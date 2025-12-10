日本のデータセンター建設市場は、2035年までに年平均成長率 CAGR 6.7% で拡大し、総額 USD 146億ドル に達する見込みである。
サーベイ・リポーツ株式会社は、2025年12月付で「日本データセンター建設市場」に関する調査報告書を発表いたしました。本報告書は、建設タイプ別（電気工事・機械工事）、データセンタータイプ別（中規模データセンター、エンタープライズデータセンター、大規模データセンター）、ティア基準別（ティアI・II、ティアIII、ティアIV）による市場セグメンテーション、ならびにエンドユーザー別市場分析、動向、機会、予測（2025-2035年）を網羅し、日本データセンター建設市場の予測評価を提供しております。成長要因、市場機会、主要な市場動向を明らかにする重要な分析を多数含んでおります。エンドユーザー別－市場分析、動向、機会、予測（2025-2035年）」を発表いたしました。本レポートは、日本データセンター建設市場に関する予測評価を提供し、成長要因、市場機会、課題、脅威など、日本データセンター建設市場の主要な市場動向を明らかにしております。
日本のデータセンター建設市場概要
日本のデータセンター建設市場は、デジタル化の進展、クラウドコンピューティングの拡大、データトラフィックの増加、さらに AI、IoT、5G などの新興技術の採用により急速に拡大している。国内では、ハイパースケールクラウド事業者、コロケーション企業、通信事業者、そしてデータの保存および処理能力を強化しようとする企業からの投資が活発化している。日本特有の地震リスクや厳格な規制基準を背景に、高い耐障害性、省エネルギー性、災害耐性を備えた施設への需要も増加している。加えて、グリーンデータセンターへの移行、再生可能エネルギーの利用、先進的な冷却技術の採用、老朽化した IT インフラの近代化が進み、主要都市での建設需要がさらに高まっているのである。
Surveyreports の専門家による分析によれば、日本のデータセンター建設市場規模は 2025 年に $7.9billion を生み出したとされる。さらに、同市場は 2035 年末までに $14.6billion に達する見通しである。また、2025 年から 2035 年の予測期間において、市場はおよそ CAGR 6.7% で成長すると提案されているのである。
Surveyreports のアナリストによる定性的な日本のデータセンター建設市場分析によれば、日本のデータセンター建設市場規模は、高速デジタルインフラに対する需要増加、技術によるデータセンター設計・効率性の向上、クラウド採用とデジタルトランスフォーメーションの進展、省エネルギーかつ災害に強い施設への注目の高まりを背景に拡大するとみられる。日本のデータセンター建設市場における主要な企業としては、大和ハウス工業株式会社、日比谷総合設備株式会社、大林組、鹿島建設、富士古河E&C、株式会社大成建設、清水建設、竹中工務店、東急建設、前田建設工業などが挙げられるのである。
目次
● 日本のデータセンター建設市場規模、成長分析、および各国における主要プレーヤーの評価である。
● 2035年までの世界的な日本データセンター建設市場に対する需要および機会の分析である。
