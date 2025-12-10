【ボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT」配信情報】12月4日（木）～12月10日（水）に6作品の配信をスタート！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が運営するボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT（カレント）」の、最近の配信情報をお知らせいたします。今回は12月4日（木）～12月10日（水）に新しく配信を開始した6作品の情報をご紹介いたします。どうぞご注目ください！

「KARENT」公式WEBサイト：https://karent.jp/

12月10日（水）リリース

■配信アルバム：『征け』

■クリエイター：せきこみごはん ／ ボーカル：鏡音リン、鏡音レン

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5281

せきこみごはんさんによる「プロジェクトセカイ」書き下ろし曲。

くじけそうな心を力強く奮い立たせる、ドラマチックな作品です。

■配信アルバム：『超ハルシネーション』

■クリエイター：サツキ

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5274

粗雑に情報を取り込めば思考も意識も加速度的に破綻してしまう。

サツキさんらしいアイロニーと鋭いメッセージが込められています。

■配信アルバム：『ユーロジー』

■クリエイター：サツキ ／ ボーカル：重音テト、足立レイ

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5282

電子音で奏でる追悼歌です。

失ったあとも、日常は感情が追いつけないほどの速度で続いていく。そんな中で人の心に残るものとは？

■配信アルバム：『えぇ.』

■クリエイター：TakoyakiKZY ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5283

少し速めのポップチューンで綴られる独白に引き込まれていく1曲。

ぜひMVの映像と合わせて圧倒的な世界観をお楽しみください。

■配信アルバム：『タイムイズマイン』

■クリエイター：真島ゆろ ／ ボーカル：重音テト

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5286

空回りで日々溶けていく時間、それでも無駄とは言われたくない…！

等身大の歌詞につい共感してしまうオルタナティブ・ポップです。

(C) SEGA/(C) CP/(C) CFM

■配信アルバム：『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク テーマソング・アニバーサリーソングアルバム』

■クリエイター：プロジェクトセカイ

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5288

iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』のテーマソング、歴代のアニバーサリーソングをまとめたアルバムがリリース！

1～5周年のアニバーサリーソング＆5周年アニバーサリーソング「ペンタトニック」の各ユニット別歌唱ver.を収録！

『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク テーマソング・アニバーサリーソングアルバム』をご紹介いただく際は、クレジット「(C) SEGA/(C) CP/(C) CFM」の明記をお願いいたします。

「KARENT」では、新しく配信を開始した楽曲の情報を毎週水曜日にまとめてお知らせいたします。来週もご期待ください！

「KARENT」公式WEBサイト：https://karent.jp/

「KARENT」 公式X：https://x.com/KarenT_Crypton

【お問い合わせ先】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 KARENT担当

E-mail：karent@crypton.co.jp

▼「KARENT」とは https://karent.jp/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営するボーカロイド音楽専門レーベル。SpotifyやApple Music、YouTube Music、LINE MUSIC等の世界の主要ストリーミングサービス、TikTok、Instagram等のSNS、iTunes Store、Amazon Music等のダウンロードストアへの音源配信を行っている。また、クリプトン公式イベントで使用された楽曲のリリースや、バーチャルシンガーの記念日ごとに実施している配信特集も人気である。



▼『初音ミク』とは https://piapro.net/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が2007年に企画・開発した、歌詞とメロディーを入力すると歌わせることができる歌声合成ソフトウェア。パッケージに描かれたキャラクターは、ブルーグリーンのツインテールが特徴的な姿を持つ。本ソフトで作られた音楽がインターネット上に多数投稿されたことでイラスト・歌・ダンスなどの創作の連鎖が拡がり、文化現象となった。

今では「バーチャルシンガー」としても多方面で活躍するようになり、国内では初音ミクたちのライブと創作の楽しさを体験できる企画展を併催したイベント『初音ミク「マジカルミライ」』が、2013年からの累計で58万人以上を動員。2026年はOSAKA、TOKYO、HAMAMATSUの3都市で開催される。また国外では、初音ミクの世界ツアーシリーズ「HATSUNE MIKU EXPO」が、これまでに50都市で120公演を巡演。2025年11月にはシリーズ初のアジアツアーを完走、2026年には北米ツアーを控えている。他にもイベントに限らず、伝統芸能や著名なアーティストとのコラボレーションなど、様々な関連コンテンツが国内外で展開されている。



※ 『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャルシンガー

※「VOCALOID（ボーカロイド）」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です

＜会社概要＞

会社名：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者：代表取締役 伊藤博之

所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立：1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、3,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットフォームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



コーポレートサイト：https://www.crypton.co.jp/