営、
ブランド／スポンサーシップ事業を展開。
所在地：大阪府東大阪市森河内西1丁目4番9号
代表者：金 賢秀
コーポレート：https://kollection.co.jp/
■ 本件に関するお問い合わせ
KOLLECTION PR事務局
TEL：050-1725-9165
MAIL：contact@chromawave.jp
※取材申請はメールにてお願いいたします。
公演に関するお問い合わせ
SOGO TOKYO
03-3405-9999
（月-土 12:00～13:00 / 16:00～19:00 ※日祝除く）