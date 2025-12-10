【オンラインストア限定】ビオセボン福袋「HAPPY BOX ２０２６」の予約販売スタート！

写真拡大 (全8枚)

イオン株式会社

ビオセボン・ジャポン株式会社は、２０２５年１２月１０日（水）より、オンラインストアにてビオセボン福袋「HAPPY BOX ２０２６」の一部予約販売を開始いたします。



https://www.bio-c-bon.jp/

昨年発売し、ご好評をいただいた年末年始福袋が、ラインアップを拡充して登場します。


今年は、ビオセボンの人気アイテムを詰め合わせたスペシャルセットをはじめ、新年のお祝いにぴったりのスパークリングワインセット、植物性ミルク「イソラビオ」の新商品が入った飲みくらべセット、家族みんなで楽しめるオーガニックポテトチップス食べ比べセット、定番人気のドライフルーツ＆ナッツを組み合わせたセットの全５種をご用意しました。多彩なシーンに寄り添うラインナップで、選べる楽しさをお届けします。


さらに、福袋をご購入いただいた方には、次回オンラインストアでのお買い物に使える５００円OFFクーポン２枚（合計１,０００円分）をプレゼントします。


年末年始の特別なひとときを、ビオセボンの商品とともにお楽しみください。



ビオセボンは、今後もオーガニック商品が日常の中で気軽に楽しくご利用いただける世の中を目指して情報発信に取り組み、お客さまのオーガニックライフを応援してまいります。


■オンライン限定！ビオセボン福袋「HAPPY BOX ２０２６」概要（全５種類）

・先行予約（２種）
販売期間：２０２５年１２月１０日(水)～１２月２８日(日)まで
お届け時期：２０２５年１２月３０日(火)～順次　※配送日の指定はできかねます。



・通常販売（全種）
販売期間：２０２５年１２月２９日(月)～２０２６年１月６日(火)
お届け時期：２０２５年１２月３１日(水)～順次　※配送日の指定はできかねます。



※１２月１０日(水)～１２月２８日(日) のご予約期間中は他商品との同時購入はできません。


※ギフト包装は承っておりません。あらかじめご了承ください。



●HAPPY BOX ２０２６ ビオセボンスペシャルセット


（ビオセボンFAN BOOK付き）【送料無料】　※先行予約商品


総額９,０００円相当！これさえあればあなたもビオセボンファン！


世界中から厳選したオーガニック食材を１０種詰め合わせたお得なセットで、人気の定番アイテムを一度にお楽しみいただけます。さらに、２大特典付きの「ビオセボンFAN BOOK」も入った豪華な福袋です。



□価　格：７,０００円（税込７,５６０円）







●HAPPY BOX ２０２６ オーガニックスパークリングワインセット（ポテチ・グラス付）【送料無料】　※先行予約商品


総額１２,５００円相当！新年のお祝いにぴったりの、自然派スパークリングワイン６本セットです。フランス・イタリア・スペインのスパークリングを飲み比べできるお得なセットで、「コドルニウ」のオリジナルグラス４脚付き。人気のオーガニックポテトチップスと一緒にお楽しみください。



□価　格：１０,０００円（税込１１,０００円）







●HAPPY BOX ２０２６ 植物性ミルク飲みくらべセット


（マグカップ付き）【送料無料】


大人気のイタリア直輸入オーガニック植物性ミルク「イソラビオ」の新商品４種と、定番人気の２種を各１本ずつ詰め合わせたお得なセットです。植物性ミルクを試してみたいという方にも、新しい味に挑戦したいという方にもぴったりです。非売品のオリジナルマグカップ付きで、ギフトにも最適なオリジナルボックスにてお届けします。



□価　格：３,０００円（税込３,２４０円）







●HAPPY BOX ２０２６ オーガニックポテトチップス食べくらべセット【送料無料】


スペイン発のオーガニックチップス「アナヴィエハ」を７種詰め合わせたお得なセットです。お子さまから大人まで、幅広い世代におやつやおつまみとしてお楽しみいただけます。食べ比べて、お気に入りのフレーバーを見つけてください。



□価　格：３,０００円（税込３,２４０円）






●HAPPY BOX ２０２６ オーガニックドライフルーツ・ナッツ定番人気セット【送料無料】


人気上位のオーガニックドライフルーツ・ナッツ６種を詰め合わせたお得なセットです。朝食のヨーグルトやグラノーラに、小腹が空いたときのおやつやおつまみ、さらにお菓子づくりやお料理にも幅広くお使いいただけます。



□価　格：３,０００円（税込３,２４０円）







■商品ピックアップ

◎ビオセボンFAN BOOK　好評発売中！


ビオセボンのこだわりや人気アイテム、おすすめレシピを一冊にまとめた「FAN BOOK」が、宝島社より発売中です。豪華な２大特典付きの特別仕様で、店舗・オンラインストアのいずれでもお買い物が１０％オフになるほか、店舗ではオーガニック植物性ミルク「イソラビオ」２５０mlを１本プレゼントいたします。１年を通してビオセボンをよりお得にお楽しみいただける一冊です。




◎植物性ミルク「イソラビオ」シリーズに、新たに“全粒シリーズ”と“スペルト小麦ミルク”が登場！


穀物本来のやさしい甘みとコクを生かした味わいで、そのままドリンクとしてはもちろん、シリアルやデザートづくりにも幅広く活用できます。



・オーガニックブラウンライスミルク（１０００ｍｌ／税込５３８円）


イタリア産有機米を使用した穀物ミルク。やさしい甘みとまろやかな味わいで、シリアルやスムージーにおすすめです。



・オーガニック全粒オーツミルク（１０００ｍｌ／税込５３８円）


イタリア産有機オーツ麦をまるごと使用。なめらかな口当たりと自然な甘みが特徴で、コーヒーや紅茶にもよく合います。



・オーガニックスペルト小麦ミルク（１０００ｍｌ／税込５１７円）


イタリア産スペルト小麦を使用。ナッツのような香ばしさと自然な甘みが広がる風味豊かな一品です。






■ビオセボンとは

「オーガニックを日常に」をテーマに品揃えした、パリ発のオーガニック・スーパーマーケット。


東京・神奈川に２４店舗と全国発送のオンラインストアを展開しています。



■私たちがめざすもの

おいしいこと、安全安心なこと、心とからだに心地いいこと。
誰かの笑顔につながって、地球にもやさしいこと、


この時代に大切にしたいと思うことが


“オーガニック”には凝縮されている-。
「ビオセボン」が提案するのは、“日常使い”のオーガニック。
“ふだん”の食事に気軽に取り入れられるくらしです。
LE BIO AU QUOTIDIEN　オーガニックを日常に。



・Instagram:　https://www.instagram.com/bio_c_bon_japon/


・X(旧twitter):　https://twitter.com/Bio_c_Bon_Japon