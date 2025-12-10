【本日18時より先着先行スタート】CHROMA WAVE - HIPHOP ARENA、2026年1月31日(土)・2月1日(日) ララアリーナ東京ベイで2DAYS開催決定

株式会社KOLLECTION

色で混ざり、言葉でつながる。

東京ベイからアジアへ--“CHROMA WAVE”が放つ、最旬ヒップホップの横断体験。

株式会社KOLLECTION（所在地：大阪府東大阪市、代表：金 賢秀）は、日韓ヒップホップの対話と共振をテーマにした2デイズフェス

「CHROMA WAVE - HIPHOP ARENA」 を、

2026年1月31日(土)・2月1日(日) に

ララアリーナ 東京ベイ にて開催いたします。

第1弾出演アーティストとして、

韓国から Loco / BIG Naughty / pH-1 / meenoi の出演が決定。

日本からの出演アーティストは後日発表となります。

本公演は全席指定に加え、アリーナ立見エリアの設置も予定。

音楽・映像・照明・演出すべてを“色の波＝CHROMA”で束ねた、

アリーナ規模の没入型ヒップホップ体験 をお届けします。

■ チケット先行販売情報（本日18:00スタート／先着）

本公演のチケットは、

本日18:00より ローソンチケット にて先行販売（先着）にて受付を開始いたします。

※予定枚数に達し次第、受付終了となります。

※一般発売およびアリーナ立見エリアの詳細は後日発表予定です。

【チケット料金（全席指定）】

・VIP指定席：\26,000

・SS指定席：\18,000

・S指定席：\14,000

・A指定席：\9,000

▼チケット販売ページ

https://l-tike.com/chromawave/

※営利目的の転売禁止。

※公式リセール未実施の場合、個人間売買は無効となる場合があります。

※未成年者の入場可否、年齢確認、再入場、撮影・録音に関するルールは公式サイトをご確認ください。

■ ABOUT “CHROMA WAVE”

ヒップホップは、言葉と現場のカルチャー。

“CHROMA（色）”をキービジュアルに、国や言語の違いを越え、

同じビートで合流する瞬間 を東京ベイから世界へ発信します。

単なる音楽フェスではなく、

ステージ構成・演出・導線設計までを含めた

アーティストと観客が双方向につながる体験型ヒップホップ・アリーナフェス。

それが「CHROMA WAVE」です。

Every Bar, Every Beat.

ひとつの小節が、会場じゅうの心拍に同期する--それがCHROMA WAVE。

■ 出演アーティスト（第1弾）

DAY 1：2026年1月31日(土)

Loco

meenoi

and more…

DAY 2：2026年2月1日(日)

pH-1

BIG Naughty



and more…

※追加アーティストは順次発表予定

※出演日・演目は予告なく変更となる場合があります

■ 公演概要

公演名：CHROMA WAVE - HIPHOP ARENA 2026

会場：ララアリーナ 東京ベイ

日程：

2026年1月31日(土)

2026年2月1日(日)

開場 / 開演：

1/31(土) 15:00開場 / 16:00開演

2/1(日) 14:00開場 / 15:00開演

主催：株式会社KOLLECTION

企画：株式会社Linq

制作協力：exline

運営：SOGO TOKYO

■ スポンサー / パートナー募集

本公演では、以下領域でのパートナー企業様を募集しております。

カラー / ビューティ

ストリート / ファッション

ドリンク / フード

モビリティ

決済 / フィンテック

会場内外の多面的な掲出・体験型プロモーションメニューをご用意しております。

お問い合わせ：

sponsor@chromawave.jp

■ 公式情報

公式サイト：https://chromawave.jp

公式X：https://x.com/chroma_wave_jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/chromawave_official

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@chroma_wave_official

ハッシュタグ：

#CHROMAWAVE #JPxKR #HIPHOP

■ 会社概要

株式会社KOLLECTION

アジアのポップカルチャーを「体験」でつなぐことをミッションに、

音楽・エンタメ領域の企画制作、アーティストキャスティング、イベント運営、

ブランド／スポンサーシップ事業を展開。

所在地：大阪府東大阪市森河内西1丁目4番9号

代表者：金 賢秀

コーポレート：https://kollection.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

KOLLECTION PR事務局

TEL：050-1725-9165

MAIL：contact@chromawave.jp

※取材申請はメールにてお願いいたします。

公演に関するお問い合わせ

SOGO TOKYO

03-3405-9999

（月-土 12:00～13:00 / 16:00～19:00 ※日祝除く）