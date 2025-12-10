“2025年のありがとうを、2026年の思い出へ”――クリスマス・冬休み・年末年始の旅を後押しする冬限定キャンペーン開始

ウッドデザインパーク株式会社

2025年の締めくくりに、そして2026年の始まりに。

ウッドデザインパークは、クリスマス、冬休み、年末年始の旅をもっと楽しくする冬限定キャンペーン「25→26 WINTER CAMPAIGN」を12月6日よりスタートします。

“2025の感謝を、2026の思い出へつなげる”という想いを込めた本キャンペーンでは、対象プランの宿泊料金が25％OFFになるだけでなく、次回使える25％ポイントも付与。

実質的にとてもお得に、冬のアウトドアを楽しめるシーズン限定のキャンペーンです。

■ 冬の旅をもっと近くに

冬は、星空が澄み、焚き火が心地よく、自然の魅力が深く味わえる季節。

家族旅行、カップル旅行、友人との年越し旅行など、さまざまなシーンで“特別な時間”がつくれます。

そんな冬旅を応援するため、全国5つのウッドデザインパークでキャンペーンを開催。

クリスマスから年末年始まで、季節の思い出づくりにぴったりです。

■ キャンペーン内容

- 宿泊料金25％OFF- 次回利用時に使える25％ポイント還元（全施設で利用可能）- 宿泊対象期間：2025年12月6日(土) ～ 2026年2月28日(土)- 対象施設

ウッドデザインパーク岡崎（愛知県岡崎市）

WOOD DESIGN PARK NOMA（愛知県美浜町）

ウッドデザインパークいちのみや-紡-（愛知県一宮市）

ウッドデザインパーク瀬戸（愛知県瀬戸市）

ウッドデザインパーク与位（兵庫県宍粟市）

※ 詳細・対象プランはキャンペーン特設ページをご確認ください。

キャンペーン特設ページ :https://wood-designpark.jp/category_23/1459.html

■ 2025年の“ありがとう”を旅へかえる「25→26」に込めた想い

2025年の「ありがとう」を、来年の新しい思い出へつなげたい――。

そんな願いを込めて、この冬の特別企画に「25→26」という名をつけました。

冬のアウトドアには、焚き火のぬくもりや澄み渡る星空、静かに流れる時間など、

夏とは異なる魅力が広がっています。クリスマスや冬休み、年末年始といった一年の節目の旅にもぴったりです。

冬のアウトドアが初めての方も、毎年楽しまれている方も、

自然の中で心をほどくゆったりとしたひとときをお過ごしいただきたい。

そんな私たちの想いが、このキャンペーンの原点です。

2026年につながる特別な冬の旅を、ぜひウッドデザインパークでお楽しみください。

■ 会社概要

ウッドデザインパーク株式会社

所在地：愛知県名古屋市緑区鴻仏目1丁目102番地 ベルインビルB棟3階

事業内容：アウトドア施設運営、宿泊事業、レジャー事業ほか

公式ホームページ :https://wood-designpark.jp/