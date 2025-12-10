日本の抗菌コーティング市場は、2035年までに年平均成長率 CAGR 13.9% で成長し、総額 17億8,540万ドルに達する見込みである。
サーベイ・リポーツ株式会社は、2025年12月に「日本抗菌コーティング市場：製品タイプ別セグメンテーション（銀抗菌コーティング、銅抗菌コーティング、その他）」および「用途別セグメンテーション（室内空気質、カビ対策、医療／ヘルスケア、食品・飲料、繊維、その他）－市場分析、動向、機会、予測（2025-2035年）」に関する調査報告書を発行したことを発表いたしました。用途別（室内空気質、カビ対策、医療／ヘルスケア、食品・飲料、繊維その他）－市場分析、動向、機会、予測、2025-2035年」を発表いたしました。本レポートは、日本の抗菌コーティング市場に関する予測評価を提供し、成長要因、市場機会、課題、脅威など、日本の抗菌コーティング市場における主要な市場動向を明らかにしております。
日本の抗菌コーティング市場概況
医療、産業、消費者環境における衛生管理、感染対策、表面保護への意識の高まりを受け、日本の抗菌コーティング市場は着実に成長しております。これらのコーティングは、表面における細菌、ウイルス、真菌、その他の微生物の増殖を抑制し、安全性と耐久性を向上させます。病院、公共施設、交通機関、食品加工施設、住宅建築物では、汚染リスク低減のため抗菌ソリューションの導入が増加しています。ナノテクノロジー、銀イオンコーティング、長寿命表面保護ソリューションなどの技術進歩も市場を支えています。パンデミック後の衛生基準、高齢化社会のニーズ、より安全な屋内環境への要求が、日本における様々な産業での採用をさらに促進しています。
Surveyreportsの専門家が分析した日本抗菌コーティング市場調査によると、2025年の日本抗菌コーティング市場規模は5億3050万米ドルに達しました。さらに、日本の抗菌コーティング市場シェアは、2035年末までに17億8540万米ドルに達すると予測されています。日本の抗菌コーティング市場は、2025年から2035年の予測期間において、約13.9％のCAGR（年平均成長率）で成長すると見込まれています。
Surveyreports のアナリストによる定性的な日本の抗菌コーティング市場分析によれば、日本の抗菌コーティング市場規模は、衛生および感染対策への重視の高まり、コーティング剤の処方技術の進歩、衛生・感染管理への注目度の上昇、そしてコーティング技術の高度化を背景に拡大するとみられる。日本の抗菌コーティング市場における主要企業には、関西ペイント、ニッペホールディングス、大日本塗料、富士フイルム、富士化学工業、ADEKA、三菱ケミカルグループ、住友化学、四国化成工業、Toyo Ink SC ホールディングスなどが含まれるのである。
目次
● 日本の抗菌コーティング市場規模、成長分析、および各国における主要プレーヤーの評価である。
● 2035年までのグローバルな日本抗菌コーティング市場に対する需要および機会の分析である
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品タイプ別、用途別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
