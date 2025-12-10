スパトレ、経済産業省にオンライン英会話研修を提供開始
スパトレ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：向井麻里絵）は、経済産業省向けにオンライン英会話研修の提供を開始したことをお知らせいたします。国際業務や海外対応に必要な発話スキル向上を図ることで、実務に直結する英語力強化として採択されました。
今回の研修内容について
業務シーンを意識したロールプレイや実践的会話練習を中心とし、国際会議・メール・電話など、行政官が直面する具体的な場面に対応できるスピーキング能力を強化します。
行政機関の英語力底上げを支援
スパトレでは、目標スコア別の対策教材や学習方法を提供し、短期間で成果が見える研修として高い評価をいただいています。
スパトレの行政・法人向けサービスについて
行政・企業の英語研修として、以下のようなプランにも対応しています
- 日常～ビジネス英会話
- 業務別英語（交渉・会議・技術分野など）
- オンライン／対面／ハイブリッド
- 大規模導入が可能なコスト最適設計
オンライン英会話スクール『スパトレ』とは
価格満足度No.１※1 業界最安値の料金設定
授業満足度96% ※2
厳選されたトレーナーによる自律学習支援（テストを行い、目的とレベルにあった教材・学習方法判定）
目標やレベルに合わせて [DUOなど有名な教材100種類] × [シャドーイングなど15種類の学習方法] の 約16,000種類の教材からトレーニングを選べる
初心者から始める人が7割。初心者からでも実力を着実に身につけられる(日本人の学習をサポートあり)
必ず予習・復習が必要な授業カリキュラム
オンラインで10分前まで予約可能。
※1 2021年1月実施インターネット調査より
※2 スパトレ会員向けアンケートより
会社概要
社 名: スパトレ株式会社
所在地: 東京都千代田区内神田1-4-10 ATS大手町ビル5F
代表者: 代表取締役 向井麻里絵
設 立: 2018年5月22日
事業内容: SPTR(スパトレ）の企画・開発・運営