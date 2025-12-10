脱炭素化が牽引するガラスカーテンウォール市場──2031年に665億米ドル、ESG対応製品が成長の中心に
ガラスカーテンウォールとは、建築物の外装に用いられるパネルと支持構造体から構成される建築外装システムである。主要構造体の荷重を直接負担せず、建物自体の変形や外力に対して一定の変位能力を有する点が特徴である。パネルには高強度かつ軽量なガラスが使用され、アルミニウムやスチールといった枠材と組み合わせることで、耐久性と美観を兼ね備えた外装を実現する。モジュール化された設計により、大型建築物や特殊形状建築物においても施工効率を高めることが可能である。
ガラスカーテンウォールは単なる装飾材料に留まらず、高い透明性による採光性、都市景観への貢献、エネルギー効率の向上、安全性の確保といった機能面でも注目されている。特に高層オフィスビルやホテル、商業施設、駅舎、空港など公共建築物において、建築美と機能性を両立する外装材として不可欠である。材料技術の進化により、耐火性や遮熱性、耐衝撃性の向上が進み、持続可能な都市環境づくりにも貢献している点が、他の外装材との差別化要素である。
ガラスカーテンウォールは、建材業界のみならず、化学素材産業や表面加工技術、環境工学とも密接に関係している。ガラス自体の製造には高純度原料や特殊コーティング技術が必要であり、化学産業との連携が不可欠である。また、断熱・遮熱・防汚加工などの表面技術は、電子材料や先端化学材料の技術応用とも結びつく。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界ガラスカーテンウォール市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/402869/glazed-curtain-wall）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3.1%で、2031年までにグローバルガラスカーテンウォール市場規模は665億米ドルに達すると予測されている。
図. ガラスカーテンウォール世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336629&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336629&id=bodyimage2】
図. 世界のガラスカーテンウォール市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ガラスカーテンウォールの世界的な主要製造業者には、Jangho Group 、China State Construction、Apogee Enterprises、Zhejiang Yasha Decoration、China Fangda Group、Oldcastle BuildingEnvelope、Kawneer、Schuco、Hainan Development 、Yuanda Chinaなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約11.0%の市場シェアを持っていた。
将来的な成長軸として、建築物の脱炭素化に伴う高断熱・高効率ガラスの需要、施工効率向上を実現するプレファブ型・モジュール型パネル、デジタル建築設計との統合による複雑形状建築物への対応が挙げられる。また、ESG観点からの環境性能向上、リサイクルガラスの活用、施工現場におけるCO?削減施策との連携も価値創出の重要な方向性である。
日本市場においては、高い耐震性能、台風や豪雨への耐候性、都市景観への調和が求められるため、性能とデザインを兼ね備えた製品へのニーズが強い。さらに、国内の建築基準や規制に適合した安全性の確保は、企業戦略上の信頼性向上につながる。国際的なトップメーカーの技術革新は、日本市場における品質要求を満たす上で重要な指標となる。
ガラスカーテンウォールは単なる装飾材料に留まらず、高い透明性による採光性、都市景観への貢献、エネルギー効率の向上、安全性の確保といった機能面でも注目されている。特に高層オフィスビルやホテル、商業施設、駅舎、空港など公共建築物において、建築美と機能性を両立する外装材として不可欠である。材料技術の進化により、耐火性や遮熱性、耐衝撃性の向上が進み、持続可能な都市環境づくりにも貢献している点が、他の外装材との差別化要素である。
ガラスカーテンウォールは、建材業界のみならず、化学素材産業や表面加工技術、環境工学とも密接に関係している。ガラス自体の製造には高純度原料や特殊コーティング技術が必要であり、化学産業との連携が不可欠である。また、断熱・遮熱・防汚加工などの表面技術は、電子材料や先端化学材料の技術応用とも結びつく。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界ガラスカーテンウォール市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/402869/glazed-curtain-wall）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3.1%で、2031年までにグローバルガラスカーテンウォール市場規模は665億米ドルに達すると予測されている。
図. ガラスカーテンウォール世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336629&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336629&id=bodyimage2】
図. 世界のガラスカーテンウォール市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ガラスカーテンウォールの世界的な主要製造業者には、Jangho Group 、China State Construction、Apogee Enterprises、Zhejiang Yasha Decoration、China Fangda Group、Oldcastle BuildingEnvelope、Kawneer、Schuco、Hainan Development 、Yuanda Chinaなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約11.0%の市場シェアを持っていた。
将来的な成長軸として、建築物の脱炭素化に伴う高断熱・高効率ガラスの需要、施工効率向上を実現するプレファブ型・モジュール型パネル、デジタル建築設計との統合による複雑形状建築物への対応が挙げられる。また、ESG観点からの環境性能向上、リサイクルガラスの活用、施工現場におけるCO?削減施策との連携も価値創出の重要な方向性である。
日本市場においては、高い耐震性能、台風や豪雨への耐候性、都市景観への調和が求められるため、性能とデザインを兼ね備えた製品へのニーズが強い。さらに、国内の建築基準や規制に適合した安全性の確保は、企業戦略上の信頼性向上につながる。国際的なトップメーカーの技術革新は、日本市場における品質要求を満たす上で重要な指標となる。