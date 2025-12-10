全世界シリーズ累計４，６００万部突破『望む現実を創造するスピリチュアル・メソッド あらゆる問題から自由になる方法』著者ウエイン・Ｗ・ダイアー、翻訳渡部昇一が電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２５年１１月２５日に『望む現実を創造するスピリチュアル・メソッド あらゆる問題から自由になる方法』著者ウエイン・Ｗ・ダイアー、翻訳渡部昇一が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『望む現実を創造するスピリチュアル・メソッド あらゆる問題から自由になる方法』著者ウエイン・Ｗ・ダイアー、翻訳渡部昇一
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/3Mphqal
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4q1YRHH
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100582100
全世界シリーズ累計４，６００万部突破！！
世界を一瞬で書き換える「意識のテクニック」とは？
新たな次元に目覚める「ライフ・シフト」が始まる本！
鍵は、あなたの「心の使い方」にあった！
◆「無限の力」との回路をつなげる習慣
◆問題が「自然に消滅してしまう」意識の持ち方
◆「望む現実を創造していく人」の行動パターン
◆「富を引き寄せる磁石」を自分の中につくる法
◆いつでも自分に「プラスの暗示」をかける
◆「うまくいった時」のことを集中的に思い出す
◆「楽天的に生きるスキル」を磨く
◆「求めれば、与えられる」宇宙の法則
人間の成長の“最終地点”にまで到達できる本！
……………
私はこれまで、何度もこう尋ねられた。
「不遇の子ども時代を乗り越えて、
ほとんどすべての望みをかなえることに成功した秘訣は？」
私の答えはいつも同じだ。
「“無限の力の法則”が正しいことを信じ、
それをいつも実践してきたから」
ーーウエイン・W・ダイアー
……………
■目次
・１章 あなたの現実は一瞬で変わる――「目に見えない世界」の信じられないパワー
・２章 「意識のレベル」を上げて生きる――なぜ「小さな問題」にかかずらわっているのか
・３章 世界は「あなたの内側」を映す鏡――「限界のない世界」にたどり着く法
・４章 「望む未来」にだけ意識を向ける――「体、環境、心」のすごい浄化法
・５章 人生から「ノイズ」を消し去る法――自分という「場」を整え、クリアに保つ
・６章 自分の中に「ブレない軸」を確立する法――「怒り・恐れ・妬み」と無縁の世界へ
・７章 あらゆる人間関係を「調和」へと導く力――まず「理解」から始めれば対立は消えていく
・８章 「癒す力、治る心」を手に入れる――「許し」とは過去から自由になるための力
・９章 どんな時も「最高の未来」を意図する――「絶望を希望に変える」メソッド
・１０章 いつも「喜びの中心」にいると決める――「ないもの」ではなく「今あるもの」に意識を向ける技術
・１１章 「光」をあてれば「闇」は消え去る――あなたの「あり方」が、すべての答えとなる
■著者ウエイン・Ｗ・ダイアー
1940年生まれ。心理学博士。
マズローの「自己実現」の心理学をさらに発展させた、
「個人」の生き方重視の意識革命を提唱、新個人主義の旗手として世界的に評価される。
世界各国で大ベストセラーとなった『自分のための人生』をはじめ、
『「頭のいい人」はシンプルに生きる』『準備が整った人に、奇跡はやってくる』
『運のいい人だけが知っていること』『だから私たちは人生を変えていける』（以上、三笠書房）、
