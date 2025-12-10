「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第12回選定）選定証授与式を開催します！

農林水産省は、地域の活性化や所得向上に取り組んでいる優良事例を選定する「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第12回選定）の選定証授与式を令和7年12月19日（火曜日）に開催します。

応募総数454件の中から選ばれた30地区が一同に集まりますので、是非ご覧ください。





1.趣旨

農林水産法及び内閣官房は、「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」の実現に向けて、農山漁村の地域資源を引き出すことにより地域の活性化や所得向上に取り組んでいてる優良な事例を選定し、全国へ発信しています。

令和7年11月18日（火曜日）には、「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第12回選定）として30地区を選定しました。

このたび、選定された30地区の選定証授与式を令和7年12月19日（金曜日）に開催します。

選定証授与式では、特長が際立つ取組を表彰する特別賞の発表、選定証授与及び選定地区同士の交流等を行います。

2.選定証授与式について

（1）日時：令和7年12月19日（金曜日）13時30分から16時00分まで（予定）

（2）会場：農林水産省7階講堂（東京都千代田区霞が関1-2-1）

（3）内容：13時30分から第1部：特別賞の発表、選定証授与ほか

14時30分から第2部：選定地区間の自由歓談ほか（個別取材可能）

現地でのご参加は選定地区の関係者及び報道関係者に限らせていただきます。

なお、第1部のみ、YouTubeでのライブ配信も行いますので、どなたでもご視聴いただけます。

内容について、今後変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

【配信URL】第1部：https://youtube.com/live/Frbsx05AnQE（外部リンク）

3.報道関係者の皆様へ

選定証授与式の取材を希望される方は、事前に社名及び氏名等について次のURLからご登録ください。第2部では、各選定地区への個別取材を行っていただくことが可能です。

取材にあたっては、会場担当者の指示に従ってください。

【登録フォーム】https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/nousin/nousei/discover_form.html

【申込期限】令和7年12月16日（火曜日）15時00分まで

【問い合わせ先】「ディスカバー農山漁村の宝」事務局

下記【お問い合わせ先】に記載の担当者までご連絡ください。

4.選定地区等一覧

5.参考

令和7年6月2日付けプレスリリース「ディスカバー農山漁村（むら）の宝アワード」本日募集開始！

https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nousei/250602.html

令和7年11月18日付けプレスリリース「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第12回選定）の結果を公表しました！

https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nousei/251118.html

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第12回選定）有識者懇談会の配布資料については、次のURLで紹介します。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/nousui/kondankai/index.html（外部リンク）

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」の概要及び過去の選定事例については、次のURLで紹介しています。https://www.discovermuranotakara.com/（外部リンク）

添付資料

資料1：第12回選定の選定地区(PDF : 4,567KB)

資料2：第12回選定地区のグランプリ及び優秀賞(PDF : 1,047KB)

いずれも有識者懇談会で配布、決定