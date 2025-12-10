「おがわじゅり馬カレンダー2026」発売【スポーツ報知】

株式会社報知新聞社


　「スポーツ報知」を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は、全国の競馬ファンを魅了する馬のイラストレーター・おがわじゅりさんが描いた、実在馬と架空馬を組み合わせたイラストカレンダーの販売を始めました。色彩も鮮やかで、季節にマッチした可愛らしい表情や、躍動感あふれる競走馬や架空馬が卓上判に収まっています。さらに2026年のＪＲＡ開催日程（レーシングカレンダー）がイラスト面、カレンダー面の両方に掲載されている実用性抜群なカレンダーとなっています。


【掲載馬】

表紙


１月・架空馬


２月・レモンポップ


３月・架空馬


４月・ベラジオオペラ


５月・コントレイル


６月・架空馬


７月・ハヤヤッコ


８月・架空馬


９月・架空馬


10月・アーモンドアイ


11月・架空馬


12月・キタサンブラック









商品名：「おがわじゅり馬カレンダー2026」


体裁：A5変形卓上判（タテ155mm×ヨコ180mm）13枚綴（表紙含）両面デザイン


定価：1,300円（税込）1,182円＋税


販売：書店、ネット書店、アマゾンなどのウェブショップ、競馬場など。



<おがわ・じゅり>


1978年11月29日生まれ。神奈川県出身、宮城県在住。馬のイラストレーター。高校卒業後、北海道の生産牧場に就職した経験も。ＪＲＡの競馬場や施設、乗馬クラブなどでグッズを販売中。東京競馬場ターフビジョン裏のイラストを2015年より担当。そのほか数多くの競馬場や施設で、その作品を見ることができる。



【カレンダーに関するお問い合わせ】


報知新聞社ビジネス局出版部


電話03-6381-3333（代表）（受付時間：月～金11:00～17:00）


【リリースに関するお問い合わせ】


メール pr1872@hochi.co.jp