株式会社Linnas Design、国際認証「B Corp(TM)」を取得

株式会社Linnas Design（本社：石川県金沢市、代表取締役：松下秋裕）は、社会や環境に配慮した公益性の高い企業に対する国際認証「B Corporation(TM)」（以下、B Corp）を2025年11月に取得しました。

今回の認証にあたり、B Impact Assessment(TM)において85.1点を獲得し、B Corp（Bコープ）認証に必要な基準点（80点）を上回ることができました。

B Corpについて

B Corp(TM)（B Corporation(TM)）は、米国の非営利団体「B Lab(TM)」が運営する国際的な第三者認証制度です。「B」は「Benefit for all（株主に限らず、企業に関わるすべてのステークホルダーにベネフィットをもたらすこと）」を意味し、地球環境・地域社会・顧客・従業員など、ビジネスから影響を受けるあらゆるステークホルダーへの配慮が評価されます。 認証は、「ガバナンス」「従業員」「環境」「顧客」「コミュニティ」という5つのカテゴリーで企業の社会的・環境的パフォーマンスを包括的に評価し、営利企業でありながら持続可能性・透明性・社会貢献をバランスよく実践していることが審査によって認められた企業に与えられます。 短期的な利益だけでなく、すべてのステークホルダーにとって良い影響をもたらす企業の成長を後押しするグローバルムーブメントとして、2025年10月現在、世界102カ国で10,000社以上が認証を取得しており、日本では60社以上が取得しています。

https://www.bcorporation.net/en-us/(https://www.bcorporation.net/en-us/)

わたしたちLinnas Designの主な取り組み

Workers

・多様なクルーが輝ける職場とキャリア支援

2023年より、就労支援事業者と連携し、障害のある方の就労を受け入れています。ひとりひとりの特性やニーズを丁寧にヒアリングし、すべてのクルーが自分らしく活躍できる職場を実現。就労支援事業者との連携により、業務環境の整備から職場定着、キャリア成長までサポートしています。





・挑戦し続けるプロフェッショナルを育てる文化

ボーダーレスにプロフェッショナルな行動と姿勢を評価する文化を大切にしています。性別や国籍に関わらず、数字や結果だけでなく、その人らしさや仲間との関わり方も重要な評価基準です。実力で評価される環境のもと、女性クルーの管理職昇進など、キャリア成長が実現しています。

Community

・ゲストと地域をつなぐ『プロギング』で街全体を居心地よく

ホテルだけでなく、街全体を居心地よくする取り組みとして、クルーとゲスト、そして地元民が共に参加する「プロギング」を開業当初から継続しています。ランニングしながら街のゴミを拾うこの活動は、クルーとゲストが街を知り、地域環境を守り、人々がつながる機会となっています。





・地域ととけあうクルーを育てる『街ディグ』制度

日々のランチや休憩の機会に地域の魅力を発掘し、地域で営む人々とつながる「街ディグ」制度を導入しています。この制度では、クルーが地域の飲食店を訪れる際の費用を会社が一部サポート。クルー自らの体験や発見は、ゲストへ「金沢らしさ」を伝えるサービスとして還元されます。

Environment

・ゲストとともにつくる環境に優しい滞在

ホテル全体で環境に配慮した滞在を実践しています。使い捨てアメニティの最小化、ペットボトル削減、エコ清掃など、廃棄物・水・CO2の削減に取り組んでいます。忘れ物の傘をリユースする傘のリサイクルプロジェクト「環傘」や、竹歯ブラシの販売、プロギングなど、ゲストが環境保全に参加できる機会を提供しています。

今後の取り組み

ホテルが、より良い社会の力になる未来へ

今回のB Corp認証取得はゴールではなく、スタートです。Linnas Designは、ホテルを単なる宿泊施設としてではなく、まちと人をつなぎ、社会にポジティブな変化をもたらす場として進化させていきます。今後は、以下の取り組みを重点的に推進してまいります。



1．“住む・働く・集う”を軽やかにつなぐホテルモデルの確立

私たちは、暮らしと仕事、そして人との出会いが自然に共存する空間づくりをさらに強化していきます。長期滞在や多拠点生活に対応した客室・共用部のデザイン、仕事とリラックスを両立できる空間設計、滞在者と地域の人々・クリエイターが日常的に交流できる仕組みを通じて、ホテルが街の新しいライフスタイルを支えるプラットホームとなることを目指します。

2．地域とともに育つ“共創型ホテル”の推進

ホテルを、訪れる人と地域の文化が交差する拠点として育てていきます。トークイベントやワークショップなどの地域参加型プログラム、地場産業やクリエイターとの共創企画、小規模イベントを実施しやすい空間整備を1施設だけでなく複数の施設で面的に進め、ホテルを中心とした持続的なコミュニティ形成を促進します。

3．働く人のウェルビーイングを重視した組織づくり

働く人の幸福度が、サービス価値を決定づけるという考えのもと、クルーのウェルビーイング向上をより一層推進します。コーチング・メンタリング制度の拡充、ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方の整備、公正で透明なキャリアパスの構築、健康支援などを通じて、ホスピタリティ業界におけるこれからの時代の働き方モデルづくりに貢献していきます。

4．環境負荷を最小化する持続可能なホテル運営の強化

環境面での取り組みもより体系的に推進します。環境マネジメントシステム「B-EMS」の高度化、水・電力・廃棄物の削減、ローカル素材や再生可能資源の活用、長期滞在者向けエコインセンティブ制度の充実などを通じて、環境に配慮したホテル運営を標準化してまいります。

一般社団法人B Market Builder Japan共同代表 溝渕由樹様 コメント

石川・金沢と、東京・日本橋を拠点に、ホテルや飲食、ワーキング施設の運営等の事業を手がける、株式会社リンナスデザインをB Corpコミュニティの一員として迎えられることを心から嬉しく思います。「ホスピタリティの力で、地域の新たなシーンを創る。」というミッションのもと、地域内外のユニークな個々人（Like-minded individuals)が出身地や言語の違いを超えてとけあうコミュニティとなる場づくりを地域に根ざしながら実践している姿は、グローバルコミュニティの力によって社会を変えていくB Corpの理念と深く通じるものがあります。これから、わたしたちが目指す「インクルーシブかつ公平でリジェネラティブな経済の実現」に向けて協力し合えることを楽しみにしています。

（B Market Builder Japan：https://bcorporation.jp/）

代表取締役コメント

株式会社Linnas Design 代表取締役 松下秋裕

出身地や言語の違いを超えて、気の合う人々が自然につながる場所。

Linnas Designは、ホテルを“迎賓館であり、社交場であり、まちと世界をつなぐHUBとなる会館”だと捉え、地域内外の皆さまとともに、様々な垣根を超えた気の合う人々にとって心地よい時間と関係が育まれる場づくりに取り組んできました。

今回のB Corp認証取得は、私たちの取り組みが完成したことを示すものではなく、むしろ現状を正しく見つめ、整理し、どこに社会的インパクトを生み出せるのかを可視化できた“スタートラインに立った”という意味合いが大きいと捉えています。

迎賓館、社交場、会館としてのホテル。それぞれの役割で、どのような価値を届けられるのか。今回の認証取得のプロセスを通じて、その輪郭がようやく見えてきました。

ここからは、社会・地域へのインパクトを丁寧に可視化しながら、少しでもより良い未来に貢献できるように事業を進めていきます。

そして、街の成長がLinnas Designの成長につながり、私たちの成長が働く仲間一人ひとりの成長へとつながる──そんな好循環を生み出していきたいと考えています。

株式会社Linnas Designについて

Linnas Designは北陸金沢発のホスピタリティーカンパニーです。

『ホスピタリティの力で、地域の新たなシーンを創る。』をミッションに、

日本各地に、そして世界各地に、ホテルをはじめとするホスピタリティーの場を展開します。





社名：株式会社Linnas Design

設立：2020年11月

代表者：松下秋裕

所在地：〒920-0902 石川県金沢市尾張町１－２－８ LINNAS Kanazawa

ウェブサイト：https://www.linnasdesign.com/