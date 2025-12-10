プロ向け美容材料の通信販売サイト「美通販」が、髪に優しいヘアカラー毛用ヘアケア「ミュナス ナチュラルシャンプー・トリートメントリッチタイプ」の新規取扱い＆キャンペーンを開催！2026年1月20日まで!
プロ向け美容材料の通信販売サイト「美通販」（https://www.bitsuhan.com）が、「ミュナス ナチュラル シャンプー・トリートメント リッチタイプ」の新規取扱を発表するとともに、初回限定価格でのキャンペーンをスタートしました。
「ミュナス ナチュラル ヘアケアシリーズ」は、12種類の天然エキスを配合し、植物由来成分を中心に作られた、髪や頭皮に優しいボタニカルヘアケアです。年齢を重ねた頭皮、パサつきが気になる髪に潤いを与えてナチュラルに仕上げ、スタイリングしやすい髪に導くロングセラーシリーズとなっております。
今回このミュナス ナチュラル ヘアケアシリーズにダメージ毛・ヘアカラー毛に優しく、地肌にも優しい『アミノ酸系』の洗浄成分を使用した「リッチタイプ」が登場しました。
リッチタイプは以下の2種類です。
・サロンワークを華やかに演出する気品あるブルームアンバーの香りを採用した「BLOOM（ブルーム）」。
・木々の温もりを感じさせる落ち着いたオリエンタルフォレストの香りを採用した「FOREST（フォレスト）」。
ヘアカラーやパーマで傷んでいる毛髪を優しく洗い上げ、褪色を防ぎながら、2つの香りでサロンワークを華やかにし、リラックスタイムを愉しめる。プロフェッショナルが認めた、大人のためのヘアケアとなっております。
さらに、プロ向け美容材料の通信販売サイト「美通販」では、ミュナス ナチュラル ヘアケアのリッチタイプ新規取扱にあたり、おひとり様１本 初回限定販売価格での販売を開始しました。
初回限定キャンペーンの内容は下記となります。
【対象アイテム】
ミュナス ナチュラルシャンプーリッチ ブルーム 1L
ミュナス ナチュラルトリートメントリッチ ブルーム 1L
ミュナス ナチュラルシャンプーリッチ フォレスト 1L
ミュナス ナチュラルトリートメントリッチ フォレスト 1L
定価\5,600（税抜）
初回限定価格 \1,280（税込\1,408）
おひとり様 各１本限り
＜「ミュナス ナチュラルシャンプー・トリートメントリッチタイプ」初回限定キャンペーン概要＞
【webサイト】https://www.bitsuhan.com/site/user_data/myunas_rich_shampoo_treatment
【キャンペーン日程】2025年12月10日（水）～2026年1月20日（火）
美通販では、ミュナスナチュラルシリーズをご利用いただいていたサロン様、また、これから試したいと考えているサロン様に向け、今回のキャンペーンを開催する運びとなりましたので、この機会にぜひお試しいただければと考えおります。
尚、今回ご紹介した商品は株式会社ワークスの商品であり、「美通販」は株式会社ワークスの販売代理店となっております。
＜本件に関するお問い合わせ＞
会社名：株式会社美通販
事業内容：B to B美容材料の通販
担当者：松田
URL:https://www.bitsuhan.com
TEL:0120-389713（9:00～18:00/日曜日、年末年始除く）
FAX:0120-841328（24時間受付）
