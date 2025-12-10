12月13日（土）は「『龍が如く』20周年記念特大放送」!「龍が如くスタジオ」まいにち配信も12日（金）まで配信中！

写真拡大

株式会社セガ


株式会社セガは、これまでの『龍が如く』の歴史をゲストの皆様と語りつくす「『龍が如く』20周年記念特大放送」を、2025年12月13日（土）18:00よりYouTube Live、ニコニコ生放送にて配信することをお知らせします。


また、12月12日（金）までは「龍が如くスタジオ」の開発スタッフおよびマーケティングメンバーによる日替わり配信を実施中です。



■『龍が如く』20周年記念特大放送


■『龍が如く』20周年記念特大放送


YouTube：https://www.youtube.com/live/nLxfj7gXE1E(https://www.youtube.com/live/nLxfj7gXE1E)


ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349268673(https://live.nicovideo.jp/watch/lv349268673)



2025年12月13日（土）の配信は、「『龍が如く』20周年スペシャルWEEEEEEEK」の最後を飾るにふさわしい内容をお届け！　これまでの『龍が如く』の歴史を豪華ゲストの皆様と語りつくします。



■番組概要


番組名：『龍が如く』20周年記念特大放送


放送日時：2025年12月13日（土）18:00～21:00（予定）


出演者（敬称略・出演順）：


黒田崇矢（『龍が如く』シリーズ　桐生一馬役）


宇垣秀成（『龍が如く』シリーズ　真島吾朗役）


笠松将（『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』島袋力也役）


中野英雄（『龍が如く０　誓いの場所』渋澤啓司役）


大東駿介（『龍が如く５　夢、叶えし者』馬場茂樹役、『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』モーティマー役）


宮迫博之（『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』神田強役・『龍が如く６　命の詩。』南雲剛役）


本宮泰風（『龍が如く７外伝 名を消した男』獅子堂康生役）


山口祥行（『龍が如く７外伝 名を消した男』鶴野裕樹役）


中谷一博（『龍が如く』錦山彰役・『龍が如く７　光と闇の行方』『龍が如く８』春日一番役・『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』ゴロー役）



横山昌義（龍が如くスタジオ代表・制作総指揮）


阪本寛之（龍が如くシリーズチーフプロデューサー）


樋口きらら（龍が如くスタジオ　プランナー）


山藤雅也（龍が如くグローバルプロダクトマネージャー）


向大地（龍が如くブランドマーケティングディレクター）


H城所（龍が如くPR担当）


森山彩乃（『龍が如く』プロモーション担当）



■「龍が如くスタジオ」まいにち配信


2025年12月12日（金）まで、毎日「龍が如くスタジオ」の開発スタッフおよびマーケティングメンバーによる日替わり配信をお届けしています。



毎日20時から配信予定の番組は、各チームが趣向を凝らした企画をお届け！　視聴数やいいね数などに応じたポイントで、どのチームの配信が良かったかを競い合います。


結果は2025年12月13日（土）配信予定の「『龍が如く』20周年記念特大放送」にて発表予定です。



■番組概要


番組名：「龍が如くスタジオ」まいにち配信


放送日時：2025年12月8日（月）～12月12日（金）　各日20:00～21:00（予定）


出演者（敬称略）：


＜今後の配信予定＞


12月10日（水）


開発チーム


【視聴ページ】https://www.youtube.com/live/VdIkp0dENlM


　堀井亮佑（龍が如くシリーズチーフディレクター）


　反町孝之（龍が如くスタジオ　チーフアニメーションディレクター）


　樋口きらら（龍が如くスタジオ　プランナー）


　青木千紘（龍が如くスタジオ　サウンド）


　吉田沙織（龍が如くスタジオ　サウンド）


　梶木 慎介（龍が如くスタジオ　デザイナー）



12月11日（木）


トランスメディアチーム


　向大地（龍が如く　ブランドディレクター）


　ななこ（龍が如く　グッズ担当）


　間瀬（龍が如く　ブランドマネージャー）


　荒木（セガ シニアブランドマネージャー）


　島津（グラウンディングラボ代表　「冠婚葬祭展」制作運営）



12月12日（金）


マーケチーム


　山藤雅也（龍が如くグローバルプロダクトマネージャー）


　他、マーケメンバー



＜配信終了分＞


12月8日（月）


龍スタTV・SNSチーム


【アーカイブ】https://www.youtube.com/live/EyLYhH02Lug


　森山彩乃（龍スタTV MC）


　斉藤慎悟（龍スタTV制作スタッフ）


　ケビン（龍スタTV制作スタッフ）


　おおのさん（龍スタTV構成作家）


　ガーリィレコードチャンネル



12月9日（火）


コミュニティマネジメントチーム


【アーカイブ】https://www.youtube.com/live/wK0TVUV7PHc


　H城所（龍が如くPR担当）


　村田（龍が如くコミュニティ担当）


　佐藤（龍が如くコミュニティ担当）



■まいにち？ミラー配信


横山代表・阪本シリーズチーフプロデューサーが、不定期で「まいにち配信」をミラー配信します。


※配信は不定期となり、実施のない日程もございます




■「龍が如く」シリーズとは


「大人向けのエンタテインメント作品」というコンセプトの元、2005年に誕生。愛、人情、裏切り……。巨大歓楽街に生きる熱き男たちの生き様を描いた。これまでゲームが決して踏み込むことのできなかったリアルな現代日本を表現し、シリーズ累計販売本数は2,770万本／DLを超える作品となっている（※フルゲーム合計）。



◆龍が如くポータルサイト：http://ryu-ga-gotoku.com/


◆龍が如くスタジオ 公式X（エックス）アカウント：https://x.com/ryugagotoku


◆龍が如くスタジオ 公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/Ryugagotoku_official




■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。