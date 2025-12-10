すべてのプレイングマネージャー必読の書『任せる勇気 チームの熱を生み出す「マインドセット」』著者五十嵐剛が電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２５年１１月１８日に『任せる勇気 チームの熱を生み出す「マインドセット」』著者五十嵐剛が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『任せる勇気 チームの熱を生み出す「マインドセット」』著者五十嵐剛
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4oK40D2
・アマゾン書籍 https://amzn.to/3KyDOgR
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100406200
◎あなたの「任せる」が、激変する。
◎すべてのプレイングマネージャー必読の書！
ＮＥＣで３０年以上もリーダーを経験し、
１０００人規模のプロジェクトを何度も率いた著者が
リーダーの任せられない壁を打ち破るための
「圧倒的マインドセット」を解説した勇気のビジネス書！
□「適任者を探す」という考え方が間違い
□任せるときの「伝え方の３原則」とは？
□「リーダーの孤独」を美学にするな
□ボトムアップを引き出す「YES＆MORE」話法
□「事実」と「感情」のバイリンガルになれ
□任せる人数は「７人まで」と決める
本書は「任せる技術」はもちろんですが、
任せることへの苦手意識をなくし、
メンバーの成長を信じ抜く「勇気」を贈ります。
「結果」と「信頼」を両取りするリーダーに！
すべてのマネージャーを心から変えていく、
前代未聞のビジネス書です。
■目次
●１章 「任せ上手」になるための大前提ーー「どう依頼するか」の３原則を知る
・「任せられない」はただの言い訳である
・リーダーの責務は「１本の線」を引くこと
ほか
●２章 「誰に任せるか」の思考法ーーそもそも、最初から「適材」は存在しない
・「適任者探し」という考え方は捨てる
・数字目標の先にある「共感」を探し出す
ほか
●３章 任せるときの「ルール」設計ーーチームを守るために、決めておくべきこと
・「決めるべきルール」は２種類ある
・直接任せる人数は「７人まで」と決める
ほか
●４章 「任せた後」こそが、最重要ーー「小さな躊躇」を放置してはいけない
・「最悪のシナリオ」はチェックポイントで回避する
・「事実」と「感情」のバイリンガルになれ
ほか
●５章 任せるリーダーとしての日常習慣ーー常に「見られている」ことを自覚する
・「リーダーの孤独」を美学にするな
・「５Ｗ１Ｈ」を超えるコミュニケーションの作法
ほか
■著者 五十嵐剛（いがらし・つよし）
株式会社リーダーズクリエイティブラボ代表取締役CEO。
いきいきチーム創り仕掛け人。
長野県東御市出身。上田高校卒。
東海大学卒業後、長野市のNECグループ会社に入社し、NEC本社に逆出向。
実績を認められて移籍。中央官庁の大規模システムプロジェクトを担当するなど、
リーダーとして多様な現場を経験。
年間売上600億円、メンバー1000人超のプロジェクトを率い、
NECグループ12万人の中から年100人しか選ばれない社長賞を前代未聞の４度受賞。
しかし、その裏で「指示型リーダー」として任せられない苦悩を重ね、突発性難聴を発症。
孤独の中で「任せる勇気」こそがチームを動かす原点だと痛感し、
