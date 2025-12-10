【EA7 エンポリオ アルマーニ】スキー＆スノーボードウエア登場

ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社

EA7 エンポリオ アルマーニは、ミラノ・コルティナ冬季オリンピックをはじめ、イタリアナショナルチームのオフィシャルアウトフィッターを務め、様々な国際的および有名スポーツチームへのユニフォーム提供を行うことでも知られる、エンポリオ アルマーニのスポーツラインブランドです。競技用ウェアで培われたテクニックをファッションへと取り入れた、テクニカルファブリックが特徴の多彩なアイテムを展開しています。

防水性、通気性、ストレッチ性に優れた、高性能のソフトシェル素材で仕立てたメンズ用スキージャケット。多数のインナーコンパートメントを備え、EA7ロゴのエンブレムパッチがアクセントのフーディジャケット。素材には、ペットボトルをリサイクルして生まれた特殊なマイクロファイバーであるSTRATUM7 を使用しています。この素材の最大の特徴は優れた体温調節機能で、マイクロファイバーをプレスした構造が“熱の盾”となるシールドを形成し、その表面が広がることで体内の水分を逃しながら快適な体温を維持します。

長時間にわたり水分の侵入を完全に防ぐ革新的ファブリック、PROTECTUM7でジャケット部分を仕立てた、ウィメンズ用テクニカル スキースーツ。心地よく柔らかな4WAYストレッチファブリックを採用し、美しさと機能性が融合した一着は、過酷な気象条件下でも高いパフォーマンスをサポートします。

防水性と通気性を備えたパンツには、ストレッチ性のある2層のソフトシェル素材を使用。さらに革新的なSTRATUM7のパディングが、外気と身体の間に熱のシールドを形成し、温度を調節します。身体から発散される水分をウェアの外側に逃がし、運動中も最大限の心地よさを実現します。



機能性とデザイン性を兼ね備えた本格的なウェアは、ゲレンデでの高いパフォーマンスと快適な着心地を持続させる一着です。ウィンタースポーツシーンはもちろん、タウンウェアとしても取り入れて冬のファッションをお楽しみください。

【EA7 エンポリオ アルマーニ】

問い合わせ先

ジョルジオ アルマーニ ジャパン

TEL 03-6274-7070