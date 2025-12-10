中国時代劇「七夜雪」がBS11+で12月10日から単品レンタル配信開始！「史上最も涙を誘う作品」として称賛された小説をドラマ化│見どころや相関図は特集記事へ
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2025年12月10日（水）より中国時代劇「七夜雪」の単品レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336658&id=bodyimage1】
（C） 2024 China Huace Global Media Co., Ltd.
中国時代劇「七夜雪」のあらすじ
天山派の弟子で鼎剣閣の八大剣士の一人、第七剣士の霍展白（フオ・ジャンバイ）は道を踏み外して出奔した師兄、第六剣士の徐重華（シュー・チョンホワ）を追いかけ剣を交える。すると、徐重華は自ら崖下に身を投げ、霍展白は師兄を死なせた後悔を背負うこととなった。その後、徐重華の息子でまだ赤子である徐沫（シュー・モー）の持病が悪化、霍展白は医術で高名な薬師谷の谷主・薛紫夜（シュエ・ズーイエ）に治療を請う。そして、彼女の処方箋に従い命懸けで江湖のお宝である貴重な5つの生薬を集め始めるが…。
キャスト
リー・チン
「慶余年～麒麟児、現る～」「驪妃（りひ）-The Song of Glory-」
ツォン・シュンシー
「蓮花楼」「そして救いの星が輝いた」
ワン・ホンイー
「長相思」「黒豊と白夕～天下を守る恋人たち～」
エドワード・チェン
「最後の雨が降るとき」『君の心に刻んだ名前』
ツァン・カーニー
「月と雲が出逢うとき～My Deepest Dream～」「殿下攻略～恋の天下取り～」
ジン・ザーハオ
「夢幻の桃花～三生三世枕上書～ 」「半妖の司籐（スー・トン）姫 ～運命に導かれた愛～」
シャオ・ユーチー
「フライト・トゥ・ユー～君との距離〈マイル〉 」
スタッフ
原作：『七夜雪』滄月
演出：レン・ハイタオ「蓮花楼」「沈香の夢」、リャン・ションチュアン「運命の桃花～宸汐縁～」「如歌～百年の誓い」、リー・ウェイジー「凌雲志～愛と正義に生きた英雄～」「如歌～百年の誓い～」
【配信開始日】
2025年12月10日（水）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/shichiyasetsu?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/shichiyasetsu?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
単品レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
