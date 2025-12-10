花巻市後援・宮沢賢治生誕130周年記念作品 音楽劇【銀河鉄道の夜】 2026年4月12日（日） 六本木クラップスにて上演決定！
◆ 文学・音楽・演劇の表現者が集結
宮沢賢治の名作を、新しい“音楽劇”として再創造 ◆
宮沢賢治生誕130周年を迎える2026年に、代表作『銀河鉄道の夜』を 朗読 × 生演奏 × 歌唱 によって立体化する音楽劇『銀河鉄道の夜』 の上演が決定いたしました。
出演者には、本作品のプロデューサーでもあり2.5次元作品や映画・舞台で幅広く活躍し、近年各SNSでの切り抜き動画でも話題になった、社会派青春映画『君たちはまだ長いトンネルの中』で教師役と主題歌を務めた あまり かなり、『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』や、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』などの多数のアニメ、ゲーム、舞台作品のキャラクターを演じ、声優・女優・アーティストとしてマルチに活動する 小泉 萌香、
元宝塚歌劇団男役スターで、近年では舞台『ぼくらの七日間戦争』や映画『まくをおろすな!』等の人気作品の出演や様々なジャンルに挑戦している 緒月 遠麻 が揃います。
スタッフ陣には元劇団四季で『CATS』『A CHORUS LINE』などに出演し、退団後は『Moulin Rouge! The Musical』などの人気作品に出演、さらに作・演出作『最後の晩酌 -TOKIWA DAYS-』で杉並演劇賞優秀賞を受賞した 高橋 伊久磨 が脚本を担当。演出は、元劇団四季で『エビータ』『ウィキッド』などに出演し、
退団後は『エリザベート』『モーツァルト！』等の数多くの大型ミュージカルに参加し、ナレーター・アクティングコーチとしても活躍する 高橋 卓士。と、豪華なメンバーが勢ぞろい。
更に音楽には、Bunkamura『エヴァンゲリオン ビヨンド』、クリスチャン・ルブタン『Loubi show4』ほか国内外の舞台音楽を手がける作曲家 アレクサンドル・ダイ・カスタンと、モスクワ音楽院研究科卒で、世界的振付家シェルカウイ作品のピアノ演奏や自作音楽劇『アクア』の台本・演出・演奏も務めた 市橋 杏子が参加する。
そして総合監修を務めるのは、『弱虫ペダル』『ヘタリア』『文豪とアルケミスト』など人気原作の舞台化を手がけ、映画『君たちはまだ長いトンネルの中』の監督としても話題を呼ぶ脚本・演出家／映画監督 なるせ ゆうせい。
（株）オフィスインベーダーと（株）らくがきエンターテイメントが共同で企画する、
舞台・声優・ミュージカル・映画・クラシック音楽という異なるジャンルで活躍する表現者たちが出会い、
朗読と音楽が呼応しながら紡ぎ出す“新しい銀河鉄道の夜”。
100年以上愛され続けてきた物語に、現代ならではの息吹を宿し、観る者を静かに、そして深く、銀河の旅へと誘います。
【公演概要】
公演日： 2026年4月12日（日）
時間： 13:00／17:00（全2回）
会場： 六本木クラップス
東京都港区六本木３丁目１６-３３ 青葉六本木ビル B1
地下鉄日比谷線六本木駅 徒歩5分
【プレイガイド】
ローソンチケット
● 一次先行
12月24日（水）12:00 ～ 1月12日（月・祝）23:59
● 二次先行
1月17日（土）12:00 ～ 1月25日（日）23:59
● 一般販売
2月7日（土）10:00～
WEB予約 https://l-tike.com/gingatetudou2026/
Lコード：34718 店頭販売 ローソン、ミニストップ店内Loppi
【券種（全席ワンドリンク制）】
● S席 12,000円（税込）
・指定キャスト非売品ブロマイド（複製サイン＆コメント入り）
・公演台本（全キャスト＆スタッフ複製サイン入り特装版）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336518&id=bodyimage1】
