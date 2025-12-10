「おがわじゅり馬カレンダー2026」発売【スポーツ報知】

株式会社報知新聞社

「スポーツ報知」を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は、全国の競馬ファンを魅了する馬のイラストレーター・おがわじゅりさんが描いた、実在馬と架空馬を組み合わせたイラストカレンダーの販売を始めました。色彩も鮮やかで、季節にマッチした可愛らしい表情や、躍動感あふれる競走馬や架空馬が卓上判に収まっています。さらに2026年のＪＲＡ開催日程（レーシングカレンダー）がイラスト面、カレンダー面の両方に掲載されている実用性抜群なカレンダーとなっています。

【掲載馬】

表紙

１月・架空馬

２月・レモンポップ

３月・架空馬

４月・ベラジオオペラ

５月・コントレイル

６月・架空馬

７月・ハヤヤッコ

８月・架空馬

９月・架空馬

10月・アーモンドアイ

11月・架空馬

12月・キタサンブラック

商品名：「おがわじゅり馬カレンダー2026」

体裁：A5変形卓上判（タテ155mm×ヨコ180mm）13枚綴（表紙含）両面デザイン

定価：1,300円（税込）1,182円＋税

販売：書店、ネット書店、アマゾンなどのウェブショップ、競馬場など。

<おがわ・じゅり>

1978年11月29日生まれ。神奈川県出身、宮城県在住。馬のイラストレーター。高校卒業後、北海道の生産牧場に就職した経験も。ＪＲＡの競馬場や施設、乗馬クラブなどでグッズを販売中。東京競馬場ターフビジョン裏のイラストを2015年より担当。そのほか数多くの競馬場や施設で、その作品を見ることができる。

【カレンダーに関するお問い合わせ】

報知新聞社ビジネス局出版部

電話03-6381-3333（代表）（受付時間：月～金11:00～17:00）

【リリースに関するお問い合わせ】

メール pr1872@hochi.co.jp